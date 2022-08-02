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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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瘀伤和出血

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022
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损伤后出现瘀伤或出血是正常的。

然而，有些人有凝血疾病，导致他们容易瘀伤或出血，即便是损伤极其轻微或者完全没有损伤。

  • 口鼻或消化道出血最常见

  • 脑内出血不太常见，但非常危险

  • 过度出血的常见原因包括肝病血小板计数低以及使用某些药物

  • 有时，出血问题继承自父母

  • 医生会进行血液检查，查明过度出血的原因

容易淤青和出血的原因是什么？

血凝块是身体形成的块状物质，可堵住出血的血管。血凝块由血流中的以下物质构成，包括：

  • 血小板（细胞样血液颗粒）

  • 称为凝血因子的特殊蛋白质

血小板或凝血因子有问题都会导致凝血异常，从而导致过度出血或淤青。

血小板问题涉及以下方面：

  • 血小板过少

  • 血小板过多

  • 血小板不能正常工作

  • 使用抗血小板药物，例如阿司匹林或 NSAID（如布洛芬）

某些癌症和重度感染可导致血小板出现问题。

凝血因子问题可归因于：

仅仅是血管脆性增加（一种称为单纯性紫癜的疾病）也可使人体更容易出现淤青。这种问题比较常见，如果没有其他过度出血的体征，则通常无需担忧。

出血性疾病的症状有哪些？

出血性疾病的症状包括：

  • 原因不明的鼻出血

  • 轻微划伤、血液检查、小手术或牙科手术、刷牙或用牙线清洁牙齿后持续出血

  • 皮肤上有原因不明的标记，包括红色或紫色斑点、淤青以及皮肤内的小血管肉眼可见

  • 对于女性，月经期过多或长时间出血

应何时就医？

如果容易出血或淤青并有以下任何警告征象，请立即就医

  • 不能止血

  • 呕出新鲜或陈旧血液（深色颗粒，看起来像磨碎的咖啡）

  • 便血或黑色柏油样便

  • 有严重失血的症状，例如出汗、虚弱或感觉晕眩、头晕、恶心或过度口渴

  • 怀孕或最近分娩

  • 有感染征象，例如发烧、寒战、腹泻或感觉全身不舒服

  • 有脑部症状，例如头痛和意识模糊

如果你虽没有警告征象但观察到容易出血或淤青，应给医生打电话。

医生问诊时会发生什么？

医生会询问你的症状和病史，并进行体检。通常你也需要：

  • 血液化验

医生如何治疗容易淤青和出血的问题？

医生会针对引起淤青或出血的具体病因进行治疗，例如：

  • 停止使用导致出血的药物

  • 针对维生素 K 缺乏症补充维生素 K

  • 治疗癌症或感染

有时医生会静脉输注血小板或凝血因子。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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