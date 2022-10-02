医生采取以下措施治疗新生儿呼吸窘迫综合征：

通过鼻导管或塑料罩给宝宝补充氧气

如果宝宝出现重度呼吸窘迫，使用机器帮助宝宝呼吸

通过插入到宝宝气管中的导管给予人造表面活性物质

如果您可能生下早产儿，医生会给您注射皮质类固醇。这种药物有助于宝宝的肺部形成表面活性物质，并有助于预防呼吸窘迫综合征。

如果您的宝宝出生过早，医生可能甚至在呼吸窘迫开始前就给您的宝宝补充表面活性物质。