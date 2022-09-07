单克隆抗体治疗是应用实验室制成的抗体靶向作用于癌细胞表面的特殊蛋白。有许多可用的此类抗体，其它抗体目前正在接受研究。曲妥珠单抗就是这样的一种抗体，它攻击 25% 的乳腺癌女性患者的癌细胞表面的 HER-2/neu 受体。曲妥珠单抗增强化疗药物的作用。

利妥昔单抗治疗淋巴瘤和慢性粒细胞性白血病非常有效。利妥昔单抗连接一个放射性同位素可用于将放射线直接递送于淋巴瘤细胞。

吉妥单抗是抗体和药物的组合，对某些患有急性髓样白血病的患者有效。

多种单克隆抗体可改变免疫检查点的功能，有助于控制免疫系统，从而刺激身体的天然抗癌免疫。被称为检查点抑制剂的药物可能会阻塞检查点，这些检查点是帮助阻断和启动免疫应答的蛋白质。一些癌症会激活这些检查点并关闭免疫系统攻击癌细胞的能力。检查点抑制剂，如 CTLA-4（伊匹木单抗和 tremelimumab）和 PD1（cemiplimab、dostarlimab、纳武利尤单抗和帕博利珠单抗）或 PD-L1（度伐利尤单抗、阿替利珠单抗和 avelumab）可使免疫系统攻击癌细胞。例如，帕博利珠单抗可用于任何具有 DNA 修复缺陷的晚期癌症，无论癌症在身体何处。检查点抑制剂有时单独使用，有时与其它抗癌药物联合使用。