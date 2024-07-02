血凝块是身体形成的块状物质，可堵住出血的血管。血凝块看起来像深紫色的果冻。血凝块由血流中的以下物质构成：

血小板（细胞样血液颗粒）

红细胞

称为凝血因子的特殊蛋白质

血管愈合后，血凝块不再有用。然后身体会将其打碎（溶解）。