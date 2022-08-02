损伤后出现瘀伤或出血是正常的。
然而，有些人有凝血疾病，导致他们容易瘀伤或出血，即便是损伤极其轻微或者完全没有损伤。
容易淤青和出血的原因是什么？
血凝块是身体形成的块状物质，可堵住出血的血管。血凝块由血流中的以下物质构成，包括：
血小板（细胞样血液颗粒）
称为凝血因子的特殊蛋白质
血小板或凝血因子有问题都会导致凝血异常，从而导致过度出血或淤青。
血小板问题涉及以下方面：
血小板过少
血小板过多
血小板不能正常工作
使用抗血小板药物，例如阿司匹林或 NSAID（如布洛芬）
某些癌症和重度感染可导致血小板出现问题。
凝血因子问题可归因于：
肝衰竭，导致凝血因子合成不足
血友病等遗传性疾病
缺乏维生素 K，肝脏合成凝血因子需要维生素 K
服用某些药物，例如血液稀释剂
可将凝血因子耗尽的疾病，例如弥散性血管内凝血 (DIC)
仅仅是血管脆性增加（一种称为单纯性紫癜的疾病）也可使人体更容易出现淤青。这种问题比较常见，如果没有其他过度出血的体征，则通常无需担忧。
出血性疾病的症状有哪些？
出血性疾病的症状包括：
原因不明的鼻出血
轻微划伤、血液检查、小手术或牙科手术、刷牙或用牙线清洁牙齿后持续出血
皮肤上有原因不明的标记，包括红色或紫色斑点、淤青以及皮肤内的小血管肉眼可见
对于女性，月经期过多或长时间出血
应何时就医？
如果容易出血或淤青并有以下任何警告征象，请立即就医：
不能止血
呕出新鲜或陈旧血液（深色颗粒，看起来像磨碎的咖啡）
便血或黑色柏油样便
有严重失血的症状，例如出汗、虚弱或感觉晕眩、头晕、恶心或过度口渴
怀孕或最近分娩
有感染征象，例如发烧、寒战、腹泻或感觉全身不舒服
有脑部症状，例如头痛和意识模糊
如果你虽没有警告征象但观察到容易出血或淤青，应给医生打电话。
医生问诊时会发生什么？
医生会询问你的症状和病史，并进行体检。通常你也需要：
血液化验
医生如何治疗容易淤青和出血的问题？
医生会针对引起淤青或出血的具体病因进行治疗，例如：
停止使用导致出血的药物
针对维生素 K 缺乏症补充维生素 K
治疗癌症或感染
有时医生会静脉输注血小板或凝血因子。