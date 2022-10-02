给老年人提供医学照顾是一个复杂的工程。人们常常在不同地区有许多不同的医生。随着年龄增加，旅行和乘坐交通工具变得越来越困难。养老医保处方药计划覆盖的药物在不同保险公司也有所不同，而且经常改变。由初级保健医生或专门照顾老年人的医生（老年病学专家）领导其他从业者组成的医护团队，是解决这些复杂问题的最好方法。
连续护理是一种理想的医疗保健方式，尽管医疗保健系统具有复杂性，并且在不同医疗条件下有不同的医生参与，但连续护理仍可在协作方式下为患者提供不中断的医护。处于这一链条上的每一个人，包括患者自身，都要相互交流，协调工作，制定看护目标并尽力完成之。
但是，连续医疗不易实现，尤其在美国，医疗体系复杂且相互分割。当失去了医疗的连续性，患者无法充分了解自己的医护计划，一旦遇到问题也不知道向何处咨询。
连续医疗遇到的难题
连续医疗是老年人面临的特定问题。老年人常常拥有多个医生（每一个针对不同的器官或疾病），所以经常从一个医疗机构转向另一个（被称作医疗转换）。他们可能从多个私人诊室、医院、康复机构和/或长期机构获得医疗。
多个医生
拥有多个医生可能会影响老年人的医疗连续性。例如，一个医生具有及时更新和精确的医学信息，而另一个却没有。一个医生并不了解另一个医生所做的诊断和治疗建议，一个医生并不知道另一个参与治疗医生的名字，且不相互交流。医疗信息被记错或误解，尤其当老年患者存在某种疾病，影响了他们的语言、视力或智力（认知）能力时，就更难以进行有效的交流。患者可能对一个医生提及了某个重要的细节，对另一个却没有。
为了确保诊疗护理的连续性（和最优化），所有相关的从业者都必须拥有其他从业者所做工作的完整、最新和准确的信息，特别是关于已完成的测试和开具的药物。否则当信息丢失或交流不畅时就会出现下列情况：
重复进行某种没有必要的诊断性检查。
采取某种不合适的药物或治疗。
每个参与治疗的医生都想当然的认为其他医生已经提供了该项治疗，没有采取相应预防措施。
不同医生对患者的医学措施都有不同的观点。例如，医院的医生可能不同意初级保健医生关于是否需要进行手术的建议，或对患者出院后是否需要进入护理院有不同意见。患者和家属在不同意见面前变得不知所措。
服用多种处方药的老年人（很多老年人都有这种情况）会到不同的药房取药（比如每位专科医生的诊所附近的药房）。如果涉及多家药房，每家药房可能无法了解患者服用的所有药物，因此当新开的处方药与现有药物发生不良反应时，也无法知晓。
多种机构
从一家医疗机构转向另一家，比如从医院转到专业的护理机构，增加了出现错误的机会。医院可能开新药，这些药物可能与患者的其他药物重复或者发生不良反应。有时，可能会无意间遗漏患者仍然需要的、之前开处方的药物。即便有些用药变化是合理的，但这种变化并没有和所有参与的医生进行沟通，比如初级保健医生。
为了避免上述问题，美国最近通过了相关条例，要求相关医疗保健组织不论改换医疗场所、开具新药、或改写现有处方都要重新进行药物核对。药物核对要比较患者的医嘱，了解以前服用的所有药物，以确定没有重复或遗漏。更换医疗机构时，老年人或看护人应询问医生是否进行了药物核对。
如果患者不在医疗机构，他们和/或看护人应进行药物核对。患者应保留一份当前用药清单和一份过去用药（以及停用的原因）清单。然后，患者看过新医生或进入或离开其他医疗机构后，他们应检查新开的处方药是否与这些清单中的药物重复。如果患者发现以下药物，应立即与医生沟通：
与正在服用的药物重复的处方药
与之前需要停用的药物重复的处方药
缺少的药 - 之前在服用但没有在医疗机构当前用药清单中的药物
始终建议患者在出院或离开其他医疗机构（如康复中心或专业护理机构）后立即预约初级保健医生。人们应始终携带他们当前接受的药物列表以及所用的实际药瓶。然后，医生就能够审查出院时建议服用的所有药物和服用说明。
许多制度
健康保障体系中有许多制度影响了诊疗的连续性。这些制度是有政府，保险公司或专业医护机构。例如，有些保险公司会限制患者就诊的医院。如果患者的初级保健医生不在该医院就职，可能无法在此提供医疗。而且，许多初级保健医生不会继续在医院或康复中心提供医疗。因此，在此类机构中的患者会接受新医生提供的医疗，而新医生又不熟悉患者的病史。患者或患者的看护人应确保向新医生提供所有相关信息，这一点非常重要。
缺乏医疗
如果患者不能获得医疗，连续医疗可能会中断。例如，老年人可能因为没有合适的交通工具到医生诊室，而错过后续预约。他们可能会因为没有保险或自己无法承担医疗费用而无法看医生。
其他问题
患者可能会忘记或不知道与医生的预约。
并非所有的执业医生都参与所有的养老医保托管护理计划。在看新的执业医生之前，有托管护理计划的人应该检查该从业者是否参与他们的计划，以免他们面对意外的成本。
改善诊疗连续性的策略
改善诊疗连续性有赖于整个保健体系的努力，有赖于患者自身及家属的努力。
保健体系
医疗保健组织和一些政府规划相互协调有利于诊疗的连续性。保健体系本身也发展出一些对策。比如
跨学科医疗
老年看护经理
电子病历
跨学科医疗
跨专科治疗是许多类型的从业人员提供的协作化医疗，包括医生、护士、药师、营养师、理疗师、职业理疗师、社工。这些医护人员针对患者治疗开展有组织的针对性工作，互相交流、合作并协商。跨专科的治疗旨在确保患者可以安全轻松地从一家医疗机构转诊到另一家，并从一位医生转到另一位。同时也确保让患者得到最专业最合理的医疗救治且不重复医疗。但目前，跨学科医护并不是任何地方都有。
当治疗复杂或需要更换医疗机构时，跨学科医护就显得非常重要。尤其那些非常虚弱、患有多种疾病需要约诊多个医生或者出现药物副作用的患者可从中获益。
所有的医疗参与者共同负责某一个病人的医疗服务，称作跨学科团队。一位医生负责协调，他/她可以是患者的初级保健医生、社工或医疗经理。
有时，跨学科团队中的医生不会经常在一起工作（临时团队）。他们在一起合作是为了满足某位患者的需要。在其他情况下，建立的团队中的这些成员会经常合作，为众多患者提供医疗服务。在一些护理院，医院或收容机构会有长期固定的医疗团队。
团队成员讨论治疗方案，通知其他医疗人员注意患者健康状况的变化，治疗的变化以及检查结果。他们确保患者资料及时更新，并能在整个健康治疗体系中的不同时间和地点随时取用。这些做法使得医疗机构及医护人员更易方便、无伤害地进行变化。同时也避免了各种检查的重复，误诊和漏诊的风险也减少了。
跨学科团队也包括患者自己以及家人。他们必须积极主动的和团队其他成员沟通，交流，才能使诊疗计划有效进行。
老年看护经理
老年看护经理都是专家，可确保老年人获得需要的所有帮助和医疗。多数老年看护经理是社会工作者或护士。也可能是团队成员之一。他们对需求及服务进行整体安排并监督执行情况。例如，他们可以安排家庭护士上门，或安排助手帮助家庭清洁或准备进餐。他们可以指定药房送药上门，甚至安排交通工具接送患者。老年看护经理可能隶属于医疗机构（如诊所）内部的某个团队。也可能由患者和家属按小时费率雇佣（这种情况下养老医保不予报销）。
电子（健康）病历 (EMR)
EMR包含数字格式的个人健康信息。这些病历旨在让所有看护某患者的医护人员在需要时都能看到该患者准确、及时更新、清晰完整的信息。
EMR 通常包含人口学信息和个人信息（如年龄和体重）、病史（包括生命特征、用药清单、过敏史和免疫状况）、检查结果（实验室检查和影像检查）以及计费信息。
EMR 可以通过以下方式改善治疗
方便为患者提供治疗的医生更加轻松快捷地互相沟通
减少由于医生缺少所需信息导致的错误或遗漏现象
减少重复检查的次数
减少治疗延误
便于患者自己查看病历并在治疗过程中充分参与
但是，有很多不同的 EMR 系统。医生和医院常常无法读取由使用不同系统的医生和医院建立的病历。而且，EMR 中信息的准确性依赖于前任医生输入的数据，并且数据输入通常非常耗时。患者应尽可能核查 EMR 中包含的信息。
患者自身
老年人及其看护人（可能是家庭成员，也可能是非家庭成员，或二者皆有）积极投入到对自己和家人的诊疗过程中对提高诊疗连续性大有裨益。比如，他们会更加了解哪些因素可影响连续性，医疗体系的原理以及可借助哪些人员（如看护经理或社工）来提高治疗连续性。对自身疾病的了解，对健康保险的细节的熟悉都有益于提高医疗连续性。
积极的参与是从交流开始的。当老年人有一些特殊的健康问题和需求时，家属应该告知医护团队。例如，老年人经常需要有人帮助他确定哪些药物是养老医保处方药计划涵盖的。
接受治疗的患者或其家属应积极配合。例如，老年人或其看护人需要至少与一位医生建立持续的关系（通常是初级保健医生），最大程度地减少由多位医生引起的问题。老年患者应当确保其初级保健医生了解所有的改变，包括病情及用药的改变，特别是专科医生有了新诊断及改变治疗方案的时候。同时还可以要求医生之间互相交流，确保信息沟通顺畅并且治疗恰当。
积极参与就意味着要经常从疾病、治疗等各方面提出问题。还包括如何采取正确的方法预防疾病。
对患者而言，积极参与还包括以下健康的生活方式。例如，高血压患者可以坚持有益心脏健康的饮食，并经常锻炼。患者还可以在家里监测身体状况。例如，高血压患者可以检查血压，而糖尿病患者可以测量血糖水平。
保存一份诊疗病历备份资料有助于患者参与到自身的医疗计划中来。患者可以从初级保健医生那里得到资料复印件。这些资料包含了患者当前所患疾病，服用的药物，治疗和检查结果以及支付状况等所有信息。该信息还可帮助患者向其他医疗保健从业者解释问题。为此设计了文件夹、活页夹、计算机软件和互联网程序。此外，许多医生办公室提供安全的在线门户网站，人们可以查看他们的实验室检查结果、处方信息和办公室就诊总结。
当多个医生参与诊疗时，患者可保存自己的治疗记录，包括检查和手术类型与日期以及诊断清单。至少，患者应当存留一份所有用药（包括处方药和非处方药）清单，并标注服用剂量和用药原因。每次就诊时，都应携带此记录。
当患者去一处新的医疗机构就诊时，要确保新的医疗机构已经收到他们的病历。
在同一家药房或通过同一笔邮购订单购买所有药物（处方药及非处方药）、对药师有所了解也都相当重要。老年人可以询问药师关于所服药物的问题。还可以要求提供易于打开的容器以及易于阅读的标签。