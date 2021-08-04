在做出治疗推荐之前，医生应权衡治疗的潜在风险与潜在获益。（另见医学决策和医学科学概述。）
共同决策
在早期医疗保健中，医生常常在没有他们的意见的情况下为他们的患者做出决定，并且没有解释所有可用治疗的风险和益处。这种方法被认为是不恰当的。
因为医疗的目标是改善结局，这是由一个人自己的目标和价值观所决定的（请参阅确定目标），医生和其他初级保健从业者现在与患者一起进行医疗决策。信息以两种方式交换：
医生向患者提供现有的治疗信息以及这些治疗的好处和风险。
患者与他们的医生分享关于他们的生活方式、偏好和价值观的个人信息。
医生和患者讨论治疗方案，并商定最佳治疗方案。共同决策并不意味着医生完全让人们自行决定各种有时令人困惑的治疗方案。医生仍然根据标准治疗和最佳医学证据提出建议，但是他们介绍做出这些建议的原因，以及他们认为这些建议如何满足个人需求和目标。在共同决策过程中，医生会帮助指导人们完成决策过程，既不对他们下命令，也不会放弃他们。
在某些情况下，患者需要与医生合作，以做出包括生活质量在内的决定。积极的癌症治疗可能会延长寿命，但会产生严重的负面影响，从而大大降低生活质量。一个人对生活质量、生存时间的偏好以及对风险和不确定性的容忍度有助于制定医疗保健目标并确定要采取的医学干预措施。生活质量问题对老年人可能尤其重要（参见老年人的治疗目标）。
有时，由于患有诸如痴呆症之类的疾病会影响患者理解信息的能力，因此人们无法代表自己做出决定。有时，他们患有重度的疾病，例如谵妄或昏迷，这会影响他们的意识水平。在这种情况下，医生会要求该人的近亲或其它持有医疗保健授权书的人做出治疗决定。
你知道吗……
平衡风险和获益
医生和其他初级保健从业者利用他们的教育、经验和临床试验结果提供有关现有治疗的风险和益处的信息。
风险是可能发生有害结局，例如疾病恶化或治疗产生副作用。描述风险的方式可以带来很大的不同。例如，假设有一项临床试验，将一种预防中风的新药与一种已确立的药物进行比较。现在假设试验结果显示新药引起2％的人出血的副作用，但已确定的药物导致1％的人出血。
说明结果的一种方式是说新药引起“出血量的风险增加两倍”（相对风险增加）。
但是说这种新药“增加出血的可能性仅增加1个百分点”就是恰当的（绝对风险 增加）。
在此示例中，新药的相对风险是两倍，这使新药听起来极为危险，而绝对风险增加1个百分点，则使危险听起来很小。支持或反对某事的人通常只引用最适合其观点的风险描述。医生可以帮助人们了解风险估计并做出合理决定。
治疗获益可能是以下任何一种：
治愈疾病（最大的好处和最终目标）
减轻症状（例如疼痛减轻）
改善功能（例如，能够走得更远）
减少疾病并发症的可能性（例如，糖尿病患者的心脏病发作）
在权衡治疗的风险和获益并考虑到个人的目标和偏好之后，医生可能会针对特定的治疗计划提出建议。但是，这个过程有时可能会很复杂，原因如下
一种疾病可能没有最好的治疗方法
风险和获益之间的权衡可能会很多并且令人困惑
提供观点
由于医学信息可能很复杂，也许初级保健从业者最有用的作用是提供有关潜在风险和获益的观点。例如，电视和杂志上各种药品的广告都伴随着一连串从轻度到灾难性的潜在副作用，但是这些广告并未提供有关以下任何主题的信息：
有多少人会遇到这些副作用
这些副作用的后果
不治疗疾病的后果
因此，一个可能从治疗中获益很大的人可能会拒绝该药物，因为害怕遭受任何这些广告中所述的副作用。
例如，许多患高血压的人会停止治疗，因为他们使用的药物产生了副作用。医生可以向人们解释，即使现在感觉良好，治疗高血压也很重要，因为它可以大大降低心脏病发作、中风和肾功能衰竭的几率，而心脏病、中风和肾功能衰竭是在美国导致死亡和残疾的主要原因。如果人们知道通过不同的药物或不同的剂量可以避免或减少副作用，那么他们可能更愿意承担治疗风险。相比之下，心脏病发作或中风的后果通常严重，不可逆转，并且危及生命，这意味着大多数人服用降压药的潜在获益大大超过潜在风险。
医生还可以通过将某人的情况与最初在临床试验中接受药物或疗法研究的受试者的情况进行比较来提供一些观点。例如，一位比最初接受药物研究的人病情更重的患者可能从该药物中的获益较少，并且可能会面临更大风险。另一方面，比最初接受药物研究的人更健康的患者可能得到比研究组更好的结局。