分离焦虑和陌生人焦虑

随着婴儿智力和情感发育，他们很快学会辨认父母和主要看护者，并对他们产生依赖。随着这种关系加强，每当父母离开或陌生人出现时，婴儿通常变得焦虑或害怕。这些恐惧是婴儿发育的正常部分，应会随时间消退。
分离焦虑
分离焦虑是正常发育的一个阶段。在此阶段，儿童在与父母或主要看护者分离时会出现焦虑。分离焦虑通常在儿童约 8 个月时开始，并在儿童为 10 到 18 个月大时最为强烈。当与父母或看护者分离时，尤其是在离家在外时，他们感到受威胁和不安全。他们依赖父母和看护者获得安全感或抚慰。此年龄段儿童在父母或看护者离开房间时哭闹，并不是“被宠坏了”。而是，哭闹表示儿童已对父母或看护者形成依赖感。在这种情况下，哭闹是一种积极反应。
父母或看护者可以尝试与此年龄段儿童玩躲猫猫游戏，以此让儿童懂得看不到并不表示不再回来。
分离焦虑一直持续到儿童约 24 个月大。在此年龄，儿童已懂得客体永久性，并已产生信任感。客体永久性这一概念是指事物（如儿童父母）即使看不到或听不到也依然存在。由于儿童认识到其父母或看护者即使不见了也依然还在，因此不再产生分离焦虑。儿童已学会信任他们父母或看护者最终会回来。
通常，分离焦虑不会引起担忧，因此无需由医生进行评估。
分离焦虑与分离焦虑障碍不同，后者发生在较大儿童中。有此疾病的儿童通常不愿去上学或上幼儿园。如果严重，分离焦虑障碍可能干扰儿童的正常发育。
父母不应限制或放弃自己的活动来应对儿童的分离焦虑，否则可能干扰儿童发育和成熟。
如果父母准备外出或把儿童留在托儿所，可以尝试使用以下方法：
确保临时看护者与儿童熟悉
鼓励儿童照护者在父母离开时通过玩具、玩游戏或其他活动转移儿童注意力。
离开之前克制对儿童哭闹的反应
保持平静和安心
确定分离时采取的措施以减轻儿童焦虑
离开前给儿童喂食并让儿童小睡（因为在儿童饥饿或疲惫时分离焦虑可能更严重）
如果在父母走向家中另一房间时儿童哭闹，父母应从另一房间呼唤儿童，而非立即返回安抚儿童。这样回应可让儿童得知虽然没有看到父母，但父母仍在。
分离焦虑症持续超过 2 岁是否会成为问题，具体取决于它对孩子的成长有多大影响。例如，大多数儿童在开始幼儿园或学前班教育时感到一些恐惧。如果他们能够参加课程，并且恐惧随时间减少，这种恐惧并不被认为是分离焦虑。但是，如果儿童因分离焦虑而不去托儿所或学前班，或者不能与同龄人正常玩耍，可能表示存在分离焦虑障碍。在这种情况下，儿童应去看医生。
陌生人焦虑
8 到 18 个月的儿童在遇到陌生人或前往新地方时通常感到害怕。有陌生人焦虑的儿童在陌生人靠近时可能会哭闹。在以下情况下，陌生人焦虑是正常的
在约 8 到 9 个月时开始。
到 2 岁时消退
陌生人焦虑与婴儿学习区分熟人与陌生人有关。不同儿童的焦虑程度和持续时间差异很大。
一些婴儿和年幼儿童在特定年龄时对父母一方表现出胜于另一方的偏爱。他们可能意外地将祖父母视为陌生人。父母要明白此行为是预期行为，并要告知祖父母。从而可以避免对儿童行为的误解。遇到此情况时，通常只需安抚儿童并避免对其行为作出过度反应。
如果新来了保姆，一种好方法是让保姆在开始工作之前与家人相处一段时间。保姆开始工作时，父母应安排与孩子和保姆共处一会儿后再离开。同样，如果祖父母要在父母外出这段时间前来照看孩子，他们应提前一或两天抵达。
如果儿童需要进行诊断检查或住院，提前带孩子去医生诊所或医院熟悉一下可能会有帮助。父母还应安抚孩子，他们会在附近等候并应指出确切位置。
如果陌生人焦虑非常强烈或持续较长时间，可能表示存在更广泛性焦虑。在这种情况下，儿童应及时去看医生。医生会评估家庭状况、父母养育方法和儿童总体情感状态。