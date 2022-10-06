药物和其他物质是很多人日常生活的一部分，有用于医疗的合法目的，也有作为习惯（例如，摄入咖啡因），或用于娱乐目的（参见医疗和娱乐用途的药物）。
当药物直接激活大脑奖励系统，人为了愉悦感而用药时，可能会出现物质滥用和其他物质相关障碍。令人愉悦的感觉因药物而异。根据药物在体内产生的不同作用，药物分为 10 个不同的类别：
咖啡因
致幻剂（包括麦角酸二乙基酰胺 [LSD]、苯环利定、裸头草碱、3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺 [MDMA])
吸入剂（如油漆稀释剂和某些胶水）
阿片类药物（包括芬太尼、吗啡和羟考酮）
无论药物是否合法，是否社会可接受，是否具有可接受的医疗用途（有或没有处方），物质相关障碍都可能发生。特定药物及其作用在手册的其他部分讨论。
在讨论管制物质和药物使用时，通常使用术语“麻醉品”。这个术语是指导致感觉丧失、麻木感和嗜睡的药物，特别是阿片类药物（与细胞上的阿片受体结合的药物）。然而，“麻醉品”的术语的应用也过于广泛（而且不准确），包含了任何不合法或用法不合法的药物。
物质使用障碍通常涉及人们继续使用某种物质的行为模式，尽管使用该物质已造成问题。也可能有生理表现，包括脑回路的变化。常见术语“成瘾”、“滥用”和“依赖”的定义过于不严谨且千差万别，无法用于系统诊断；“物质使用障碍”更全面，且负面含义更少。
10 类药物中的各种药物，其导致物质使用障碍的可能性各不相同。该可能性被称为易成瘾性，取决于多种因素的组合，包括
管制药物
“药物滥用全面预防和控制法”（管制物质法案）于 1970 年在美国实施，并在过去几年进行了修改，以规范某些类别的药物或受控物质的生产和分销（参见表格管制物质的一些示例）。
管制物质根据其滥用可能性、医疗用途接受程度如何，以及在医疗监督下使用的安全性分为 5 个等级（或类别）。一级管制药品被认为是最有害的，因此管制最为严格。五级管制药品被认为有害性最低，且广泛应用。各州和联邦的管制级别可能不同（另请参见美国缉毒局药物管制）。
管制物质的一些示例
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国缉毒局 (DEA) 分流控制部门： 负责监督管制物质合法和非法使用的主要美国政府机构的主页。包含各种信息的链接，包括特定的药品信息、法规和要求，以及各种形式和应用。
美国缉毒局 (DEA)，药物调度： 此链接进一步详细说明了本节提及的管制物质示例。