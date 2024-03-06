医疗干预（例如医学检查和治疗）几乎总是带有一些风险。这些风险可能会影响生活质量。患者和医疗保健专业人员应权衡检查和治疗的获益与对生活质量的潜在负面影响（另请参阅医疗决策），并且医疗保健专业人员应向每位患者解释说明。

医学干预的潜在获益包括：

治愈

预期寿命增加

疾病进展减慢

生活质量改善（例如能够进行日常活动）

缓解症状

并发症的预防

医学干预的潜在负面影响包括：

死亡

症状，如不适、长时间疲劳、肌肉力量下降、活动能力降低和失禁

不便

成本

需要额外的检查或治疗

当治疗极有可能取得获益并且不太可能产生负面影响时，做出决定就相对容易。但是，在有潜在的重大负面影响时，患者需要与医生一起考虑生活质量后做出决定。例如，积极癌症治疗可能会延长寿命，但会产生重度负面影响（包括慢性恶心和呕吐），从而大大降低生活质量。在这种情况下，一个人对生活质量、生存时间的偏好以及对风险和不确定性的容忍度有助于改变或制定新的医疗保健目标并确定要采取的医学干预措施。

当不同治疗方法（例如手术与吃药）可能带来不同的获益、负面影响，或获益和负面影响都有时，一个人对生活质量的看法也可能会影响治疗决策。医疗保健专业人员可以帮助患者了解各种治疗方案可能发生的情况，以便患者可以就医学检查和治疗做出更明智的决定。

在做出医疗决策时，预期寿命通常比年龄重要。例如，针对缓慢进展的疾病的积极治疗（例如针对局部、生长缓慢的前列腺癌进行的根治性前列腺切除术），对于预期寿命有限的人来说，可能无益。但是，即使预期寿命有限的人也可以考虑采用侵入性治疗，如果这能改善生活质量（例如关节置换术）。

无论总体治疗目标如何，医疗保健专业人员都会考虑缓解疼痛、恶心和呼吸急促等症状。如患者不得不忍受此类症状，会极大地影响生活质量。