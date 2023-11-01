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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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梅克尔憩室

（梅克尔憩室）

作者：Jaime Belkind-Gerson, MD, MSc, University of Colorado
已审核/已修订 11月 2023
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小知识

梅克尔憩室是小肠壁的囊状突出，出现在一些孩子出生时。

  • 多数患儿无明显的症状，但有时会有无痛性直肠出血或憩室感染。

  • 医生的诊断依据是症状、梅克尔扫描结果，有时还要进行其他影像学检查。

  • 必须手术切除出血的憩室或引起症状的憩室。

大约 2% 的婴儿出生时患有梅克尔憩室。

梅克尔憩室

梅克尔憩室的并发症

人们可以终生患梅克尔憩室，甚至不知道它的存在，但有时，异常会引起并发症。尽管憩室在男孩和女孩中同样常见，但男孩发生并发症的可能性是后者的 2 至 3 倍。

梅克尔憩室的并发症包括

超过半数的情况下，憩室包含胃或胰腺组织，或两者均有。若含胃组织，则会像胃一样分泌酸。这种酸可能引起附近肠溃疡和出血。在 5 岁以下儿童中出血更为常见。

梗阻可发生在任何年龄，但在较大儿童和成人中更为常见。在儿童中，梗阻很可能是由憩室的肠套叠引起。

梅克尔憩室也可能发炎（憩室炎）。急性梅克尔憩室炎可以在任何年龄发生，但较大儿童受影响最大。

憩室穿孔（洞）引起腹膜炎，腹膜炎是一种非常严重且痛苦的腹腔炎症。

包括类癌瘤在内的肿瘤很少见，主要发生在成人中。

梅克尔憩室的症状

大多数患梅克尔憩室的儿童没有症状，许多成人只有在外科医生出于其他原因做手术时发现梅克尔憩室，才知道自己患有这种病。

5 岁以下患儿的典型症状是无痛性的直肠出血，出血来自憩室酸分泌而形成的溃疡。出血会使大便呈鲜红色、暗红色，还可能因为混有血液和粘液出现果酱样大便。有时，大便会因血液分解呈黑色。极少情况下，出血严重，儿童需进行急诊手术。

在所有年龄段，梗阻都会导致腹部绞痛、恶心和呕吐。由梅克尔憩室引起的憩室炎引起重度腹痛、腹部压痛和呕吐，很容易与阑尾炎混淆。

梅克尔憩室的诊断

  • 对于出血，使用梅克尔扫描、视频胶囊内镜检查和肠镜检查

  • 对于疼痛，使用计算机断层扫描（CT）

诊断梅克尔憩室并不容易。

如果医生认为直肠出血是由梅克尔憩室引起的，他们会进行影像学检查，称为梅克尔扫描。在这项检查中，通过静脉（经静脉）给予少量无害的放射性物质。此物质被憩室内细胞吸收，随后可通过辐射传感相机观察到憩室。其他检查方法还有视频胶囊内窥镜检查（孩子吞下一个小的照相机，可以检测小肠出血的来源）和小肠镜检查（一根小的柔性观察管轻轻地穿过小肠），可帮助医生确定憩室是出血来源。

出现腹部疼痛的儿童经常进行 CT 扫描，可以帮助医生诊断憩室和其他引起疼痛的原因。医生还会对腹部进行 X 线检查。

梅克尔憩室的治疗

  • 手术

无症状性憩室无需特殊治疗。

必须手术切除出血的憩室或引起梗阻或持续症状的憩室。梅克尔憩室炎通常也需要手术纠正。

如果在因其他原因的手术中在孩子体内发现梅克尔憩室，可以将其切除，以防止将来出现并发症。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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