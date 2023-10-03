如果医生怀疑您的孩子患有梅克尔憩室，他们可能会进行以下检查：

进行梅克尔扫描，医生将通过静脉给您的孩子注射一点点无害的放射性物质，并使用特殊相机拍摄小肠的照片

视频胶囊内窥镜检查，您的孩子会吞下一台微型照相机，当它穿过消化道（包括肠道）时会拍照