什么是新生儿呼吸窘迫综合征？
呼吸必须通过呼吸系统进行。呼吸窘迫综合征是新生儿可能发生的一种呼吸问题。
宝宝的肺部僵硬，且无法保持张开以容纳空气时，发生呼吸窘迫综合征
当宝宝肺部未产生足够的表面活性物质（帮助肺部保持张开的物质）时，就会发生这种情况
它主要发生在早产儿中
如果您的宝宝早产，医生会给您一种药物，帮助您宝宝的肺部制造表面活性物质
出生后，医生给宝宝的气管中放药，并给予吸氧
什么原因导致呼吸窘迫综合征？
呼吸窘迫综合征有哪些症状？
症状在分娩后或之后几个小时内开始出现。婴儿有以下症状：
呼吸快
表现为呼吸困难
吸气时鼻孔张大
呼气时发出呼噜声
低氧导致皮肤发绀
如果不治疗，宝宝的呼吸会变差。缺氧会导致脑损伤或其他问题。
医生如何分辨我的宝宝是否患有呼吸窘迫综合征？
医生会根据宝宝的症状怀疑呼吸窘迫综合征。为了确诊，医生将：
检查宝宝的氧气水平
做胸部 X 线检查
医生如何治疗呼吸窘迫综合征？
医生采取以下措施治疗新生儿呼吸窘迫综合征：
通过鼻导管或塑料罩给宝宝补充氧气
如果宝宝出现重度呼吸窘迫，使用机器帮助宝宝呼吸
通过插入到宝宝气管中的导管给予人造表面活性物质
如果您可能生下早产儿，医生会给您注射皮质类固醇。这种药物有助于宝宝的肺部形成表面活性物质，并有助于预防呼吸窘迫综合征。
如果您的宝宝出生过早，医生可能甚至在呼吸窘迫开始前就给您的宝宝补充表面活性物质。