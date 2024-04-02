什么是肌肉？
肌肉是一种组织，可以通过收缩来移动身体部位。你有不同类型的肌肉：
骨骼肌
平滑肌
心肌
骨骼肌连接骨骼且是成对的——例如，肱二头肌使肘部弯曲，肱三头肌使肘部伸直。骨骼肌是随意活动的（意思是当你大脑发出命令时，就可以让它们产生运动）。
动脉、静脉和肠道周围环绕着平滑肌。血管平滑肌通过收缩和放松调整血流。肠内的平滑肌通过收缩在消化系统中运送食物和粪便。你无法控制平滑肌。它们的工作不需要你的大脑去指挥。
心肌是一种特殊类型的肌肉，不需要停止休息，而且它不受你的自主控制。
肌肉如何工作？
肌肉通过血液中的食物和氧气产生能量。肌肉利用这种能量来收缩（缩短）。肌肉越大，血液供应越多，收缩能力就越强。
肌肉只能产生拉力，不能产生推力
如果血液供应不佳，你的肌肉就不能做太多工作。
某些类型的锻炼，例如举重物，可使肌肉变得更大和更强。其他类型的运动，如跑步，可以让肌肉更有耐力（工作更长时间）。
肌肉如何移动你的身体？
为了使你的身体活动，肌肉必须通过关节将一块骨连接到另一块骨头。
肌肉由一种叫做肌腱的粗绳样组织连接到骨骼上
肌肉收缩时，肌腱拉动两侧骨骼，并将它们移动到关节允许的方向。因为肌肉只能收缩，如果一块肌肉弯曲关节，你需要在关节另一侧收缩另一肌肉伸直关节。
肌肉可能出现什么问题？
肌肉的问题包括：
损伤（撕裂和扭伤）
炎症（肌炎）
肌腱也可能发炎（称为肌腱炎）。