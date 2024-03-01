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心脏生物学

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2024
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心脏是什么？

心脏是由肌肉组成的中空器官。心脏和血管是心血管系统的组成部分。

  • 心脏将血液泵入血管

  • 血液将氧气和营养素输送到全身各处

  • 心脏终生不断搏动，永不停歇

心脏每分钟跳动 70 次左右，泵出约 1 加仑（4 升）的血液。运动时，身体需氧量增加，心脏跳动得更快、泵血更用力。检查脉搏就是测量心率，或者说每分钟心跳次数。

全身流动的血液将氧气和营养素输送至组织和器官。这些组织和器官产生的废物由血液运送到负责将其排出体外的肺脏和肾脏。

心脏如何工作？

心脏是一个血液泵。实际上是两个彼此相连的泵：一个泵在心脏右侧，另一个泵在心脏左侧。

  • 右侧泵接收全身流入心脏的血液，并将其泵送到肺部吸收氧气

  • 左侧泵接收来自肺部的富氧血，并将其泵送到全身

为了实现泵血，心脏具有：

  • 四个空腔（腔室），以使血液流过

  • 四个心脏瓣膜，以确保血液流动方向正确

  • 一个电传导系统，用于告诉心肌何时收缩

  • 血管，以滋养心肌本身

心脏内面观

显示正常血流方向的心脏剖面图。

心腔是什么？

心脏有 4 个隔室（心腔），左右各两个。心腔松弛时会充盈血液，然后再收缩以泵出血液。

  • 两个上部心腔（右心房和左心房）使血液流入心脏

  • 两个下部心腔（右心室和左心室）将血液泵出

心脏瓣膜有什么用途？

心脏有四个瓣膜，可控制血液流动。瓣膜开放使血液从一个心腔流入下一个心腔或血管。瓣膜关闭可防止血液回流到错误的心腔。

当您将头放在某人的胸部听心跳声时，您会听到心脏瓣膜开闭的声音。

心脏的电传导系统是什么？

心脏应始终保持有规则、有节奏的搏动，就像时钟一样分秒不差的工作：

  • 心脏节律受到心脏起搏细胞的控制

  • 起搏细胞向心肌发送规则的电信号以使其收缩

  • 电信号被传送经过叫做传导系统的组织

在心脏的窦房结内有一些特殊的起搏细胞。起搏细胞的自然节律是每分钟发送 60 至 100 个信号。脑部神经可以向起搏细胞发送信息，让它们加速或减慢。

心脏的传导系统有一些微小的带状组织，有点儿像电线。传导系统可将起搏信号传送到心脏的其余部位。传导系统有一个门户，称为房室结。房室结控制信号如何从上部心腔（心房）向下部心腔（心室）传递。当传导系统正常工作时，信号会在完全正确的时间到达每个心肌细胞。从而，心脏能通过高质量、强有力的搏动将血液正常泵出。

为什么心脏需要血管？

与所有肌肉一样，心脏需要获得稳定的供血才能工作。您可能认为，心脏充满血液，因此不需要单独为其供血。然而，心脏泵出的血液并不滋养心肌。相反，心肌是由心脏自身的血管滋养的。

  • 心脏的血管称为冠状动脉

“冠状”这个词就是指心脏。

心脏可能出现什么问题？

心脏的任何部分都可能出现问题：

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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