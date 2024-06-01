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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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格林巴利综合征（GBS）

(急性炎性脱髓鞘多发性神经病；急性特发性多发性神经炎)

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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什么是 GBS？

格林巴利综合征(GBS)是发生在几天或几周内的肌肉无力。

  • GBS可能由自身免疫反应引起(当身体的免疫系统攻击身体的某些部位时)

  • 它通常由轻微感染引发

  • 通常，无力和异常的感觉开始于双腿，并沿身体向上移动

  • 有些人会因过于无力而呼吸困难

  • 医生会让患者住院治疗，通过药物减缓免疫系统

  • 它通常会在几个月内自行好转，但有些人会长期无力

什么会导致GBS？

大多数人在出现以下情况后几天到数周内会患上GBS：

  • 轻微疾病，例如胃流感或感冒

  • 手术

医生认为，当免疫系统攻击自身神经时，便会患上GBS病，所以不能正常发送信息。GBS主要攻击控制肌肉运动和感觉的神经。很少情况下，它会攻击控制血压、心脏和其他器官的神经。

GBS的症状是什么？

症状包括：

  • 无力或发麻的感觉，从双腿开始向上移动

  • 感觉事物有困难(失去感觉)

  • 有时，呼吸、咀嚼、吞咽或说话有困难

GBS引起的无力通常会在3到4周内恶化，然后保持不变或开始好转。

在严重情况下，症状可能包括：

  • 血压问题

  • 异常心律

  • 无法排尿（小便）

  • 便秘（排便困难）

医生如何判断是否患有GBS？

医生会做一些测试来诊断GBS，例如：

  • 肌电图（一种使用小针记录肌肉电活动的肌肉测试）

  • 脊椎穿刺（医生用长针从下背部获取脊髓液）

医生如何治疗GBS？

医生会在医院进行治疗，因为患者可能会很快出现危及生命的呼吸问题。应尽快开始治疗。其中可能包括：

  • 静脉注射免疫球蛋白(含有有益抗体的药物，可阻断损害神经的抗体)

  • 血浆置换(过滤血液以去除攻击神经的抗体的过程)

如果呼吸变弱，医生可能会：

  • 将一根管子从喉咙伸进肺部，并将其连接到呼吸机上

从GBS恢复可能需要很长时间。大多数患者在一年内康复，但有些人需要更长时间，而且从来没有完全恢复肌肉力量。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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