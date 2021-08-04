医生和其他初级保健从业者利用他们的教育、经验和临床试验结果提供有关现有治疗的风险和益处的信息。

风险是可能发生有害结局，例如疾病恶化或治疗产生副作用。描述风险的方式可以带来很大的不同。例如，假设有一项临床试验，将一种预防中风的新药与一种已确立的药物进行比较。现在假设试验结果显示新药引起2％的人出血的副作用，但已确定的药物导致1％的人出血。

说明结果的一种方式是说新药引起“出血量的风险增加两倍”（ 相对风险 增加）。

但是说这种新药“增加出血的可能性仅增加1个百分点”就是恰当的（绝对风险 增加）。

在此示例中，新药的相对风险是两倍，这使新药听起来极为危险，而绝对风险增加1个百分点，则使危险听起来很小。支持或反对某事的人通常只引用最适合其观点的风险描述。医生可以帮助人们了解风险估计并做出合理决定。

治疗获益可能是以下任何一种：

治愈疾病（最大的好处和最终目标）

减轻症状（例如疼痛减轻）

改善功能（例如，能够走得更远）

减少疾病并发症的可能性（例如，糖尿病患者的心脏病发作）

在权衡治疗的风险和获益并考虑到个人的目标和偏好之后，医生可能会针对特定的治疗计划提出建议。但是，这个过程有时可能会很复杂，原因如下