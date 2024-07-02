什么是血凝块？
血凝块是身体形成的块状物质，可堵住出血的血管。血凝块看起来像深紫色的果冻。血凝块由血流中的以下物质构成：
血小板（细胞样血液颗粒）
红细胞
称为凝血因子的特殊蛋白质
血管愈合后，血凝块不再有用。然后身体会将其打碎（溶解）。
如何凝血？
血小板、红细胞和凝血因子在血流中循环。因此，当血管有切口或破损时，它们会立刻赶到。血管有切口时，血凝块形成：
血管缩窄，减缓血流
血小板黏附于血管的受损部位
血小板释放可激活凝血因子蛋白的物质
凝血因子形成一张网，可将红细胞和更多血小板扣留
块状物迅速增大，直至其足以堵住血管。
血凝块：堵塞破损部位
当损伤导致血管壁破损时，血小板激活。其形态从圆形变为棘形，黏附于破损血管壁并互相黏附，开始堵塞破损的血管壁。它们还可以与其他血液蛋白相互作用而形成纤维蛋白。纤维蛋白链形成网捕获更多血小板和血细胞，形成血栓封闭破损血管。
血凝块：堵塞破损部位
凝血过程异常时会出现什么情况？
医生如何治疗血栓？
如果血液过度凝固，医生可能会使用：
阿司匹林等抑制血小板的药物
抑制凝血因子的药物
抑制凝血因子的药物有时称为“血液稀释剂”。
如果脑或心脏内有一个危险血栓，医生可能会使用溶栓药物。溶栓药物也会溶解有益的血凝块，所以身体可能会开始出血（但这比较罕见）。