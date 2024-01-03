肠道是消化系统中的长管，可消化食物并吸收营养素。人有一条大肠和一条小肠。大肠（结肠）连接小肠和直肠（大肠末端的囊袋，粪便排出前在此储存）。大肠内可出现小囊或囊袋（憩室），这被称为憩室病。这很可能由于肠道内高压所致。
什么是憩室炎？
憩室炎是憩室病的一种并发症。憩室病是憩室的炎症。
症状包括左下腹疼痛、压痛和发热
医生通过 CT 扫描发现憩室炎
治疗措施包括休息、吃流食和使用抗生素
如果症状严重，可能需住院，有时需手术
大肠与憩室
憩室是指球状囊，可发生于大肠内。
导致憩室炎的病因是什么？
憩室炎发生于有憩室病（大肠内形成囊或囊袋的疾病）的患者中。
确切病因尚不清楚。有时，粪便和细菌会进入其中一个囊（憩室），引起炎症和感染。
憩室炎通常位于大肠的最下部
在老年人和服用皮质类固醇的人群中，憩室炎往往更为严重
如果您有憩室病，并存在以下情况，则憩室炎发病风险更高：
老年人
超重
不运动
吸烟
吃高脂肪、低纤维饮食
服用某些药物，如皮质类固醇、阿片类镇痛药和抗炎药
憩室炎的症状有哪些？
憩室炎可引起：
左下腹痛
压痛
发热
憩室炎可能引起以下问题：
脓肿（积脓）
附近器官或器官之间的腹腔发生感染（腹膜炎）
血液中发生严重感染，导致其他器官无法正常工作（脓毒症）
肠内瘢痕导致阻塞
瘘管（不应连接的两个器官之间形成异常通道，例如肠道和膀胱之间）
憩室炎的某些并发症
医生如何判断我是否有憩室炎？
医生通常会做一些检查，例如：
血液检查，明确有无感染以及其他导致腹痛的病因
医生如何治疗憩室炎？
您可以采用以下方法在家治疗轻度憩室炎：
休息
特殊饮食——最初几天完全吃流食（如汤、果汁或水），然后慢慢地加入软食（如鸡蛋、熟蔬菜或酸奶）
止痛药
有时用抗生素
如果您有更严重的症状，可能需住院治疗。治疗措施可能包括：
静脉输注液体和抗生素
止痛药
卧床休息
症状消退后再进食
有时，需经皮插针以引流脓肿（感染且有脓袋形成）
如果出现以下情况下，可能需要紧急手术：
症状没有改善或出现恶化
疼痛、压痛和发热加重
肠道阻塞
肠道破裂，引起腹腔内壁感染（腹膜炎）
您有需要引流的脓肿
医生会切除破裂的肠段。然后，医生会重新连接肠道断端，或实施临时结肠造口术。结肠造口术是连接至肠道一端的腹内手术切口。肠道愈合时，粪便会排入结肠造口袋内。
形成的瘘管也可通过手术治疗。
在您好转后 1 至 3 个月，医生通常会做结肠镜检查（医生插入一根有光源且安装有小型摄像头的细管通过直肠，以查看大肠），以排除结肠癌是引起您初始症状的潜在病因。
医生也会告诉您：
多吃纤维类食物
锻炼
如果超重，请减肥
戒烟
如果憩室炎症状复发，请给医生打电话，这很重要。