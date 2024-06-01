什么是 GBS？
格林巴利综合征(GBS)是发生在几天或几周内的肌肉无力。
GBS可能由自身免疫反应引起(当身体的免疫系统攻击身体的某些部位时)
它通常由轻微感染引发
通常，无力和异常的感觉开始于双腿，并沿身体向上移动
有些人会因过于无力而呼吸困难
医生会让患者住院治疗，通过药物减缓免疫系统
它通常会在几个月内自行好转，但有些人会长期无力
什么会导致GBS？
大多数人在出现以下情况后几天到数周内会患上GBS：
轻微疾病，例如胃流感或感冒
手术
医生认为，当免疫系统攻击自身神经时，便会患上GBS病，所以不能正常发送信息。GBS主要攻击控制肌肉运动和感觉的神经。很少情况下，它会攻击控制血压、心脏和其他器官的神经。
GBS的症状是什么？
症状包括：
无力或发麻的感觉，从双腿开始向上移动
感觉事物有困难(失去感觉)
有时，呼吸、咀嚼、吞咽或说话有困难
GBS引起的无力通常会在3到4周内恶化，然后保持不变或开始好转。
在严重情况下，症状可能包括：
血压问题
异常心律
无法排尿（小便）
便秘（排便困难）
医生如何判断是否患有GBS？
医生如何治疗GBS？
医生会在医院进行治疗，因为患者可能会很快出现危及生命的呼吸问题。应尽快开始治疗。其中可能包括：
静脉注射免疫球蛋白(含有有益抗体的药物，可阻断损害神经的抗体)
血浆置换(过滤血液以去除攻击神经的抗体的过程)
如果呼吸变弱，医生可能会：
将一根管子从喉咙伸进肺部，并将其连接到呼吸机上
从GBS恢复可能需要很长时间。大多数患者在一年内康复，但有些人需要更长时间，而且从来没有完全恢复肌肉力量。