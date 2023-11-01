人们可以终生患梅克尔憩室，甚至不知道它的存在，但有时，异常会引起并发症。尽管憩室在男孩和女孩中同样常见，但男孩发生并发症的可能性是后者的 2 至 3 倍。

梅克尔憩室的并发症包括

出血

梗阻（阻塞）

憩室炎

穿孔

肿瘤

超过半数的情况下，憩室包含胃或胰腺组织，或两者均有。若含胃组织，则会像胃一样分泌酸。这种酸可能引起附近肠溃疡和出血。在 5 岁以下儿童中出血更为常见。

梗阻可发生在任何年龄，但在较大儿童和成人中更为常见。在儿童中，梗阻很可能是由憩室的肠套叠引起。

梅克尔憩室也可能发炎（憩室炎）。急性梅克尔憩室炎可以在任何年龄发生，但较大儿童受影响最大。

憩室穿孔（洞）引起腹膜炎，腹膜炎是一种非常严重且痛苦的腹腔炎症。

包括类癌瘤在内的肿瘤很少见，主要发生在成人中。