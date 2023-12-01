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小知识
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儿童脱水

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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每个人都需要水和某些化学物质（电解质）才能保持健康。通常，您会喝一些液体来满足需要，而口渴会告诉您何时需要更多的液体。但是婴儿和年幼孩子不能总是告诉您何时需要补充液体，尤其是当他们生病时。

什么是儿童脱水？

脱水是指体内水分不足。儿童脱水通常是由于呕吐腹泻（频繁的水样稀便）造成的，并且儿童没有喝足够水以弥补水分。发热使脱水更严重。

  • 呕吐和腹泻会引起脱水

  • 母乳喂养时摄入乳汁太少会导致婴儿脱水

  • 重度脱水会使儿童患重病，有时甚至死亡

  • 脱水的儿童需要补充液体和称为电解质的矿物质

  • 母乳和口服补液溶液（在药店和食品店出售）具有适当的水和电解质平衡

苏打水、果汁和运动饮料的水和电解质平衡不佳。

脱水有哪些症状？

儿童会出现任何使他们脱水的症状，例如剧烈呕吐、腹泻或两者兼有。脱水引起的症状包括：

  • 玩得少、说话少

  • 脾气暴躁、烦躁不安

  • 哭泣时没有眼泪

  • 口干

  • 脸颊和眼窝凹陷

  • 短短几天内体重减轻

  • 每天排尿少于 2 或 3 次

如果您的孩子有以下警示信号之一，请立即去看医生

  • 不能喝下任何液体而不吐出

  • 没有排出平常量的尿液或弄湿的尿布变少

  • 只是躺在那里，看起来虚弱和疲倦

如果不及时治疗，重度脱水会危及生命。

医生如何治疗儿童脱水？

呕吐或腹泻但不脱水的孩子可以继续喝平时喝的东西。您可以给他们补充一些水分，例如，喝一小口清汤、清水苏打水或半汁半水的混合物。超过 1 岁的孩子也可以吃冰棍。

脱水的儿童需要额外的水分以及正确的水和电解质混合液。白开水、牛奶、苏打水、果汁和运动饮料的水和电解质平衡不佳。

给予什么液体：

  • 如果您已在母乳喂养，则给予母乳（母乳中含有电解质，是母乳喂养婴儿的最佳液体）

  • 您可以在药店或杂货店购买粉末或液体形式的口服补液（水和电解质混合物）——一旦宝宝 12 小时没有呕吐，您就可以给予配方奶

如何给予液体：

  • 如果您的孩子因呕吐而脱水，请每隔 10 分钟喝一小口液体，如果您的孩子可以喝下且不呕吐，则可以多喝一点

  • 如果您的孩子因腹泻而脱水，给予更多的液体，但减少频率——如果您的孩子不呕吐，也可以给孩子配方奶或常规食品

如果您的孩子重度脱水或病得无法喝足够的水，医生将：

  • 通过静脉 (IV) 输液

  • 通过一根细塑料管输液，该塑料管进入孩子的鼻子、喉咙并进入胃

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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