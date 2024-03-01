血友病的症状有哪些？

血友病的症状有哪些？

血友病的主要症状是：

大量出血和淤青

可能发生外部出血，例如割伤流血或流鼻血。也可能发生内部出血。例如，如果你扭伤膝盖或腿部受到重击，则受伤部位可能会充血肿胀。

由于血友病先天存在，因此除非凝血问题非常轻微，否则通常在幼年就会显现。

出血量取决于血友病的严重程度。

若有轻度血友病，你可能：

出血量大于正常水平，但仅发生在手术、牙科操作或损伤后

从未被诊断

若有中度血友病，你可能：

有时会在无明显损伤的情况下出血

手术期间或受伤后大量出血，很难止住并可能导致死亡

若有重度血友病，你可能：

轻微受伤后或无明确原因时常会严重出血

头部轻微碰撞就会出现脑内严重出血，导致脑部损伤或死亡

同一关节内的出血可能导致关节损伤而致残。