医生很少进行全血输注。通常，实验室将血液的不同成分分离开来，以便只输注你需要的成分。例如，你可能只获得：

红细胞（称为“浓缩红细胞”）

血小板

血浆

但是有不同的血型。如果你需要输血，你需要获得血型匹配的血液。