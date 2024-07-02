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小知识
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如何凝血

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2024
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什么是血凝块？

血凝块是身体形成的块状物质，可堵住出血的血管。血凝块看起来像深紫色的果冻。血凝块由血流中的以下物质构成：

  • 血小板（细胞样血液颗粒）

  • 红细胞

  • 称为凝血因子的特殊蛋白质

血管愈合后，血凝块不再有用。然后身体会将其打碎（溶解）。

如何凝血？

血小板、红细胞和凝血因子在血流中循环。因此，当血管有切口或破损时，它们会立刻赶到。血管有切口时，血凝块形成：

  • 血管缩窄，减缓血流

  • 血小板黏附于血管的受损部位

  • 血小板释放可激活凝血因子蛋白的物质

  • 凝血因子形成一张网，可将红细胞和更多血小板扣留

块状物迅速增大，直至其足以堵住血管。

血凝块：堵塞破损部位

当损伤导致血管壁破损时，血小板激活。其形态从圆形变为棘形，黏附于破损血管壁并互相黏附，开始堵塞破损的血管壁。它们还可以与其他血液蛋白相互作用而形成纤维蛋白。纤维蛋白链形成网捕获更多血小板和血细胞，形成血栓封闭破损血管。

凝血过程异常时会出现什么情况？

血凝块过多

有些健康问题导致身体形成的血凝块太多（过度凝血）。凝血因子可能过度活跃。或者，溶栓系统可能存在问题。

血凝块过多可导致其他问题，例如：

  • 中风，由于脑内血管阻塞引起

  • 心脏病发作，由于通向心脏的血管阻塞引起

  • 肺栓塞，当血液运载血栓从腿部、骨盆或腹部到达肺脏时发生

凝血不足

有些健康问题导致身体的凝血不足。即使血管受到轻微损伤，也可能导致严重淤青和出血。体内可能没有充足的血小板，或者血小板工作不正常。也有可能是体内的凝血因子不足。有些药物可影响身体形成血凝块的能力。

医生如何治疗血栓？

如果血液过度凝固，医生可能会使用：

  • 阿司匹林等抑制血小板的药物

  • 抑制凝血因子的药物

抑制凝血因子的药物有时称为“血液稀释剂”。

如果脑或心脏内有一个危险血栓，医生可能会使用溶栓药物。溶栓药物也会溶解有益的血凝块，所以身体可能会开始出血（但这比较罕见）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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