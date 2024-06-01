肌腱炎可能源于随着年龄的增长而发生的许多小损伤、撕裂和一般性磨损。重要的原因包括：

过度运动或以错误的方式进行锻炼

一遍又一遍地做同样的动作

某些疾病使你更有可能患上肌腱炎：

淋病是一种性传播感染，有时会通过你的身体传播并感染肌腱。

肌腱炎也可是某些抗生素的副作用而发生。