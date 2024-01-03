您可以采用以下方法在家治疗轻度憩室炎：

休息

特殊饮食——最初几天完全吃流食（如汤、果汁或水），然后慢慢地加入软食（如鸡蛋、熟蔬菜或酸奶）

止痛药

有时用抗生素

如果您有更严重的症状，可能需住院治疗。治疗措施可能包括：

静脉输注液体和抗生素

止痛药

卧床休息

症状消退后再进食

有时，需经皮插针以引流脓肿（感染且有脓袋形成）

如果出现以下情况下，可能需要紧急手术：

症状没有改善或出现恶化

疼痛、压痛和发热加重

肠道阻塞

肠道破裂，引起腹腔内壁感染（腹膜炎）

您有需要引流的脓肿

医生会切除破裂的肠段。然后，医生会重新连接肠道断端，或实施临时结肠造口术。结肠造口术是连接至肠道一端的腹内手术切口。肠道愈合时，粪便会排入结肠造口袋内。

形成的瘘管也可通过手术治疗。

在您好转后 1 至 3 个月，医生通常会做结肠镜检查（医生插入一根有光源且安装有小型摄像头的细管通过直肠，以查看大肠），以排除结肠癌是引起您初始症状的潜在病因。

医生也会告诉您：

多吃纤维类食物

锻炼

如果超重，请减肥

戒烟

如果憩室炎症状复发，请给医生打电话，这很重要。