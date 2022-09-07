免疫疗法用于刺激身体的免疫系统来对抗癌症。这些治疗靶向肿瘤细胞的特定基因特征。肿瘤的基因特征不取决于肿瘤发生于体内的哪个器官。因此，这些药物可能对许多类型的癌症有效。（另见癌症治疗原则。）
医生可以使用几种不同类型的疗法来刺激免疫系统。这个癌症治疗领域正在被深入研究。美国国家癌症研究所有一份免疫疗法药物（以及用于治疗癌症的其它药物）的最新列表。该列表提供了每种药物使用的简要总结以及额外信息的链接。
单克隆抗体
单克隆抗体治疗是应用实验室制成的抗体靶向作用于癌细胞表面的特殊蛋白。有许多可用的此类抗体，其它抗体目前正在接受研究。曲妥珠单抗就是这样的一种抗体，它攻击 25% 的乳腺癌女性患者的癌细胞表面的 HER-2/neu 受体。曲妥珠单抗增强化疗药物的作用。
利妥昔单抗治疗淋巴瘤和慢性粒细胞性白血病非常有效。利妥昔单抗连接一个放射性同位素可用于将放射线直接递送于淋巴瘤细胞。
吉妥单抗是抗体和药物的组合，对某些患有急性髓样白血病的患者有效。
多种单克隆抗体可改变免疫检查点的功能，有助于控制免疫系统，从而刺激身体的天然抗癌免疫。被称为检查点抑制剂的药物可能会阻塞检查点，这些检查点是帮助阻断和启动免疫应答的蛋白质。一些癌症会激活这些检查点并关闭免疫系统攻击癌细胞的能力。检查点抑制剂，如 CTLA-4（伊匹木单抗和 tremelimumab）和 PD1（cemiplimab、dostarlimab、纳武利尤单抗和帕博利珠单抗）或 PD-L1（度伐利尤单抗、阿替利珠单抗和 avelumab）可使免疫系统攻击癌细胞。例如，帕博利珠单抗可用于任何具有 DNA 修复缺陷的晚期癌症，无论癌症在身体何处。检查点抑制剂有时单独使用，有时与其它抗癌药物联合使用。
经修饰的 T 细胞
非特异性免疫治疗
生物反应调节剂刺激正常细胞产生化学信使（介质），从而提高免疫系统发现和破坏癌细胞的能力。这种疗法的作用是广泛性的，不只适用于某些癌症。
干扰素（有多种类型）是最著名和最广泛应用的生物反应调节剂。几乎所有的人类细胞都可以产生干扰素，但也可以通过生物技术合成。尽管干扰素确切的作用机制还不完全清楚，但是它在治疗几种癌症方面有一定的作用，如卡波西肉瘤和恶性黑色素瘤。
白介素是某些免疫系统细胞（激活的 T 细胞）产生的信使。给予白介素可以帮助治疗转移性黑色素瘤，并可能对肾癌有益。由某些白细胞产生的白介素 2 可有助于治疗肾细胞癌和转移性黑色素瘤。
疫苗
由癌细胞衍生的物质制成的疫苗可以促进身体产生抗体或免疫细胞来攻击癌症。已知弱化的结核病细菌提取物可以提高免疫反应，把它注入膀胱可以有效预防膀胱肿瘤的复发。