什么是自身免疫性疾病？
免疫系统是您身体的防御系统。有助于保护您免受疾病和感染。免疫系统通常攻击入侵的细菌、病毒和癌细胞。自身免疫性疾病是指您的免疫系统攻击您身体的一种疾病。
存在许多自身免疫性疾病
自身免疫性疾病症状根据疾病不同以及受累器官而各异
医生通过化验血来查找自身免疫性疾病
医生用可减缓免疫系统的药物治疗自身免疫性疾病
自身免疫性疾病可能会侵袭您身体的任何部位：
血细胞（自身免疫性溶血性贫血）
血管（血管炎)
关节（类风湿性关节炎或狼疮）
肺和肾（Goodpasture综合征或狼疮）
大脑和脊髓（多发性硬化症)
甲状腺（Graves病或桥本甲状腺炎）
胰腺（1型糖尿病)
什么原因导致自身免疫性疾病？
您的免疫系统会攻击您的健康组织。以下是它的工作原理：
通常，您的免疫系统通过攻击危险或不健康的物质（如细菌或病毒）来保护您的身体免受疾病侵袭
在自身免疫性疾病中，免疫系统将身体的健康部位误认为攻击性物质
您的免疫系统会攻击您的健康细胞或组织，就像它们会让您生病一样
这会导致自身免疫性疾病的症状
一些人更有可能患自身免疫性疾病，因为该疾病在家族中遗传。
女性自身免疫性疾病较男性更多见。
自身免疫性疾病的症状有哪些？
医生如何判断我是否患有自身免疫性疾病？
如果医生怀疑自身免疫性疾病，他们会询问您的症状，检查您并进行血液检查。
医生如何治疗自身免疫性疾病？
医生通常：
给予减缓免疫系统和免疫系统对身体攻击的药物
医生最常用的药物是皮质类固醇，如泼尼松。有时候医生会用更强的药物来减缓您的免疫系统发挥作用。
这些药物的缺点是它们也会让您的身体难以抵抗感染。一些药物也可增加罹患癌症的风险。您的医生会密切注视您，以保护您免受另一种疾病的困扰。
大多数自身免疫性疾病是长期的，患有它们的人经常需要在他们的余生中服药。