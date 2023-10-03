什么是梅克尔憩室？
梅克尔憩室（也称为梅克尔憩室）是位于小肠内衬上的一个小囊袋。一些婴儿在出生时就会出现梅克尔憩室。憩室通常不会引起症状，大多数人不知道自己是否有憩室。
梅克尔憩室
一些患有梅克尔憩室的婴儿或儿童可能会出现无痛性大便（便便）出血
有时，憩室会被感染
医生将进行手术，以切除大量出血或引起其他症状的憩室
梅克尔憩室的症状是什么？
梅克尔憩室不会在大多数有此疾病的人中引起症状。但是，有时孩子会有诸如以下症状：
粪便因憩室出血而呈鲜红色、锈色、紫色或黑色——这在 5 岁以下的儿童中最常见
有时，憩室被感染或发炎（这称为憩室炎）时会剧烈腹痛、腹部压痛以及呕吐
医生如何判断我的孩子是否患有梅克尔憩室？
如果医生怀疑您的孩子患有梅克尔憩室，他们可能会进行以下检查：
进行梅克尔扫描，医生将通过静脉给您的孩子注射一点点无害的放射性物质，并使用特殊相机拍摄小肠的照片
视频胶囊内窥镜检查，您的孩子会吞下一台微型照相机，当它穿过消化道（包括肠道）时会拍照
内窥镜检查，医生在您的孩子的肛门（排出粪便的臀部开口处）放置一根小的柔性观察管来查看小肠
医生如何治疗梅克尔憩室？
除非引起症状，否则医生不会治疗憩室。
如果您的孩子有重度出血或疼痛等症状：
医生会进行手术以切除憩室