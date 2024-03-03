输血是将血液或者血液成分从一个健康人（供者）转移给一个病人（受者）。输血的目的是增加血液携带氧气的能力，恢复机体的血容量（血量），以及纠正凝血异常。
在美国，每年大约输血 1,500 万次。典型的受血者包括
美国食品药品监督管理局 (FDA) 严格控制血液及其成分的采集、运输和储存。制定这些规定的目的是保护供者和受者。其他一些标准也得到了许多州和地方卫生机构、美国红十字会（参见献血资格要求）和美国血库协会 (AABB) 等组织的认可。由于这些规定，献血和受血非常安全。
然而，输血仍然会对受者带来一些风险，如过敏反应、发烧和寒战、血容量过多，以及细菌和病毒感染等。尽管输血传染艾滋病、肝炎或其他感染性疾病的可能性很小，但医生仍需要清楚意识到这些风险，在没有其他选择时才选择输血。预约输血前（紧急情况除外），医生会向患者解释输血的风险，并要求他们签署一份文件，确认他们了解风险，并确认同意输血（称为知情同意）。
罕见情况下，有些供者在献血后也可能会出现副作用，包括眩晕、低血压、恶心以及抽血进针部位刺痛/麻木或瘀伤。
血型鉴定
不同的人有不同的血型。血型由红细胞表面是否存在特定抗原（可触发免疫应答的复杂的糖或蛋白分子）决定。血细胞抗原包括血型抗原 A、B 和 Rh 因子。
4 种主要血型是 A、B、AB 和 O 型：
A: 存在抗原 A（不存在 B）。
B: 存在抗原 B（不存在 A）。
AB：存在抗原 A 和 B。
O：既不存在抗原 A 也不存在抗原 B。
此外，血液可为 Rh 阳性（Rh 因子存在于红细胞表面）或 Rh 阴性（不存在 Rh 因子）。约 85% 的人为 Rh 阳性，约 15% 为 Rh 阴性。
在通常情况下，如果人缺乏 A 和／或 B 抗原，他们自然会产生针对其缺乏的一种或多种抗原的抗体。例如，A 型血者会自然具有抗 B 抗体，O 型血者（没有 A 和 B 抗原）会自然产生抗 A 和抗 B 抗体。除了 A 和 B 抗原，还有一些其它的血型抗原存在于红细胞上。然而，人并不会自然产生针对这些抗原的抗体。只有人通过输血暴露于这些抗原时才会产生这些抗体。
有些血型比其他更常见。在美国，最常见的血型是 O 型 Rh 阳性和 A 型 Rh 阳性，其次是 B 型 Rh 阳性、O 型 Rh 阴性和 A 型 Rh 阴性。不常见的血型是 AB 型 Rh 阳性、B 型 Rh 阴性和 AB 型 Rh 阴性。
相容血型
当输血血型与受者血型及 Rh 状态匹配时，即当血型相容时，输血才最安全。因此，在输血前，血库会用供者和受者血液进行被称为“配型和交叉配血”的检查。此试验可最大程度减少危险或可能致命反应的机率。
此外，受者的血液还需检查某些红细胞抗体。这些抗体可能引起输血反应。
然而，危急情况下，任何人都可以接受 O 型红细胞。因此，O 型血的人被认为是万能献血者。AB 型血的人可以接受任何血型的红细胞，而被认为是万能受血者。
血液为 Rh 阴性的受者必须接受 Rh 阴性供者的血液（除非在危及生命的紧急情况下），但血液为 Rh 阳性的受者可接受 Rh 阳性或 Rh 阴性血液。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
AABB：血液与生物治疗促进协会：供者和患者须知：为患者和献血者提供有关献血安全性和流程的信息并解答常见问题
美国红十字会献血资格标准：按字母顺序：提供有关献血资格和血液制品的信息