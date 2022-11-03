分离焦虑和陌生人焦虑

分离焦虑是正常发育的一个阶段。在此阶段，儿童在与父母或主要看护者分离时会出现焦虑。分离焦虑通常在儿童约 8 个月时开始，并在儿童为 10 到 18 个月大时最为强烈。当与父母或看护者分离时，尤其是在离家在外时，他们感到受威胁和不安全。他们依赖父母和看护者获得安全感或抚慰。此年龄段儿童在父母或看护者离开房间时哭闹，并不是“被宠坏了”。而是，哭闹表示儿童已对父母或看护者形成依赖感。在这种情况下，哭闹是一种积极反应。

父母或看护者可以尝试与此年龄段儿童玩躲猫猫游戏，以此让儿童懂得看不到并不表示不再回来。

分离焦虑一直持续到儿童约 24 个月大。在此年龄，儿童已懂得客体永久性，并已产生信任感。客体永久性这一概念是指事物（如儿童父母）即使看不到或听不到也依然存在。由于儿童认识到其父母或看护者即使不见了也依然还在，因此不再产生分离焦虑。儿童已学会信任他们父母或看护者最终会回来。

通常，分离焦虑不会引起担忧，因此无需由医生进行评估。

分离焦虑与分离焦虑障碍不同，后者发生在较大儿童中。有此疾病的儿童通常不愿去上学或上幼儿园。如果严重，分离焦虑障碍可能干扰儿童的正常发育。

父母不应限制或放弃自己的活动来应对儿童的分离焦虑，否则可能干扰儿童发育和成熟。

如果父母准备外出或把儿童留在托儿所，可以尝试使用以下方法：

确保临时看护者与儿童熟悉

鼓励儿童照护者在父母离开时通过玩具、玩游戏或其他活动转移儿童注意力。

离开之前克制对儿童哭闹的反应

保持平静和安心

确定分离时采取的措施以减轻儿童焦虑

离开前给儿童喂食并让儿童小睡（因为在儿童饥饿或疲惫时分离焦虑可能更严重）

如果在父母走向家中另一房间时儿童哭闹，父母应从另一房间呼唤儿童，而非立即返回安抚儿童。这样回应可让儿童得知虽然没有看到父母，但父母仍在。

分离焦虑症持续超过 2 岁是否会成为问题，具体取决于它对孩子的成长有多大影响。例如，大多数儿童在开始幼儿园或学前班教育时感到一些恐惧。如果他们能够参加课程，并且恐惧随时间减少，这种恐惧并不被认为是分离焦虑。但是，如果儿童因分离焦虑而不去托儿所或学前班，或者不能与同龄人正常玩耍，可能表示存在分离焦虑障碍。在这种情况下，儿童应去看医生。