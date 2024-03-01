心脏是由肌肉组成的中空器官。心脏和血管是心血管系统的组成部分。

心脏将血液泵入血管

血液将氧气和营养素输送到全身各处

心脏终生不断搏动，永不停歇

心脏每分钟跳动 70 次左右，泵出约 1 加仑（4 升）的血液。运动时，身体需氧量增加，心脏跳动得更快、泵血更用力。检查脉搏就是测量心率，或者说每分钟心跳次数。

全身流动的血液将氧气和营养素输送至组织和器官。这些组织和器官产生的废物由血液运送到负责将其排出体外的肺脏和肾脏。