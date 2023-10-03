肠是一根空心管，就像软管一样。在肠套叠患者中，肠的一部分突然在另一部分内滑动。滑动会阻塞肠道并阻止血液流动。

肠套叠通常发生在 6 个月至 3 岁的儿童中。

在大多数情况下，医生不知道肠套叠的原因

您的孩子可能会出现腹痛和呕吐，为突然起病，之后反复发作，每次持续约 15 至 20 分钟，然后恢复正常

之后，您的孩子的大便可能有血

医生使用空气灌肠来发现肠套叠并进行治疗

有些孩子需要手术

有时，肠道未经治疗即可恢复正常

如果肠套叠不能恢复正常，并且血液流动受阻超过几小时，则部分肠道可能会坏死并且可能会形成小孔。这些孔让细菌进入腹腔，并可能导致严重感染。