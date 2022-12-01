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小知识
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自身免疫性疾病

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2022
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什么是自身免疫性疾病？

免疫系统是您身体的防御系统。有助于保护您免受疾病和感染。免疫系统通常攻击入侵的细菌、病毒和癌细胞。自身免疫性疾病是指您的免疫系统攻击您身体的一种疾病。

  • 存在许多自身免疫性疾病

  • 自身免疫性疾病症状根据疾病不同以及受累器官而各异

  • 医生通过化验血来查找自身免疫性疾病

  • 医生用可减缓免疫系统的药物治疗自身免疫性疾病

自身免疫性疾病可能会侵袭您身体的任何部位：

什么原因导致自身免疫性疾病？

您的免疫系统会攻击您的健康组织。以下是它的工作原理：

  • 通常，您的免疫系统通过攻击危险或不健康的物质（如细菌或病毒）来保护您的身体免受疾病侵袭

  • 在自身免疫性疾病中，免疫系统将身体的健康部位误认为攻击性物质

  • 您的免疫系统会攻击您的健康细胞或组织，就像它们会让您生病一样

  • 这会导致自身免疫性疾病的症状

一些人更有可能患自身免疫性疾病，因为该疾病在家族中遗传。

女性自身免疫性疾病较男性更多见。

自身免疫性疾病的症状有哪些？

症状根据疾病不同以及受累器官而各异。但是，一般而言，自身免疫性疾病会引起肿胀和组织损伤。女性可能会出现一种或多种症状：

  • 关节疼痛

  • 关节肿胀、发红

  • 瘙痒

其它自身免疫性疾病可能导致呼吸困难、黄疸（黄皮肤和眼睛）、虚弱和混乱。您可能会发生肾衰竭

有时自身免疫性疾病可能导致死亡。

医生如何判断我是否患有自身免疫性疾病？

如果医生怀疑自身免疫性疾病，他们会询问您的症状，检查您并进行血液检查。

医生如何治疗自身免疫性疾病？

医生通常：

  • 给予减缓免疫系统和免疫系统对身体攻击的药物

医生最常用的药物是皮质类固醇，如泼尼松。有时候医生会用更强的药物来减缓您的免疫系统发挥作用。

这些药物的缺点是它们也会让您的身体难以抵抗感染。一些药物也可增加罹患癌症的风险。您的医生会密切注视您，以保护您免受另一种疾病的困扰。

大多数自身免疫性疾病是长期的，患有它们的人经常需要在他们的余生中服药。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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