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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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新生儿呼吸窘迫综合征

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 10月 2022
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什么是新生儿呼吸窘迫综合征？

呼吸必须通过呼吸系统进行。呼吸窘迫综合征是新生儿可能发生的一种呼吸问题。

  • 宝宝的肺部僵硬，且无法保持张开以容纳空气时，发生呼吸窘迫综合征

  • 当宝宝肺部未产生足够的表面活性物质（帮助肺部保持张开的物质）时，就会发生这种情况

  • 它主要发生在早产儿

  • 如果您的宝宝早产，医生会给您一种药物，帮助您宝宝的肺部制造表面活性物质

  • 出生后，医生给宝宝的气管中放药，并给予吸氧

什么原因导致呼吸窘迫综合征？

出生前，宝宝的肺是封闭的。刚出生后，宝宝会呼吸困难，无法张开肺部并使其充满空气。肺内部涂有一层使肺易于张开的物质。该物质称为表面活性物质。

太早出生的婴儿（早产儿）没有足够的表面活性物质。他们的肺很难张开，婴儿会出现呼吸困难。

呼吸窘迫综合征通常发生在以下情况下：

  • 早产一个多月的婴儿

宝宝出生得越早，患呼吸窘迫综合征的可能性就越大。其它危险因素包括：

呼吸窘迫综合征有哪些症状？

症状在分娩后或之后几个小时内开始出现。婴儿有以下症状：

  • 呼吸快

  • 表现为呼吸困难

  • 吸气时鼻孔张大

  • 呼气时发出呼噜声

  • 低氧导致皮肤发绀

如果不治疗，宝宝的呼吸会变差。缺氧会导致脑损伤或其他问题。

医生如何分辨我的宝宝是否患有呼吸窘迫综合征？

医生会根据宝宝的症状怀疑呼吸窘迫综合征。为了确诊，医生将：

  • 检查宝宝的氧气水平

  • 做胸部 X 线检查

医生如何治疗呼吸窘迫综合征？

医生采取以下措施治疗新生儿呼吸窘迫综合征：

  • 通过鼻导管或塑料罩给宝宝补充氧气

  • 如果宝宝出现重度呼吸窘迫，使用机器帮助宝宝呼吸

  • 通过插入到宝宝气管中的导管给予人造表面活性物质

如果您可能生下早产儿，医生会给您注射皮质类固醇。这种药物有助于宝宝的肺部形成表面活性物质，并有助于预防呼吸窘迫综合征。

如果您的宝宝出生过早，医生可能甚至在呼吸窘迫开始前就给您的宝宝补充表面活性物质。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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