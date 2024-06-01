耳部感染的症状是什么？

耳部感染的症状是什么？

感染使中耳积聚液体。这种液体会使鼓膜鼓胀，并很痛。如果鼓膜鼓胀很严重，它会爆裂（破裂）。症状包括：

耳朵疼痛——非常年幼的孩子不能说话，可能会拉扯耳朵或哭泣

发热

脾气暴躁和睡眠困难

听力障碍

如果鼓膜破裂，有时会从孩子的耳朵流出血液或液体

在少数情况下，如果细菌扩散到附近区域，耳部感染会引起重度并发症，例如以下部位：