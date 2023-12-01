每个人都需要水和某些化学物质（电解质）才能保持健康。通常，您会喝一些液体来满足需要，而口渴会告诉您何时需要更多的液体。但是婴儿和年幼孩子不能总是告诉您何时需要补充液体，尤其是当他们生病时。
什么是儿童脱水？
脱水有哪些症状？
儿童会出现任何使他们脱水的症状，例如剧烈呕吐、腹泻或两者兼有。脱水引起的症状包括：
玩得少、说话少
脾气暴躁、烦躁不安
哭泣时没有眼泪
口干
脸颊和眼窝凹陷
短短几天内体重减轻
每天排尿少于 2 或 3 次
如果您的孩子有以下警示信号之一，请立即去看医生：
不能喝下任何液体而不吐出
没有排出平常量的尿液或弄湿的尿布变少
只是躺在那里，看起来虚弱和疲倦
如果不及时治疗，重度脱水会危及生命。
医生如何治疗儿童脱水？
呕吐或腹泻但不脱水的孩子可以继续喝平时喝的东西。您可以给他们补充一些水分，例如，喝一小口清汤、清水苏打水或半汁半水的混合物。超过 1 岁的孩子也可以吃冰棍。
脱水的儿童需要额外的水分以及正确的水和电解质混合液。白开水、牛奶、苏打水、果汁和运动饮料的水和电解质平衡不佳。
给予什么液体：
如果您已在母乳喂养，则给予母乳（母乳中含有电解质，是母乳喂养婴儿的最佳液体）
您可以在药店或杂货店购买粉末或液体形式的口服补液（水和电解质混合物）——一旦宝宝 12 小时没有呕吐，您就可以给予配方奶
如何给予液体：
如果您的孩子因呕吐而脱水，请每隔 10 分钟喝一小口液体，如果您的孩子可以喝下且不呕吐，则可以多喝一点
如果您的孩子因腹泻而脱水，给予更多的液体，但减少频率——如果您的孩子不呕吐，也可以给孩子配方奶或常规食品
如果您的孩子重度脱水或病得无法喝足够的水，医生将：
通过静脉 (IV) 输液
通过一根细塑料管输液，该塑料管进入孩子的鼻子、喉咙并进入胃