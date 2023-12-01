呕吐或腹泻但不脱水的孩子可以继续喝平时喝的东西。您可以给他们补充一些水分，例如，喝一小口清汤、清水苏打水或半汁半水的混合物。超过 1 岁的孩子也可以吃冰棍。

脱水的儿童需要额外的水分以及正确的水和电解质混合液。白开水、牛奶、苏打水、果汁和运动饮料的水和电解质平衡不佳。

给予什么液体：

如果您已在母乳喂养，则给予母乳（母乳中含有电解质，是母乳喂养婴儿的最佳液体）

您可以在药店或杂货店购买粉末或液体形式的口服补液（水和电解质混合物）——一旦宝宝 12 小时没有呕吐，您就可以给予配方奶

如何给予液体：

如果您的孩子因呕吐而脱水，请每隔 10 分钟喝一小口液体，如果您的孩子可以喝下且不呕吐，则可以多喝一点

如果您的孩子因腹泻而脱水，给予更多的液体，但减少频率——如果您的孩子不呕吐，也可以给孩子配方奶或常规食品

如果您的孩子重度脱水或病得无法喝足够的水，医生将：