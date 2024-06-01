什么是肌腱炎？
肌腱是将肌肉与骨骼连接起来的坚韧的组织。
肌腱炎是肌腱的炎症。
肌腱炎会引起疼痛，特别是当你活动肌腱时
它在中老年人中最常见，因为肌腱会随着年龄的增长而减弱
也可能是由于剧烈运动或反复执行相同动作而导致的
治疗方法包括夹板、热敷或冷敷，并服用非甾体抗炎药（NSAID）（例如布洛芬）以止痛
什么原因导致肌腱炎？
肌腱炎的症状是什么？
肌腱炎的症状包括：
活动或按压肌腱时感到疼痛
有时，肿胀和发热
肌腱炎最有可能发生在你以下身体部位的肌腱：
肩膀（肩袖）
手
上臂
脚后跟
膝盖一侧
靠近髋骨
如果肌腱炎持续很长时间，肌腱可能会减弱，你可能会：
出现僵硬和活动困难（尤其是肩关节有肌腱炎时）
活动关节时有绞锁或卡住的感觉
医生如何判断我是否有肌腱炎？
医生如何治疗肌腱炎？
治疗方法通常包括：
让疼痛的区域休息，有时要通过夹板或悬吊实现
热敷或冷敷
止痛药(非甾体抗类炎药 [NSAID]，如布洛芬)
有时注射皮质类固醇
一旦炎症好转，还要进行锻炼以帮助肌腱更轻松地活动。
对于严重的肌腱炎，医生可能会进行手术。
如何预防肌腱炎？
为防止肌腱炎复发或持续较长时间，医生会让你：
确保你以正确的方式进行运动或活动
避免长时间重复相同的动作
确保你的工作区域让身体舒适，并根据你的工作进行适当设计