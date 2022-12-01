医生通常：

给予减缓免疫系统和免疫系统对身体攻击的药物

医生最常用的药物是皮质类固醇，如泼尼松。有时候医生会用更强的药物来减缓您的免疫系统发挥作用。

这些药物的缺点是它们也会让您的身体难以抵抗感染。一些药物也可增加罹患癌症的风险。您的医生会密切注视您，以保护您免受另一种疾病的困扰。

大多数自身免疫性疾病是长期的，患有它们的人经常需要在他们的余生中服药。