当婴儿遗传到某个基因的两个缺陷拷贝（父母各提供 1 个拷贝）时，会发生囊性纤维化。父母可能不知道他们携带有该基因的缺陷拷贝。携带该基因一个缺陷拷贝的人称为携带者。携带者没有囊性纤维化的症状。

如果您想怀孕，医生可以做血液检查，看看您和您的伴侣是否是携带者。如果您们都携带囊性纤维化基因，那么您的宝宝有 1/4 的机会得囊性纤维化。

缺陷基因导致体液变稠变粘，而不是变稀且容易流动。粘稠的体液会阻塞肺、胰腺和肠中的通道。通道堵塞会导致呼吸、从食物中获取能量以及大便排出（排便）出现问题。