辅助生殖技术 (ART)

无论原因如何（包括不明原因），体外受精 (IVF) 都可用于治疗不孕症。

IVF通常包含：

刺激卵巢排卵： 通常，给予几种类型的药物来刺激女性卵巢产生 1 个以上的卵子。来曲唑、克罗米芬和/或人促性腺激素用于刺激卵泡（卵巢内含有卵子的囊）的发育。促性腺激素释放激素 (GnRH) 激动剂或拮抗剂通常用于防止排卵，直到几个卵子成熟。故经常有很多成熟的卵泡。然后，给予人绒毛膜促性腺激素来刺激排卵。或者，GnRH 激动剂用于刺激发生卵巢过度刺激综合征风险高的女性排卵。在某些情况下，可使用在月经周期正常发育的卵子进行 IVF（即，不使用助孕药物）。

获取排出的卵子： 大约 34 小时后，进行手术从卵巢中取卵。医疗保健专业人员在超声引导下，将一根针穿过阴道插入卵巢，取出已经生长发育的卵子。在超声波指引下，用针穿过女性的阴道进入卵巢并从卵泡中获取卵子，有时候通过肚脐正下方的一个小切口插入一个小管（腹腔镜）获取卵子。

卵子受精： 在专门的生育实验室中，将卵子与选出的最活跃的精子放在培养皿中，以便进行受精。有时，将单个精子注射到每个卵母细胞中（称为胞质内单精子注射），特别是如果男性伴侣的精子生产异常时。

培育胚胎： 胚胎在实验室中生长；受精后，胚胎在培养皿种生长2～5天。

将胚胎移植入子宫中： 仅将一个或一些胚胎从培养皿中经插入阴道的管转移至子宫中。植入胚胎的数量取决于胚胎的状况、治疗成功的可能性以及准父母的偏好。胚胎通常在受精后 2 至 6 天植入。

由于不孕症治疗的改善和只生一个孩子的偏好，每次移植时通常只使用一个胚胎。如果有额外的胚胎，可以冷冻，以便如果没有怀孕，则用于以后的妊娠。

体外受精成功的几率取决于很多因素，但是女性的年龄是最重要的。在美国，对于 35 岁以下的女性来说，每一枚取出的卵子，有大约 45% 的机会成功妊娠，对于 41-42 岁的女性来说，这一比例稍高于 9%。对于 42 岁以上的女性，推荐使用另一位女性（捐献者）的卵子，因为自己卵子的活产率很低（约 3%）。

体外受精最大的风险是

多胎妊娠增加了孕妇和胎儿的风险（并最终增加新生儿的风险）。并发症可能与怀孕相关。例如，孕妇可能会出现高血压或糖尿病，或者大量出血。流产、早产和新生儿出生体重低的风险更高。由于这些潜在的并发症，医生仅将一个或少数胚胎移植到子宫。

在通过IVF怀上的婴儿中，出生缺陷较为常见。但是，专家仍不清楚其原因是与技术有关还是与需要进行IVF的生育问题有关。此外，数百万婴儿是通过 IVF 怀孕的，其中绝大多数婴儿没有出生缺陷。