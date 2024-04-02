肌肉是一种组织，可以通过收缩来移动身体部位。你有不同类型的肌肉：

骨骼肌

平滑肌

心肌

骨骼肌连接骨骼且是成对的——例如，肱二头肌使肘部弯曲，肱三头肌使肘部伸直。骨骼肌是随意活动的（意思是当你大脑发出命令时，就可以让它们产生运动）。

动脉、静脉和肠道周围环绕着平滑肌。血管平滑肌通过收缩和放松调整血流。肠内的平滑肌通过收缩在消化系统中运送食物和粪便。你无法控制平滑肌。它们的工作不需要你的大脑去指挥。

心肌是一种特殊类型的肌肉，不需要停止休息，而且它不受你的自主控制。