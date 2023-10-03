什么是肠套叠？
肠是一根空心管，就像软管一样。在肠套叠患者中，肠的一部分突然在另一部分内滑动。滑动会阻塞肠道并阻止血液流动。
肠套叠通常发生在 6 个月至 3 岁的儿童中。
在大多数情况下，医生不知道肠套叠的原因
您的孩子可能会出现腹痛和呕吐，为突然起病，之后反复发作，每次持续约 15 至 20 分钟，然后恢复正常
之后，您的孩子的大便可能有血
医生使用空气灌肠来发现肠套叠并进行治疗
有些孩子需要手术
有时，肠道未经治疗即可恢复正常
如果肠套叠不能恢复正常，并且血液流动受阻超过几小时，则部分肠道可能会坏死并且可能会形成小孔。这些孔让细菌进入腹腔，并可能导致严重感染。
什么是肠套叠？
一部分肠道套入另一段肠道，很像折叠式望远镜的重叠部分。结果导致肠道堵塞。
什么原因导致肠套叠？
医生不知道是什么原因导致幼儿肠套叠，但这是 6 个月至 3 岁儿童肠梗阻的最常见原因。
大一点的孩子出现肠套叠时，通常是由肠内问题引起的，例如息肉（小肿块）或肿瘤。
患有囊性纤维化的儿童更容易发生肠套叠。
肠套叠的症状是什么？
症状包括：
看起来健康的孩子突然肚子痛
呕吐
疼痛和呕吐持续 15 至 20 分钟，反复发作。起初，孩子在两次疼痛发作之间似乎表现健康。晚期症状可能包括：
持续腹部疼痛
烦躁不安和呆滞
粪便（大便）带血和粘液——有时类似红醋栗酱
发热
如果肠受损，孩子肠道上可能会出现一个洞（穿孔）。肠道上出现洞的儿童：
病态面容
他人触摸腹部时会感到疼痛
医生如何判断我的孩子是否患有肠套叠？
医生有时会触摸到肠套叠，像是孩子腹部中的香肠状物质。为了确诊，医生通常：
进行超声
医生如何治疗肠套叠？
如果肠套叠已在肠道中造成穿孔：
医生进行急诊手术
如果没有穿孔，医生会使用空气灌肠来治疗肠套叠。
医生通过放在孩子肛门处的小管将空气注入孩子的肠中
空气推入肠道中使它舒展开
然后，医生进行 X 线检查以确保肠道恢复正常
您的孩子过夜住院
肠套叠可以在手术后第二天或两天内再次出现。如果复发，您的孩子将需要手术修复。