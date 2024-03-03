输血是将血液或者血液成分从一个健康人（供者）转移给一个病人（受者）。输血的目的是增加血液携带氧气的能力，恢复机体的血容量（血量），以及纠正凝血异常。

在美国，每年大约输血 1,500 万次。典型的受血者包括

受伤的人

接受手术的人

接受癌症治疗的人（如白血病）

接受其他疾病治疗的人（如镰状细胞病和地中海贫血等血液疾病）

美国食品药品监督管理局 (FDA) 严格控制血液及其成分的采集、运输和储存。制定这些规定的目的是保护供者和受者。其他一些标准也得到了许多州和地方卫生机构、美国红十字会（参见献血资格要求）和美国血库协会 (AABB) 等组织的认可。由于这些规定，献血和受血非常安全。

然而，输血仍然会对受者带来一些风险，如过敏反应、发烧和寒战、血容量过多，以及细菌和病毒感染等。尽管输血传染艾滋病、肝炎或其他感染性疾病的可能性很小，但医生仍需要清楚意识到这些风险，在没有其他选择时才选择输血。预约输血前（紧急情况除外），医生会向患者解释输血的风险，并要求他们签署一份文件，确认他们了解风险，并确认同意输血（称为知情同意）。

罕见情况下，有些供者在献血后也可能会出现副作用，包括眩晕、低血压、恶心以及抽血进针部位刺痛/麻木或瘀伤。

输血 图片