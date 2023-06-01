什么是癌症的免疫疗法？
免疫疗法是一种利用自身免疫系统来抵抗癌症的治疗方法。免疫系统由细胞、组织和器官组成，可保护身体免患疾病和感染。
免疫系统通过一系列称为免疫应答的机制来起作用。免疫应答：
身体识别不应存在于体内的有害物质（抗原）
身体产生抗体和细胞，其可攻击和破坏抗原
免疫系统通常会自动识别癌细胞为有害物。如果识别出来，它会攻击并摧毁癌细胞。我们甚至从未注意到很多微小的癌症，它们在开始出现后就迅速被摧毁。但是，一旦癌变大到足以引起症状，免疫系统就可能无法抵抗它。这就是为什么医生想出办法来帮助免疫系统抵抗癌症。
医生如何使用免疫疗法帮助抵抗癌症？
医生可通过几种不同的方式提高免疫应答，帮助身体抵抗癌症。医生可能会：
给予患者实验室制造的抗体来靶向和摧毁癌细胞。
从患者自身免疫系统中提取细胞（白细胞），在实验室中增殖，然后将它们回输给患者
为患者提供某些物质，这些物质可使免疫系统更好地发现和杀死特定癌细胞
为患者提供药物，这些药物可以削弱癌细胞防御免疫系统的能力
当医生使用来自患者自身免疫系统的细胞时，有时他们使用已经知道如何攻击癌症的细胞，有时他们会对细胞进行修饰以使其更有效。大多数免疫疗法仅适用于几种类型的癌症。