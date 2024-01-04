急性中耳炎是中耳因细菌或病毒感染所致的炎症性疾病。
急性中耳炎常发生于感冒或过敏的人群中。
感染侧耳部有疼痛。
医生通过鼓膜检查作出诊断。
某些常规的儿童期接种疫苗可以降低患急性中耳炎的风险。
有时用抗生素治疗感染。
急性中耳炎是细菌或病毒感染所导致的，常是普通感冒或过敏反应的并发症。尽管任何年龄都可发生急性中耳炎，但最常见于3个月到3岁之间。急性中耳炎常在此年龄段发生，因为中耳的结构（如咽鼓管）尚不成熟且功能不如成人。成人和大龄儿童中的症状和治疗相似（年幼儿童中的急性中耳炎请参见儿童急性中耳感染）。
增加中耳炎风险的情况（风险因素）包括
生活在成员吸烟的家庭中
有许多亲属患有中耳炎
生活在空气污染严重的地区
奶瓶喂养，而不是母乳喂养
住在日托中心
罕见情况下，细菌性中耳炎播散到临近结构，如耳后的乳突骨（乳突炎）或内耳。扩散到大脑是非常罕见的，但一些患者会发展成脑膜炎或在大脑里或周边有脓液的积聚（脓肿）。
急性中耳炎的症状
在急性中耳炎患者中，被感染耳疼痛（见耳痛），且鼓膜发红隆起。很多人有听力下降。婴儿可能只有烦躁不安和睡眠障碍表现。低龄儿童常会发热、恶心、呕吐和腹泻。隆起的鼓膜有时破裂，导致脓液从耳内流出，有时可缓解耳痛。
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如果感染扩散，患者可能会有严重的头痛、意识模糊或脑功能受损。
急性中耳炎的诊断
医师的评估
医生使用耳镜（手持灯）检查耳道和鼓膜。如果存在中耳炎，可能会在鼓膜后面的中耳看到脓液。
急性中耳炎的治疗
止痛药
必要时使用抗生素
多数急性中耳炎患者不需治疗可自行好转。但由于很难预计谁不会好转，美国的一些医生会对所有的病人使用抗生素，如阿莫西林。其他医生可能仅在以下情况给予抗生素：
儿童年龄较小（例如，小于 6 月龄）。
症状严重。
72 小时后症状没有减轻。
中耳炎经常复发。
一些专家说，仅单耳患有急性中耳炎且不严重的 6 至 23 月龄的儿童或大龄儿童可使用或不使用抗生素进行治疗。如果一开始没有用抗生素，会在儿童病情恶化或自症状开始后 48 至 72 小时后仍未好转时给予抗生素。
缓解疼痛非常重要。对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药（NSAIDs，如布洛芬）可缓解疼痛。可给予成人含羟甲唑啉等药物的减充血剂鼻喷雾，或口服减充血剂（如伪麻黄碱）。抗组胺药对过敏患者有帮助，但对感冒患者没有帮助。减充血剂和抗组胺药对儿童没有帮助，且可导致麻烦和可能危险的副作用，尤其在年龄小于2岁的儿童中。
如果患者有重度或持续性疼痛和发热，且鼓膜膨出，可进行鼓膜切开术。在该手术中，通过鼓膜形成开口，以让液体从中耳排出。鼓膜切口不会影响听力，可自行愈合。中耳炎反复发作的患者可能需在他们的鼓膜中放引流管（鼓膜置管）（见图鼓膜切开术）。
鼓膜切开术：治疗复发性耳部感染
在鼓膜切开术中，医生在鼓膜上切一小口，以将液体从中耳排出。然后在鼓膜中通过切口放置一个微小的中空塑料管或金属管（鼓膜造孔插管或通气管）。这些管用于平衡环境与中耳内的压力。在一些患有复发性耳部感染（急性中耳炎）或中耳内反复或持续积聚液体（慢性浆液性中耳炎）的儿童中，医生推荐使用通气管。
通气管的放置是一种常规手术操作，可在医院或医生诊所完成。通常需要全身麻醉或镇静。操作完成后，儿童通常在数小时内即可回家。有时在操作完成后给予约一周的抗生素滴耳剂。通气管通常在约 6 至 12 个月后自行移出，但有些类型的管会置留较长时间。不自行移出的管由医生取出，有时要在全身麻醉或镇静下进行。如果切口未自行闭合，可能需要手术闭合。
已放置通气管的儿童可以洗头和游泳，但一些医生建议儿童不要在未用耳塞的情况下将头部浸入深水中。
如果有分泌物流出，则提示感染，应通知医生。