夜惊，是在短暂入睡后的不完全惊醒发作，并伴随极度焦虑不安。它们出现在非快速运动睡眠阶段，并且在 3 至 8 岁的孩子最常见。

在夜惊中，儿童发出尖叫声，看起来受到惊吓，伴有心率过快、出汗和呼吸急促。儿童似乎意识不到父母的存在，可能会剧烈扭动并对安抚没有反应，可能会说话但无法回答问题。夜惊发作时不应叫醒孩子，因为这会令他们更为惊恐。通常，孩子会在几分钟后重新入睡。与梦魇不同的是，孩子不能回忆夜惊发作时的细节。在夜惊发作时，孩子可能的大声尖叫以及不能安慰的特点使夜惊发作很触目惊心。

大约有三分之一出现夜惊的儿童也会梦游（在明显的熟睡状态时从床上起身并四处走动，也称为梦行症）。大约 15% 年龄在 5 至 12 岁之间的孩子至少都有一次梦游发作。

夜惊和梦游症几乎都可以不经治疗而停止，但少数情况下可能持续数年之久。一般情况下，不需要进行任何治疗，但如果这种疾病状态持续到青春期或成年期并且较为严重，则需要进行治疗。对于需要进行夜惊治疗的儿童，有时镇静剂或某些抗抑郁剂有帮助。然而这些药物药效较强且可能有副作用。

有时睡眠会因不宁腿综合征而打断，少数儿童（特别是踢打和打鼾的儿童）可能会出现阻塞性睡眠呼吸暂停。医生可能会建议不宁腿综合征患儿补充铁质，即使他们并没有缺铁性贫血，且可能建议出现踢打和打鼾的儿童进行睡眠呼吸暂停评估。