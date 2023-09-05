医生会根据以前是否有癫痫发作来采取不同的措施。如果之前有过癫痫发作，通常不需要进行多次测试。

如果这是第一次癫痫发作，医生会尝试找出病因。医生会进行检查，询问很多问题，通常还会进行测试，例如：

脑电图（EEG），一种无痛、安全的测试，可以测量大脑的电信号

血液或尿液检测

心电图（ECG），一种快速、无痛、安全的测试，可以测量心脏的电通路以及心跳的速度和模式

磁共振成像 (MRI)，一种成像检查，它使用强大的磁场来创建身体内部的详细图像

如果医生怀疑脑部感染，会进行脊髓抽液

如果以前有过癫痫发作，并且医生已经进行彻底检查，可能不需要进行测试。如果出现以下情况，医生通常会对患者进行观察和测试：

癫痫持续时间比典型的癫痫持续时间长

癫痫发作不同于典型的癫痫发作

没有像平时那样迅速恢复正常

发热

伤及自己

如果服用药物来预防癫痫发作，医生通常会进行血液检查，以确定血液中是否有足够的药物。

如果在不同的时间有两次或两次以上的癫痫发作，医生会诊断患有癫痫症。