儿童睡眠问题包括噩梦、夜惊和梦游、不想上床睡觉以及夜间醒来。
什么是噩梦？
噩梦是指可怕的梦。
很多孩子做噩梦
除非您的孩子开始做很多噩梦，否则它们不会成为问题
压力和看恐怖或暴力电影会引起噩梦
如果您的孩子做很多噩梦，请在日记中记下发生时间和内容，以找出造成这些问题的原因
什么是夜惊？
夜惊是孩子入睡后不久尖叫并惊慌的情况。
夜惊最常见于 3 至 8 岁之间的孩子
一些夜惊的孩子也会梦游
您的孩子可能会尖叫，看起来很害怕，呼吸急促和出汗，但您的孩子并没有真正醒来，因此无法得到安慰，也无法回答问题
与噩梦不同，孩子们不记得曾经经历过夜惊
夜惊通常会自行消失
如果您的孩子有太多夜惊而影响睡眠量，或者如果 12 岁以后仍然发生夜惊，请去看医生
什么是梦游？
梦游时，孩子们即使仍在睡觉，也会起床后走来走去。当他们醒来时，大多数孩子不记得梦游。
孩子长大后通常不再梦游。在这之前，以下方法可能有助于让您的孩子避免受伤：
移动可能绊倒您的孩子的东西
降低床位或将床垫放在地板上以防止跌倒
保持门和窗户关闭并上锁
安装当您的孩子离开床时会发出警报的床头警报器
轻轻引导您的孩子回到床上
为什么有些孩子不容易上床睡觉？
有时很难在该睡觉时让孩子上床睡觉。
2 岁以下的孩子可能不想睡觉，因为他们不想离开您（分离焦虑）
年龄大一点的孩子可能会拒绝上床来获得控制感
连续几天睡得很晚的孩子可能根本不会在睡前感到疲倦
睡前看精彩的视频可让孩子不想睡觉
为帮助您的孩子准时上床睡觉，您可以：
让您的孩子养成规律的就寝时间
给您的孩子一个泰迪熊或其他物件以使其感到舒适
使用小夜灯或白噪声机
在走廊上安静地坐着，让您的孩子可以看到您，并且您可以确保孩子躺在床上
您的目标是让孩子学会在没有您陪伴的情况下入睡。一旦您的孩子安静地躺在床上，您就可以在孩子入睡之前离开房间。
为什么婴幼儿在夜间醒来？
每个人都会在夜间醒来。大多数人通常都会自己恢复睡眠。孩子们有时很难再度入睡。
3 个月大时，大多数孩子一次至少睡 5 小时
压力事件，例如生病可能导致孩子在夜间更频繁地醒来
下午长时间睡午觉、睡前玩耍或某些健康问题可能会使孩子在夜间醒来的可能性更大
为帮助孩子们晚上保持入睡或自行重新入睡：
每晚保持相同的就寝时间
睡前一起读一篇短篇小说
让孩子与最喜欢的玩具或毯子一起睡
让孩子在自己的婴儿床或床上入睡——不要教孩子在其他地方入睡，然后在睡着时将其移到婴儿床或床上
让您的孩子哭几分钟，然后安静下来
如果您的孩子在夜间醒来：
不要和孩子一起玩耍或喂孩子
不要打屁股或骂孩子
让您的孩子继续上床睡觉，告诉您的孩子该睡觉了