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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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癫痫

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是癫痫症？

癫痫发作是大脑电信号的变化。癫痫症是导致癫痫发作的问题。

脑部由神经细胞组成。神经细胞通过电信号相互交流。如果太多的神经细胞同时发出信号，癫痫就会发作。

在癫痫发作期间，患者可能会：

  • 摔倒并开始颤抖

  • 失去意识或神志不清

通常几分钟后，神经细胞开始正常活动，癫痫发作结束。

如果癫痫发作超过5分钟，应拨打急救电话911，寻求紧急医疗帮助或立即去医院

  • 药物有助于防止癫痫发作

  • 羊角风是癫痫的一种类型

  • 儿童发高烧有时会导致癫痫（热性癫痫)

什么是癫痫？

羊角风是一种癫痫症，会导致持续癫痫发作。

有些癫痫发作的人永远不会再发作，也不会有羊角风。羊角风患者有许多癫痫发作，但发作次数各不相同。有些羊角风患者一年只有一到两次癫痫发作。有些人每天都会癫痫发作。

什么会导致癫痫症？

大多数时候，医生不知道癫痫症的病因是什么。

如果第一次癫痫发作发生在婴儿时期，原因通常不同于成年时的第一次癫痫发作。

如果第一次发作发生在2岁以前，常见原因是：

  • 高烧

  • 身体化学平衡的问题，称为代谢紊乱

  • 脑部的先天缺陷

  • 出生时缺氧

  • 母亲在怀孕期间使用某些药物

如果第一次癫痫发作发生在18岁以后，常见原因是：

如果只有一次癫痫发作，最常见的原因是：

  • 头颅外伤

  • 处方药

  • 睡眠不足

  • 脑部感染（例如脑膜炎

  • 高烧

  • 心跳异常

  • 血氧或血糖水平低

癫痫发作可以由闪光灯或电子游戏引起(反射性癫痫)，但这种情况很少见。

癫痫发作时会发生什么？

癫痫发作前可能会出现某些症状(称为先兆)。患者可能会注意到：

  • 奇怪的气味

  • 奇怪的味道

  • 似曾相识的感觉（现在发生的事情以前已经发生过的感觉）

  • 感觉即将癫痫发作

癫痫发作时，患者不知道发生了什么，也不能说话或做出反应。然而，患者还在呼吸。

在癫痫发作期间，患者可能会：

  • 跌倒并开始全身震颤

  • 茫然地凝视或神志不清

  • 跛行和昏倒

  • 不能说话

  • 背部拱起，看起来很僵硬

  • 失去对膀胱或肠道的控制，导致小便或大便失禁

有时抽搐(肌肉痉挛)只影响身体的一部分，例如一侧的胳膊和腿。

癫痫发作后，患者可能会在一两个小时内感到有点神智错乱，并出现以下症状：

  • 头痛

  • 肌肉酸痛

  • 感觉非常虚弱疲惫

如果在驾驶或爬梯子时癫痫发作，可能会伤及自己或他人。

癫痫发作后医生会怎么做？

医生会根据以前是否有癫痫发作来采取不同的措施。如果之前有过癫痫发作，通常不需要进行多次测试。

如果这是第一次癫痫发作，医生会尝试找出病因。医生会进行检查，询问很多问题，通常还会进行测试，例如：

  • 脑电图（EEG），一种无痛、安全的测试，可以测量大脑的电信号

  • 血液或尿液检测

  • 心电图（ECG），一种快速、无痛、安全的测试，可以测量心脏的电通路以及心跳的速度和模式

  • 磁共振成像 (MRI)，一种成像检查，它使用强大的磁场来创建身体内部的详细图像

  • 如果医生怀疑脑部感染，会进行脊髓抽液

如果以前有过癫痫发作，并且医生已经进行彻底检查，可能不需要进行测试。如果出现以下情况，医生通常会对患者进行观察和测试：

  • 癫痫持续时间比典型的癫痫持续时间长

  • 癫痫发作不同于典型的癫痫发作

  • 没有像平时那样迅速恢复正常

  • 发热

  • 伤及自己

如果服用药物来预防癫痫发作，医生通常会进行血液检查，以确定血液中是否有足够的药物。

如果在不同的时间有两次或两次以上的癫痫发作，医生会诊断患有癫痫症。

医生如何治疗癫痫症？

如果在诊室或医院时癫痫发作，医生可能会：

  • 如果癫痫持续超过5分钟，静脉注射药物以停止癫痫发作

如果医生能诊断出癫痫发作的原因，则会治疗该病因。

为了防止癫痫发作，医生会：

  • 让患者每天服用抗惊厥药

  • 建议患者避免酒精、药物和压力（如果这些会引发癫痫发作）

按照医生的处方服用抗惊厥药非常重要。不服用药物是癫痫发作的常见原因。

如果患者曾在过去6个月内癫痫发作，医生通常会建议患者不要

  • 操作电动工具

  • 攀爬

  • 游泳

  • 在浴缸里洗澡

  • 驾驶

如果已有6个月未出现癫痫发作，通常可以再次开始做这些事情。

如果有人癫痫发作，我该怎么办？

  • 不要惊慌——大多数癫痫发作会在一两分钟内自行停止

  • 使此人远离可能导致伤害的东西（例如楼梯或尖锐物体）

  • 松开颈部的紧身衣

  • 将患者滚向侧面

  • 将枕头放在此人头下

  • 陪护此人，直到癫痫发作结束

  • 呼叫医生

尽管您可能听说过，但仍在此强调：

  • 不要将勺子或其他东西放在患者嘴里

  • 不要试图抓住患者的舌头

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