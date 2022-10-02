给老年人提供医学照顾是一个复杂的工程。人们常常在不同地区有许多不同的医生。随着年龄增加，旅行和乘坐交通工具变得越来越困难。养老医保处方药计划覆盖的药物在不同保险公司也有所不同，而且经常改变。由初级保健医生或专门照顾老年人的医生（老年病学专家）领导其他从业者组成的医护团队，是解决这些复杂问题的最好方法。

连续护理是一种理想的医疗保健方式，尽管医疗保健系统具有复杂性，并且在不同医疗条件下有不同的医生参与，但连续护理仍可在协作方式下为患者提供不中断的医护。处于这一链条上的每一个人，包括患者自身，都要相互交流，协调工作，制定看护目标并尽力完成之。

医疗的连续性 视频

但是，连续医疗不易实现，尤其在美国，医疗体系复杂且相互分割。当失去了医疗的连续性，患者无法充分了解自己的医护计划，一旦遇到问题也不知道向何处咨询。

连续医疗遇到的难题 连续医疗是老年人面临的特定问题。老年人常常拥有多个医生（每一个针对不同的器官或疾病），所以经常从一个医疗机构转向另一个（被称作医疗转换）。他们可能从多个私人诊室、医院、康复机构和/或长期机构获得医疗。 多个医生 拥有多个医生可能会影响老年人的医疗连续性。例如，一个医生具有及时更新和精确的医学信息，而另一个却没有。一个医生并不了解另一个医生所做的诊断和治疗建议，一个医生并不知道另一个参与治疗医生的名字，且不相互交流。医疗信息被记错或误解，尤其当老年患者存在某种疾病，影响了他们的语言、视力或智力（认知）能力时，就更难以进行有效的交流。患者可能对一个医生提及了某个重要的细节，对另一个却没有。 为了确保诊疗护理的连续性（和最优化），所有相关的从业者都必须拥有其他从业者所做工作的完整、最新和准确的信息，特别是关于已完成的测试和开具的药物。否则当信息丢失或交流不畅时就会出现下列情况： 重复进行某种没有必要的诊断性检查。

采取某种不合适的药物或治疗。

每个参与治疗的医生都想当然的认为其他医生已经提供了该项治疗，没有采取相应预防措施。 不同医生对患者的医学措施都有不同的观点。例如，医院的医生可能不同意初级保健医生关于是否需要进行手术的建议，或对患者出院后是否需要进入护理院有不同意见。患者和家属在不同意见面前变得不知所措。 服用多种处方药的老年人（很多老年人都有这种情况）会到不同的药房取药（比如每位专科医生的诊所附近的药房）。如果涉及多家药房，每家药房可能无法了解患者服用的所有药物，因此当新开的处方药与现有药物发生不良反应时，也无法知晓。 多种机构 从一家医疗机构转向另一家，比如从医院转到专业的护理机构，增加了出现错误的机会。医院可能开新药，这些药物可能与患者的其他药物重复或者发生不良反应。有时，可能会无意间遗漏患者仍然需要的、之前开处方的药物。即便有些用药变化是合理的，但这种变化并没有和所有参与的医生进行沟通，比如初级保健医生。 为了避免上述问题，美国最近通过了相关条例，要求相关医疗保健组织不论改换医疗场所、开具新药、或改写现有处方都要重新进行药物核对。药物核对要比较患者的医嘱，了解以前服用的所有药物，以确定没有重复或遗漏。更换医疗机构时，老年人或看护人应询问医生是否进行了药物核对。 如果患者不在医疗机构，他们和/或看护人应进行药物核对。患者应保留一份当前用药清单和一份过去用药（以及停用的原因）清单。然后，患者看过新医生或进入或离开其他医疗机构后，他们应检查新开的处方药是否与这些清单中的药物重复。如果患者发现以下药物，应立即与医生沟通： 与正在服用的药物重复的处方药

与之前需要停用的药物重复的处方药

缺少的药 - 之前在服用但没有在医疗机构当前用药清单中的药物 始终建议患者在出院或离开其他医疗机构（如康复中心或专业护理机构）后立即预约初级保健医生。人们应始终携带他们当前接受的药物列表以及所用的实际药瓶。然后，医生就能够审查出院时建议服用的所有药物和服用说明。 许多制度 健康保障体系中有许多制度影响了诊疗的连续性。这些制度是有政府，保险公司或专业医护机构。例如，有些保险公司会限制患者就诊的医院。如果患者的初级保健医生不在该医院就职，可能无法在此提供医疗。而且，许多初级保健医生不会继续在医院或康复中心提供医疗。因此，在此类机构中的患者会接受新医生提供的医疗，而新医生又不熟悉患者的病史。患者或患者的看护人应确保向新医生提供所有相关信息，这一点非常重要。 缺乏医疗 如果患者不能获得医疗，连续医疗可能会中断。例如，老年人可能因为没有合适的交通工具到医生诊室，而错过后续预约。他们可能会因为没有保险或自己无法承担医疗费用而无法看医生。 其他问题 患者可能会忘记或不知道与医生的预约。 并非所有的执业医生都参与所有的养老医保托管护理计划。在看新的执业医生之前，有托管护理计划的人应该检查该从业者是否参与他们的计划，以免他们面对意外的成本。