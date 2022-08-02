容易淤青和出血的原因是什么？

容易淤青和出血的原因是什么？

血凝块是身体形成的块状物质，可堵住出血的血管。血凝块由血流中的以下物质构成，包括：

血小板（细胞样血液颗粒）

称为凝血因子的特殊蛋白质

血小板或凝血因子有问题都会导致凝血异常，从而导致过度出血或淤青。

血小板问题涉及以下方面：

血小板过少

血小板过多

血小板不能正常工作

使用抗血小板药物，例如阿司匹林或 NSAID（如布洛芬）

某些癌症和重度感染可导致血小板出现问题。

凝血因子问题可归因于：

仅仅是血管脆性增加（一种称为单纯性紫癜的疾病）也可使人体更容易出现淤青。这种问题比较常见，如果没有其他过度出血的体征，则通常无需担忧。