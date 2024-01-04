止痛药

必要时使用抗生素

多数急性中耳炎患者不需治疗可自行好转。但由于很难预计谁不会好转，美国的一些医生会对所有的病人使用抗生素，如阿莫西林。其他医生可能仅在以下情况给予抗生素：

儿童年龄较小（例如，小于 6 月龄）。

症状严重。

72 小时后症状没有减轻。

中耳炎经常复发。

一些专家说，仅单耳患有急性中耳炎且不严重的 6 至 23 月龄的儿童或大龄儿童可使用或不使用抗生素进行治疗。如果一开始没有用抗生素，会在儿童病情恶化或自症状开始后 48 至 72 小时后仍未好转时给予抗生素。

缓解疼痛非常重要。对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药（NSAIDs，如布洛芬）可缓解疼痛。可给予成人含羟甲唑啉等药物的减充血剂鼻喷雾，或口服减充血剂（如伪麻黄碱）。抗组胺药对过敏患者有帮助，但对感冒患者没有帮助。减充血剂和抗组胺药对儿童没有帮助，且可导致麻烦和可能危险的副作用，尤其在年龄小于2岁的儿童中。

如果患者有重度或持续性疼痛和发热，且鼓膜膨出，可进行鼓膜切开术。在该手术中，通过鼓膜形成开口，以让液体从中耳排出。鼓膜切口不会影响听力，可自行愈合。中耳炎反复发作的患者可能需在他们的鼓膜中放引流管（鼓膜置管）（见图鼓膜切开术）。