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小知识
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憩室炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2024
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肠道是消化系统中的长管，可消化食物并吸收营养素。人有一条大肠和一条小肠。大肠（结肠）连接小肠和直肠（大肠末端的囊袋，粪便排出前在此储存）。大肠内可出现小囊或囊袋（憩室），这被称为憩室病。这很可能由于肠道内高压所致。

什么是憩室炎？

憩室炎是憩室病的一种并发症。憩室病是憩室的炎症。

  • 症状包括左下腹疼痛、压痛和发热

  • 医生通过 CT 扫描发现憩室炎

  • 治疗措施包括休息、吃流食和使用抗生素

  • 如果症状严重，可能需住院，有时需手术

大肠与憩室

憩室是指球状囊，可发生于大肠内。

导致憩室炎的病因是什么？

憩室炎发生于有憩室病（大肠内形成囊或囊袋的疾病）的患者中。

确切病因尚不清楚。有时，粪便和细菌会进入其中一个囊（憩室），引起炎症和感染。

  • 憩室炎通常位于大肠的最下部

  • 在老年人和服用皮质类固醇的人群中，憩室炎往往更为严重

如果您有憩室病，并存在以下情况，则憩室炎发病风险更高：

  • 老年人

  • 超重

  • 不运动

  • 吸烟

  • 吃高脂肪、低纤维饮食

  • 服用某些药物，如皮质类固醇、阿片类镇痛药和抗炎药

憩室炎的症状有哪些？

憩室炎可引起：

  • 左下腹痛

  • 压痛

  • 发热

憩室炎可能引起以下问题：

  • 脓肿（积脓）

  • 附近器官或器官之间的腹腔发生感染（腹膜炎）

  • 血液中发生严重感染，导致其他器官无法正常工作（脓毒症

  • 肠内瘢痕导致阻塞

  • 瘘管（不应连接的两个器官之间形成异常通道，例如肠道和膀胱之间）

憩室炎的某些并发症

医生如何判断我是否有憩室炎？

医生通常会做一些检查，例如：

  • CT 扫描

  • 血液检查，明确有无感染以及其他导致腹痛的病因

医生如何治疗憩室炎？

您可以采用以下方法在家治疗轻度憩室炎：

  • 休息

  • 特殊饮食——最初几天完全吃流食（如汤、果汁或水），然后慢慢地加入软食（如鸡蛋、熟蔬菜或酸奶）

  • 止痛药

  • 有时用抗生素

如果您有更严重的症状，可能需住院治疗。治疗措施可能包括：

  • 静脉输注液体和抗生素

  • 止痛药

  • 卧床休息

  • 症状消退后再进食

  • 有时，需经皮插针以引流脓肿（感染且有脓袋形成）

如果出现以下情况下，可能需要紧急手术：

  • 症状没有改善或出现恶化

  • 疼痛、压痛和发热加重

  • 肠道阻塞

  • 肠道破裂，引起腹腔内壁感染（腹膜炎）

  • 您有需要引流的脓肿

医生会切除破裂的肠段。然后，医生会重新连接肠道断端，或实施临时结肠造口术。结肠造口术是连接至肠道一端的腹内手术切口。肠道愈合时，粪便会排入结肠造口袋内。

形成的瘘管也可通过手术治疗。

在您好转后 1 至 3 个月，医生通常会做结肠镜检查（医生插入一根有光源且安装有小型摄像头的细管通过直肠，以查看大肠），以排除结肠癌是引起您初始症状的潜在病因。

医生也会告诉您：

  • 多吃纤维类食物

  • 锻炼

  • 如果超重，请减肥

  • 戒烟

如果憩室炎症状复发，请给医生打电话，这很重要。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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