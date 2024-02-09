辅助生殖技术 (ART) 包括在实验室（体外）结合精子和卵子或产生胚胎，目的是怀孕。
如果仅靠药物治疗没有怀孕或不太可能怀孕，可以考虑采用 ART，例如体外受精。这些技术在35岁以下女性中更容易成功。
ART 可能导致多胎妊娠（如双胞胎或三胞胎）,但与只使用生育药物治疗相比，这种情况的可能性较小。
有时在 IVF 中，如果基因异常的风险很高，通常可以在植入女性子宫前对胚胎进行测试。这个测试被称为胚胎植入前遗传学测试。
（也请参见不孕不育概述。）
你知道吗……
宫内人工授精
宫内人工授精包括选择最活跃的精子，然后通过插入子宫颈的管将它们直接放入子宫。最活跃的精子通过清洗精液样本来选择。医生尝试在排卵的同时将这些精子放入子宫。
单独使用宫内人工授精远不如体外受精有效，但侵入性更小，成本也更低，因此常作为首先尝试的方法。
在体外(试管)受精(IVF)
无论原因如何（包括不明原因），体外受精 (IVF) 都可用于治疗不孕症。
IVF通常包含：
刺激卵巢排卵： 通常，给予几种类型的药物来刺激女性卵巢产生 1 个以上的卵子。来曲唑、克罗米芬和/或人促性腺激素用于刺激卵泡（卵巢内含有卵子的囊）的发育。促性腺激素释放激素 (GnRH) 激动剂或拮抗剂通常用于防止排卵，直到几个卵子成熟。故经常有很多成熟的卵泡。然后，给予人绒毛膜促性腺激素来刺激排卵。或者，GnRH 激动剂用于刺激发生卵巢过度刺激综合征风险高的女性排卵。在某些情况下，可使用在月经周期正常发育的卵子进行 IVF（即，不使用助孕药物）。
获取排出的卵子： 大约 34 小时后，进行手术从卵巢中取卵。医疗保健专业人员在超声引导下，将一根针穿过阴道插入卵巢，取出已经生长发育的卵子。在超声波指引下，用针穿过女性的阴道进入卵巢并从卵泡中获取卵子，有时候通过肚脐正下方的一个小切口插入一个小管（腹腔镜）获取卵子。
卵子受精： 在专门的生育实验室中，将卵子与选出的最活跃的精子放在培养皿中，以便进行受精。有时，将单个精子注射到每个卵母细胞中（称为胞质内单精子注射），特别是如果男性伴侣的精子生产异常时。
培育胚胎： 胚胎在实验室中生长；受精后，胚胎在培养皿种生长2～5天。
将胚胎移植入子宫中： 仅将一个或一些胚胎从培养皿中经插入阴道的管转移至子宫中。植入胚胎的数量取决于胚胎的状况、治疗成功的可能性以及准父母的偏好。胚胎通常在受精后 2 至 6 天植入。
由于不孕症治疗的改善和只生一个孩子的偏好，每次移植时通常只使用一个胚胎。如果有额外的胚胎，可以冷冻，以便如果没有怀孕，则用于以后的妊娠。
体外受精成功的几率取决于很多因素，但是女性的年龄是最重要的。在美国，对于 35 岁以下的女性来说，每一枚取出的卵子，有大约 45% 的机会成功妊娠，对于 41-42 岁的女性来说，这一比例稍高于 9%。对于 42 岁以上的女性，推荐使用另一位女性（捐献者）的卵子，因为自己卵子的活产率很低（约 3%）。
体外受精最大的风险是
多胎妊娠（如双胞胎或三胞胎）
多胎妊娠增加了孕妇和胎儿的风险（并最终增加新生儿的风险）。并发症可能与怀孕相关。例如，孕妇可能会出现高血压或糖尿病，或者大量出血。流产、早产和新生儿出生体重低的风险更高。由于这些潜在的并发症，医生仅将一个或少数胚胎移植到子宫。
在通过IVF怀上的婴儿中，出生缺陷较为常见。但是，专家仍不清楚其原因是与技术有关还是与需要进行IVF的生育问题有关。此外，数百万婴儿是通过 IVF 怀孕的，其中绝大多数婴儿没有出生缺陷。
与 ART 相关的其他选项
胞质内精子注射
胞质内精子注射可用于以下情况
精子存在严重问题时。
其他技术有可能不成功时。
它是一种常见的技术，通过仅注射 1 个精子来使卵子受精。如果需要，它可作为体外受精的一部分进行。
在该手术后，出生缺陷的可能性更高，原因可能包括：
手术可损坏卵子、精子或胚胎。
如果在这一过程中使用来自具有异常 Y 染色体（性染色体之一）的男性的精子，男性胎儿生殖器官的发育可能会受到影响，通常会导致与其父亲相同的生育问题。胞质内精子注射所怀婴儿的大多数出生缺陷都涉及生殖器官。
卵子或精子捐献
有时，不孕症评估显示不孕症治疗不太可能成功，或者治疗在几个周期后都不成功。根据原因，准父母可以选择使用捐献的卵子或精子。捐献的卵子或精子可能来自准父母认识的供者或匿名供者。
在捐献卵子时，供者要经历 IVF 的前几个步骤。在生育力实验室，将卵子与准父母中男方的精子一起放在培养皿中。受精卵随后被转移到准父母中女方的子宫内。
来自匿名供者的供者精液通常冷冻并储存在精子库中。在生育治疗中，将供者精子与准父母女方的卵子放入培养皿中，然后将受精卵转移到子宫。
妊娠携带者
如果女性子宫异常或疾病导致无法携带胚胎，则可选择妊娠携带者。妊娠携带者是在子宫中携带胚胎但不是遗传父母（卵子不是来自妊娠携带者）的女性。准父母的受精卵被转移到妊娠携带者的子宫。
代孕妈妈不同于妊娠携带者。在代孕妈妈携带的胚胎中，卵子来自代孕女性，因此她是遗传父母。这种方法使用频率较低，因为它在情感和法律上比使用妊娠携带者更复杂。
在许多国家/地区，成为妊娠携带者或代孕妈妈是违法的。