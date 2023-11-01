肠套叠是指肠道的一段套入到另一段中，就像望远镜的各个部分一样。受累肠段会阻塞肠道并阻塞血液流动。

肠套叠的原因通常尚不清楚。

症状包括腹痛及呕吐突然发作，且每小时发作数次，稍后粪便中带血。

空气灌肠可协助诊断并可用于治疗。

有时需手术治疗。

肠套叠是6个月至3岁儿童肠梗阻的最常见原因。男孩比女孩患病人数多一些，尤其是在 4 岁以后。在大多数病例中，病因不明。

在大约 25% 的肠套叠患儿中（通常是幼儿和年龄较大儿童），滑动（套叠）是由肠中某些东西引起的，例如息肉、梅克尔憩室、癌性（恶性）肿瘤（例如淋巴瘤）或免疫球蛋白 A 相关血管炎。患有囊性纤维化的儿童也有患肠套叠的风险。

有时，滑动（套叠）的肠段无需治疗即可恢复正常。若无法自愈，套叠部分会阻断受累肠段供血（称为缺血）。如果缺血超过数小时，受累肠段会发生坏死（形成坏疽）。如果肠段死亡，则会形成小孔（穿孔），使细菌进入腹腔，导致腹内严重感染（腹膜炎）。

肠套叠的症状 肠套叠通常会使原本健康的孩子突然出现腹痛和呕吐。症状一般持续 15～20 分钟。起初，儿童在发作间期表现相对正常。 随后，随着缺血发生，儿童会出现连续性疼痛、烦躁和／或昏睡，某些儿童会排出果酱样大便（带血和粘液的深红色粪便）或出现发热。穿孔患儿会出现不适和腹部触痛感。有时，医生能在腹部的肠套叠处感觉到肠形块状物。 少见情况下，患肠套叠的儿童没有疼痛。相反，这些孩子似乎昏昏欲睡，就好像中毒一样。 什么是肠套叠？

肠套叠的诊断 影像学检查，通常是超声检查 医生可能根据临床症状和体检怀疑儿童患肠套叠。 可做超声检查确认诊断。 较不常见的情况下，进行计算机断层扫描 (CT) 评估孩子的腹痛，并可诊断肠套叠。 如果因其他原因进行的影像学检查显示肠套叠，但儿童没有症状，治疗可能会延迟，或在某些情况下不需要治疗。但是，医生会建议父母警惕疼痛、呕吐和易怒等症状。