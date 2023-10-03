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小知识
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肠套叠

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 10月 2023
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什么是肠套叠？

肠是一根空心管，就像软管一样。在肠套叠患者中，肠的一部分突然在另一部分内滑动。滑动会阻塞肠道并阻止血液流动。

肠套叠通常发生在 6 个月至 3 岁的儿童中。

  • 在大多数情况下，医生不知道肠套叠的原因

  • 您的孩子可能会出现腹痛和呕吐，为突然起病，之后反复发作，每次持续约 15 至 20 分钟，然后恢复正常

  • 之后，您的孩子的大便可能有血

  • 医生使用空气灌肠来发现肠套叠并进行治疗

  • 有些孩子需要手术

  • 有时，肠道未经治疗即可恢复正常

如果肠套叠不能恢复正常，并且血液流动受阻超过几小时，则部分肠道可能会坏死并且可能会形成小孔。这些孔让细菌进入腹腔，并可能导致严重感染。

什么是肠套叠？

一部分肠道套入另一段肠道，很像折叠式望远镜的重叠部分。结果导致肠道堵塞。

什么原因导致肠套叠？

医生不知道是什么原因导致幼儿肠套叠，但这是 6 个月至 3 岁儿童肠梗阻的最常见原因。

大一点的孩子出现肠套叠时，通常是由肠内问题引起的，例如息肉（小肿块）或肿瘤。

患有囊性纤维化的儿童更容易发生肠套叠。

肠套叠的症状是什么？

症状包括：

  • 看起来健康的孩子突然肚子痛

  • 呕吐

疼痛和呕吐持续 15 至 20 分钟，反复发作。起初，孩子在两次疼痛发作之间似乎表现健康。晚期症状可能包括：

  • 持续腹部疼痛

  • 烦躁不安和呆滞

  • 粪便（大便）带血和粘液——有时类似红醋栗酱

  • 发热

如果肠受损，孩子肠道上可能会出现一个洞（穿孔）。肠道上出现洞的儿童：

  • 病态面容

  • 他人触摸腹部时会感到疼痛

医生如何判断我的孩子是否患有肠套叠？

医生有时会触摸到肠套叠，像是孩子腹部中的香肠状物质。为了确诊，医生通常：

医生如何治疗肠套叠？

如果肠套叠已在肠道中造成穿孔：

  • 医生进行急诊手术

如果没有穿孔，医生会使用空气灌肠来治疗肠套叠。

  • 医生通过放在孩子肛门处的小管将空气注入孩子的肠中

  • 空气推入肠道中使它舒展开

  • 然后，医生进行 X 线检查以确保肠道恢复正常

  • 您的孩子过夜住院

肠套叠可以在手术后第二天或两天内再次出现。如果复发，您的孩子将需要手术修复。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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