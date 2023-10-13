成年男性的睾丸每天可产生大约5亿个精子。相比之前，女性的卵巢受到刺激，每个月只产生几个卵子。通常只有一个卵子能够成熟，能够受精。

受精只能在排卵期间发生：女性月经周期中成熟卵子从卵巢释放并穿过输卵管的时候。要成功怀孕，一个精子必须与成熟卵子在输卵管中受精。然后，受精的卵子必须在子宫着床，从而形成胚胎。

不孕不育是指在经过至少 1 年的怀孕尝试后，无法自然形成胚胎。男性和女性的因素均可导致这种情况。

体外受精，或 IVF，是一项高度复杂的技术，用于辅助不孕不育的夫妇成功怀孕。在典型的 IVF 手术中，首先给予女性助孕药物，刺激多个成熟卵子的产生。一旦卵子成熟，用针经阴道插入，获取卵子。然后将卵子放在特制实验室培养皿中。

在经过精子洗涤的过程后，将精子与获取的卵子混合。方法是用另一根针，将精子注射到卵子的细胞核内。或者，可以将精子与卵子一同放在特制实验室培养皿中。受精发生的一个迹象是，卵子开始裂开或分裂成多个细胞。胚胎需要在受精后 72 小时放入子宫。