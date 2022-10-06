药物和其他物质是很多人日常生活的一部分，有用于医疗的合法目的，也有作为习惯（例如，摄入咖啡因），或用于娱乐目的（参见医疗和娱乐用途的药物）。

当药物直接激活大脑奖励系统，人为了愉悦感而用药时，可能会出现物质滥用和其他物质相关障碍。令人愉悦的感觉因药物而异。根据药物在体内产生的不同作用，药物分为 10 个不同的类别：

饮酒

抗焦虑及镇静药

咖啡因

大麻（包括大麻和合成大麻素）

致幻剂（包括麦角酸二乙基酰胺 [LSD]、苯环利定、裸头草碱、3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺 [MDMA])

吸入剂（如油漆稀释剂和某些胶水）

阿片类药物（包括芬太尼、吗啡和羟考酮）

娱乐性药物（包括安非他命和可卡因）

吸烟

其他（包括合成代谢类固醇和其他常见滥用物质）

无论药物是否合法，是否社会可接受，是否具有可接受的医疗用途（有或没有处方），物质相关障碍都可能发生。特定药物及其作用在手册的其他部分讨论。

在讨论管制物质和药物使用时，通常使用术语“麻醉品”。这个术语是指导致感觉丧失、麻木感和嗜睡的药物，特别是阿片类药物（与细胞上的阿片受体结合的药物）。然而，“麻醉品”的术语的应用也过于广泛（而且不准确），包含了任何不合法或用法不合法的药物。

表格 医疗药物与非法使用药物 表格

物质使用障碍通常涉及人们继续使用某种物质的行为模式，尽管使用该物质已造成问题。也可能有生理表现，包括脑回路的变化。常见术语“成瘾”、“滥用”和“依赖”的定义过于不严谨且千差万别，无法用于系统诊断；“物质使用障碍”更全面，且负面含义更少。

10 类药物中的各种药物，其导致物质使用障碍的可能性各不相同。该可能性被称为易成瘾性，取决于多种因素的组合，包括

怎样使用药物

药物刺激大脑奖赏途径的力度有多大

药物起效有多快

该药产生耐受和/或戒断症状的能力