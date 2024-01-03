血液将氧气和营养物质通过血管运送到器官以保持健康。如果供血不足，人会感觉不舒服，甚至可能导致死亡。
血液由不同类型的细胞和称为血浆的液体组成。
不同类型的细胞包括：
红细胞，可携带氧气到组织
白细胞，可抵抗感染
血小板，出血时可帮助止血
血浆的主要成分是水。它可运送矿物质（电解质）和营养物到达体内各个组织。血浆也负责运输身体合成的有用蛋白质，例如帮助凝血或抵抗感染的蛋白质。血浆也从身体组织接收废物，并将其运送至肾脏以便在尿液中排出。
什么是输血？
输血是指其他人捐献的血液通过插入你静脉内的一根导管输送给你。
输血包括什么成分？
医生很少进行全血输注。通常，实验室将血液的不同成分分离开来，以便只输注你需要的成分。例如，你可能只获得：
红细胞（称为“浓缩红细胞”）
血小板
血浆
但是有不同的血型。如果你需要输血，你需要获得血型匹配的血液。
我的血型由哪些因素决定？
红细胞的表面有两种主要的化学标志物。它们叫做标志物 A 和 B。你的血型由你的红细胞上的标志物决定：
A: 标志物 A 存在
B: 标志物 B 存在
AB：标志物 A 和 B 同时存在
O：标志物 A 和 B 均不存在
还有一个 Rh 标志物。如果你有该标志物，血型为“阳性”(+)。如果你没有 Rh 标志物，血型为“阴性”(-)。所以，举例来说，你的血型可以是 A+ 或 A-。
为什么说确定我的血型是重要的？
给你输注血型匹配的血液才能最大限度保证输血安全。血型不匹配可能会造成危险，甚至致命。
输注的血液来自哪里？
志愿者每次捐献大约一品脱（450 毫升）的血液。血液被送到血库储存。
人们献血之前，必须回答一些问题，以确保他们的血液可安全输注给其他人。他们会问及到过的国家或地区，有无可能使其面临某些疾病风险的行为。这类疾病包括肝炎和 HIV 感染。捐献后的血液需经过检测，以确定不存在特定感染。虽然此项检测不能消除所有潜在风险，但它可使输血变得非常安全。
有时，你可以为自己献血。例如，如果你被安排接受可能大量出血的手术，你的医生可能会在手术前几周让你捐献自己的血液。然后，直到手术，你需服用补铁丸帮助身体生成更多的血液。如果手术过程中需要血液，医生可将你自己捐献的血液回输给你。
我在哪些情况下需要输血？
如果发生以下状况，你可能需要输血：
你因为受伤或在手术期间失血
你由于患有某种疾病或服用某种药物导致身体停止合成某些血细胞
如果你出血很多，可能需要输注血浆，并需要血浆中的凝血蛋白。
我接受输血会引起哪些不良状况？
输血通常不会引起不良状况，因为负责输血的医护人员会采取预防措施保证你的安全。即使有些人出现不良状况，其中大多数比较轻微，但也有可能比较严重。
最严重的但非常罕见的副作用是：
由于输注的液体过多导致呼吸困难
肺部损伤导致呼吸困难
由于所输注血液的血型与你的血型不匹配，导致红细胞分解——这使得尿液变深、眼白发黄
因为所捐献血液中存在病毒或细菌而受到感染
最常见的副作用是发热和过敏反应。
发热
你可能会出现发烧和寒颤
医生会给你用药（对乙酰氨基酚）以缓解症状
如果将来还需要输血，医生会在输血开始前让你服用对乙酰氨基酚
过敏反应
你可能出现瘙痒、皮疹、肿胀、头晕、头痛、胸痛、背痛和心跳加速
有时你也可能有呼吸困难，例如喘息
医生会停止输血，并给你使用一种抗过敏药，以缓解瘙痒和减轻肿胀
如果将来还需要输血，医生可能会对捐献的血液进行过滤处理，以降低发生过敏反应的可能性
输血期间会采取哪些安全预防措施？
输血前，医护人员将：
检测捐献的血液中是否存在可能导致感染的指定微生物
将你的一滴血与献血者的血混合在一起，以确保它们相容（交叉配血）
检查献血袋上的标签，确保其正确无误
在输血过程中，医护人员将：
在输血开始后的最初 15 分钟内对你进行密切观察，因为你在此时间段最有可能发生过敏反应
在进行输血的头 15 分钟后，也会经常查看你的情况，以便在发生任何问题时停止输血