心脏是什么？
心脏如何工作？
心脏是一个血液泵。实际上是两个彼此相连的泵：一个泵在心脏右侧，另一个泵在心脏左侧。
右侧泵接收全身流入心脏的血液，并将其泵送到肺部吸收氧气
左侧泵接收来自肺部的富氧血，并将其泵送到全身
为了实现泵血，心脏具有：
四个空腔（腔室），以使血液流过
四个心脏瓣膜，以确保血液流动方向正确
一个电传导系统，用于告诉心肌何时收缩
血管，以滋养心肌本身
心脏内面观
显示正常血流方向的心脏剖面图。
心腔是什么？
心脏有 4 个隔室（心腔），左右各两个。心腔松弛时会充盈血液，然后再收缩以泵出血液。
两个上部心腔（右心房和左心房）使血液流入心脏
两个下部心腔（右心室和左心室）将血液泵出
心脏瓣膜有什么用途？
心脏有四个瓣膜，可控制血液流动。瓣膜开放使血液从一个心腔流入下一个心腔或血管。瓣膜关闭可防止血液回流到错误的心腔。
当您将头放在某人的胸部听心跳声时，您会听到心脏瓣膜开闭的声音。
心脏的电传导系统是什么？
心脏应始终保持有规则、有节奏的搏动，就像时钟一样分秒不差的工作：
心脏节律受到心脏起搏细胞的控制
起搏细胞向心肌发送规则的电信号以使其收缩
电信号被传送经过叫做传导系统的组织
在心脏的窦房结内有一些特殊的起搏细胞。起搏细胞的自然节律是每分钟发送 60 至 100 个信号。脑部神经可以向起搏细胞发送信息，让它们加速或减慢。
心脏的传导系统有一些微小的带状组织，有点儿像电线。传导系统可将起搏信号传送到心脏的其余部位。传导系统有一个门户，称为房室结。房室结控制信号如何从上部心腔（心房）向下部心腔（心室）传递。当传导系统正常工作时，信号会在完全正确的时间到达每个心肌细胞。从而，心脏能通过高质量、强有力的搏动将血液正常泵出。
为什么心脏需要血管？
与所有肌肉一样，心脏需要获得稳定的供血才能工作。您可能认为，心脏充满血液，因此不需要单独为其供血。然而，心脏泵出的血液并不滋养心肌。相反，心肌是由心脏自身的血管滋养的。
心脏的血管称为冠状动脉
“冠状”这个词就是指心脏。