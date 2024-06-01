大多数人在出现以下情况后几天到数周内会患上GBS：

轻微疾病，例如胃流感或感冒

手术

医生认为，当免疫系统攻击自身神经时，便会患上GBS病，所以不能正常发送信息。GBS主要攻击控制肌肉运动和感觉的神经。很少情况下，它会攻击控制血压、心脏和其他器官的神经。