什么是中耳感染？
中耳是耳膜后的间隙。细菌可进入中耳并引起感染。中耳感染也称为中耳炎。急性中耳感染是一种迅速开始并立即引起许多症状的感染。
耳部感染的儿童有耳痛
他们可能发热并难以入睡
医生会用光照射并观察孩子耳朵内部
大多数耳部感染在没有抗生素的情况下自行好转
您的孩子可能需要止痛药和退烧药
什么导致耳部感染？
引起普通感冒的相同微生物（病毒）可引起大多数耳部感染。有时，称为细菌的其他类型微生物也会引起耳部感染。
耳部感染的症状是什么？
感染使中耳积聚液体。这种液体会使鼓膜鼓胀，并很痛。如果鼓膜鼓胀很严重，它会爆裂（破裂）。症状包括：
耳朵疼痛——非常年幼的孩子不能说话，可能会拉扯耳朵或哭泣
发热
脾气暴躁和睡眠困难
听力障碍
如果鼓膜破裂，有时会从孩子的耳朵流出血液或液体
在少数情况下，如果细菌扩散到附近区域，耳部感染会引起重度并发症，例如以下部位：
耳朵旁的骨头（引起耳朵后疼痛）
内耳（导致头晕和听力障碍）
大脑（导致头痛、神志不清和脑膜炎）
医生如何判断我的孩子是否患有耳部感染？
医生会用特殊的光照射并观察孩子耳朵内部。他们检查是否有以下情况：
您的孩子的鼓膜鼓胀或发红
耳膜后面有液体
他们可能需要先清除孩子耳中的耳垢，以便看得更清楚。
他们可能会将空气挤入孩子的耳朵，以查看耳膜是否移动。如果移动不正常，则您的孩子可能患有耳部感染。
如何治疗耳部感染？
药物治疗孩子的症状
用对乙酰氨基酚或布洛芬等药物治疗耳痛和发热
一些滴耳液可以减轻疼痛，但只能缓解 30 分钟左右，因此许多医生不使用它们。感冒药中的减充血药或抗组胺药不会帮到您的孩子。
抗生素
过去，医生通常对所有患耳部感染的儿童使用抗生素。现在，医生知道大多数耳部感染会自行消失。但是，如果您的孩子有以下情况，医生会给予抗生素：
非常年幼
重病
未快速好转或病情恶化
鼓膜穿刺
鼓膜鼓胀引起的疼痛可能需要通过鼓膜穿刺治疗。在这种治疗中，医生会在耳膜上戳一个小孔，使被感染的液体排出。小孔会自行愈合。
我该如何预防孩子的耳部感染？
让您的孩子定期注射疫苗（针对可引起耳部感染的感染，例如肺炎和流感）
不要让您的孩子抱着奶瓶睡觉（躺着喝奶会使液体流到耳朵里）
让您的孩子远离吸烟者