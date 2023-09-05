什么是癫痫症？
癫痫发作是大脑电信号的变化。癫痫症是导致癫痫发作的问题。
脑部由神经细胞组成。神经细胞通过电信号相互交流。如果太多的神经细胞同时发出信号，癫痫就会发作。
在癫痫发作期间，患者可能会：
摔倒并开始颤抖
失去意识或神志不清
通常几分钟后，神经细胞开始正常活动，癫痫发作结束。
如果癫痫发作超过5分钟，应拨打急救电话911，寻求紧急医疗帮助或立即去医院。
药物有助于防止癫痫发作
羊角风是癫痫的一种类型
儿童发高烧有时会导致癫痫（热性癫痫)
什么是癫痫？
羊角风是一种癫痫症，会导致持续癫痫发作。
有些癫痫发作的人永远不会再发作，也不会有羊角风。羊角风患者有许多癫痫发作，但发作次数各不相同。有些羊角风患者一年只有一到两次癫痫发作。有些人每天都会癫痫发作。
什么会导致癫痫症？
癫痫发作时会发生什么？
癫痫发作前可能会出现某些症状(称为先兆)。患者可能会注意到：
奇怪的气味
奇怪的味道
似曾相识的感觉（现在发生的事情以前已经发生过的感觉）
感觉即将癫痫发作
癫痫发作时，患者不知道发生了什么，也不能说话或做出反应。然而，患者还在呼吸。
在癫痫发作期间，患者可能会：
跌倒并开始全身震颤
茫然地凝视或神志不清
跛行和昏倒
不能说话
背部拱起，看起来很僵硬
失去对膀胱或肠道的控制，导致小便或大便失禁
有时抽搐(肌肉痉挛)只影响身体的一部分，例如一侧的胳膊和腿。
癫痫发作后，患者可能会在一两个小时内感到有点神智错乱，并出现以下症状：
头痛
肌肉酸痛
感觉非常虚弱疲惫
如果在驾驶或爬梯子时癫痫发作，可能会伤及自己或他人。
癫痫发作后医生会怎么做？
医生会根据以前是否有癫痫发作来采取不同的措施。如果之前有过癫痫发作，通常不需要进行多次测试。
如果这是第一次癫痫发作，医生会尝试找出病因。医生会进行检查，询问很多问题，通常还会进行测试，例如：
脑电图（EEG），一种无痛、安全的测试，可以测量大脑的电信号
血液或尿液检测
心电图（ECG），一种快速、无痛、安全的测试，可以测量心脏的电通路以及心跳的速度和模式
磁共振成像 (MRI)，一种成像检查，它使用强大的磁场来创建身体内部的详细图像
如果医生怀疑脑部感染，会进行脊髓抽液
如果以前有过癫痫发作，并且医生已经进行彻底检查，可能不需要进行测试。如果出现以下情况，医生通常会对患者进行观察和测试：
癫痫持续时间比典型的癫痫持续时间长
癫痫发作不同于典型的癫痫发作
没有像平时那样迅速恢复正常
发热
伤及自己
如果服用药物来预防癫痫发作，医生通常会进行血液检查，以确定血液中是否有足够的药物。
如果在不同的时间有两次或两次以上的癫痫发作，医生会诊断患有癫痫症。
医生如何治疗癫痫症？
如果在诊室或医院时癫痫发作，医生可能会：
如果癫痫持续超过5分钟，静脉注射药物以停止癫痫发作
如果医生能诊断出癫痫发作的原因，则会治疗该病因。
为了防止癫痫发作，医生会：
让患者每天服用抗惊厥药
建议患者避免酒精、药物和压力（如果这些会引发癫痫发作）
按照医生的处方服用抗惊厥药非常重要。不服用药物是癫痫发作的常见原因。
如果患者曾在过去6个月内癫痫发作，医生通常会建议患者不要：
操作电动工具
攀爬
游泳
在浴缸里洗澡
驾驶
如果已有6个月未出现癫痫发作，通常可以再次开始做这些事情。
如果有人癫痫发作，我该怎么办？
不要惊慌——大多数癫痫发作会在一两分钟内自行停止
使此人远离可能导致伤害的东西（例如楼梯或尖锐物体）
松开颈部的紧身衣
将患者滚向侧面
将枕头放在此人头下
陪护此人，直到癫痫发作结束
呼叫医生
尽管您可能听说过，但仍在此强调：
不要将勺子或其他东西放在患者嘴里
不要试图抓住患者的舌头