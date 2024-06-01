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小知识
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肌腱炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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获得完整的细节

什么是肌腱炎？

肌腱是将肌肉与骨骼连接起来的坚韧的组织。

肌腱炎是肌腱的炎症。

  • 肌腱炎会引起疼痛，特别是当你活动肌腱时

  • 它在中老年人中最常见，因为肌腱会随着年龄的增长而减弱

  • 也可能是由于剧烈运动或反复执行相同动作而导致的

  • 治疗方法包括夹板、热敷或冷敷，并服用非甾体抗炎药（NSAID）（例如布洛芬）以止痛

什么原因导致肌腱炎？

肌腱炎可能源于随着年龄的增长而发生的许多小损伤、撕裂和一般性磨损。重要的原因包括：

  • 过度运动或以错误的方式进行锻炼

  • 一遍又一遍地做同样的动作

某些疾病使你更有可能患上肌腱炎：

淋病是一种性传播感染，有时会通过你的身体传播并感染肌腱。

肌腱炎也可是某些抗生素的副作用而发生。

肌腱炎的症状是什么？

肌腱炎的症状包括：

  • 活动或按压肌腱时感到疼痛

  • 有时，肿胀和发热

肌腱炎最有可能发生在你以下身体部位的肌腱：

  • 肩膀（肩袖）

  • 上臂

  • 脚后跟

  • 膝盖一侧

  • 靠近髋骨

如果肌腱炎持续很长时间，肌腱可能会减弱，你可能会：

  • 出现僵硬和活动困难（尤其是肩关节有肌腱炎时）

  • 活动关节时有绞锁或卡住的感觉

医生如何判断我是否有肌腱炎？

医生通常会根据你的症状和体格检查来判断你是否有肌腱炎。

有时他们会进行检查，例如：

医生如何治疗肌腱炎？

治疗方法通常包括：

  • 让疼痛的区域休息，有时要通过夹板或悬吊实现

  • 热敷或冷敷

  • 止痛药(非甾体抗类炎药 [NSAID]，如布洛芬)

  • 有时注射皮质类固醇

一旦炎症好转，还要进行锻炼以帮助肌腱更轻松地活动。

对于严重的肌腱炎，医生可能会进行手术。

如何预防肌腱炎？

为防止肌腱炎复发或持续较长时间，医生会让你：

  • 确保你以正确的方式进行运动或活动

  • 避免长时间重复相同的动作

  • 确保你的工作区域让身体舒适，并根据你的工作进行适当设计

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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