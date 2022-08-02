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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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脑电图（EEG）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022
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脑电波是大脑发出的电信号。脑部始终发出电信号，即使在睡眠时也是如此。某些脑部问题例如癫痫，会导致脑电波发生变化。

什么是脑电图(EEG)？

EEG是一种简单、无痛的测试，它记录脑部的电活动，以观察脑部不同区域的工作情况。医生通过EEG检查癫痫等问题。医生会在患者头皮上放置小的粘性传感器，检测脑电波，并将它们发送到记录设备。

当患者接受EEG检查时，医生可能会测试患者的感觉，例如听觉、视觉或感觉，以观察脑部反应如何。例如，他们可能会照射患者的眼睛，了解大脑视觉区域的活动。

EEG

EEG 可以记录大脑的电活动。该测试简单易行，无痛。大约将20个小的粘性电极放在头皮上，记录脑部活动。

为什么需要EEG？

医生可能会通过EEG查找：

  • 癫痫

  • 睡眠问题

  • 某些其他脑部问题

EEG期间会发生什么？

对于EEG：

  • 按照医生的指示进行准备，患者可能会被告知前一天晚上洗头，冲洗后不要使用护发产品

  • 在测试时，医生会在患者头皮上放置大约20个小传感器，它们很粘，所以会粘在皮肤上

  • 传感器通过电线连接到机器上，机器记录波浪线来显示脑电波模式

脑部电活动的打印输出（记录）会形成 EEG。医生会检查它来了解是否有异常模式。

EEG有什么问题？

测试没有痛苦，之后也不会引起任何问题。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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