EEG是一种简单、无痛的测试，它记录脑部的电活动，以观察脑部不同区域的工作情况。医生通过EEG检查癫痫等问题。医生会在患者头皮上放置小的粘性传感器，检测脑电波，并将它们发送到记录设备。

当患者接受EEG检查时，医生可能会测试患者的感觉，例如听觉、视觉或感觉，以观察脑部反应如何。例如，他们可能会照射患者的眼睛，了解大脑视觉区域的活动。