梅克尔憩室是小肠壁的囊状突出，出现在一些孩子出生时。
多数患儿无明显的症状，但有时会有无痛性直肠出血或憩室感染。
医生的诊断依据是症状、梅克尔扫描结果，有时还要进行其他影像学检查。
必须手术切除出血的憩室或引起症状的憩室。
大约 2% 的婴儿出生时患有梅克尔憩室。
梅克尔憩室
梅克尔憩室的并发症
人们可以终生患梅克尔憩室，甚至不知道它的存在，但有时，异常会引起并发症。尽管憩室在男孩和女孩中同样常见，但男孩发生并发症的可能性是后者的 2 至 3 倍。
梅克尔憩室的并发症包括
超过半数的情况下，憩室包含胃或胰腺组织，或两者均有。若含胃组织，则会像胃一样分泌酸。这种酸可能引起附近肠溃疡和出血。在 5 岁以下儿童中出血更为常见。
梗阻可发生在任何年龄，但在较大儿童和成人中更为常见。在儿童中，梗阻很可能是由憩室的肠套叠引起。
梅克尔憩室也可能发炎（憩室炎）。急性梅克尔憩室炎可以在任何年龄发生，但较大儿童受影响最大。
憩室穿孔（洞）引起腹膜炎，腹膜炎是一种非常严重且痛苦的腹腔炎症。
包括类癌瘤在内的肿瘤很少见，主要发生在成人中。
梅克尔憩室的症状
大多数患梅克尔憩室的儿童没有症状，许多成人只有在外科医生出于其他原因做手术时发现梅克尔憩室，才知道自己患有这种病。
5 岁以下患儿的典型症状是无痛性的直肠出血，出血来自憩室酸分泌而形成的溃疡。出血会使大便呈鲜红色、暗红色，还可能因为混有血液和粘液出现果酱样大便。有时，大便会因血液分解呈黑色。极少情况下，出血严重，儿童需进行急诊手术。
在所有年龄段，梗阻都会导致腹部绞痛、恶心和呕吐。由梅克尔憩室引起的憩室炎引起重度腹痛、腹部压痛和呕吐，很容易与阑尾炎混淆。
梅克尔憩室的诊断
梅克尔憩室的治疗
手术
无症状性憩室无需特殊治疗。
必须手术切除出血的憩室或引起梗阻或持续症状的憩室。梅克尔憩室炎通常也需要手术纠正。
如果在因其他原因的手术中在孩子体内发现梅克尔憩室，可以将其切除，以防止将来出现并发症。