什么是癌症的免疫疗法？

什么是癌症的免疫疗法？

免疫疗法是一种利用自身免疫系统来抵抗癌症的治疗方法。免疫系统由细胞、组织和器官组成，可保护身体免患疾病和感染。

免疫系统通过一系列称为免疫应答的机制来起作用。免疫应答：

身体识别不应存在于体内的有害物质（抗原）

身体产生抗体和细胞，其可攻击和破坏抗原

免疫系统通常会自动识别癌细胞为有害物。如果识别出来，它会攻击并摧毁癌细胞。我们甚至从未注意到很多微小的癌症，它们在开始出现后就迅速被摧毁。但是，一旦癌变大到足以引起症状，免疫系统就可能无法抵抗它。这就是为什么医生想出办法来帮助免疫系统抵抗癌症。