自我忽视是指老年人不能或不愿满足基本需求。它可能包括忽视个人卫生、不支付账单、不保持家庭清洁、不获取或准备食物（导致营养不良）、不寻求针对潜在严重症状的医疗护理、不配处方药、不正确使用药物（处方药或非处方药）以及跳过后续医疗保健就诊。

有时，老年人不关心自己。他们可能不会为自己提供食物、药品或其他必需品，还可能会忽略个人卫生。这个问题称为“自我忽略”。

自我忽略多发于老年人

独自生活和自我隔绝

患有损害记忆或者判断力的疾病（如阿尔茨海默症）

患有几种慢性疾病

滥用药物和其他物质

患有严重的抑郁症

但是，一些老年人并没有具体的医疗问题。这些人忽略自我的原因不得而知。

老年人忽略自我的表现为：无法让自己和衣着保持干净，不支付账单，或者吃饭过少，存在脱水和营养不良。当可能存在威胁生命的健康问题时，老年人可能不会就诊。或者如果他们就诊，可能会拒绝治疗，不会按处方配药，或者不愿复诊。他们家里可能非常脏乱，危险破损，或者有动物或害虫出没。有时，自我忽略还会危及公共安全，比如老年人的行为增加了火灾风险。

家属、朋友和医疗保健专业人员很难区分自我忽略与自主权和隐私权。老年人可能会做出明智的选择。他们可能只是选择了一种其他人认为不可取的生活方式。往往社工能有效确定这种情况，如果家属或朋友有所警觉，便可以进行干预。如果认为需要干预，打个电话就可以提供帮助。最好先联系老人的初级保健医生。而且，成年人保护服务或各州老龄化部门（拨打老年保健指南电话 800-677-1116 可得到相关组织的号码）可以帮助开展居家安全评估，帮助老年人获得咨询服务、应急响应系统、转到其他支持服务，如果需要还可帮助安排住院。