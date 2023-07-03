新生儿呼吸窘迫综合征

已审核/已修订 7月 2023 | 修改的 9月 2023

呼吸窘迫综合征是早产儿的一种肺部疾病，由于覆盖肺部气囊的一种称为表面活性剂的物质缺失或不足，肺部气囊无法保持开放。

早产儿和其母亲怀孕时患糖尿病的新生儿，患呼吸窘迫综合征的风险增加。

患病新生儿出现重度呼吸困难，并且由于血液中缺乏氧气而可能会皮肤青紫或发灰。

诊断基于呼吸困难、血氧水平和胸部 X 线检查结果。

给予吸氧，可使用连续气道正压通气来保持气囊开放，如果呼吸对新生儿来说太困难，则可能需要呼吸机。

有时给予表面活性剂，直到新生儿开始产生足够的自身表面活性剂。

如果治疗无法改善血液中的低氧含量，则该综合征可能会导致脑损伤或死亡。

如果胎儿会早产，可通过给予母亲皮质类固醇注射，以加快胎儿产生表面活性剂的速度。

（另请参见新生儿一般问题概述。）

呼吸窘迫是呼吸困难。为了让新生儿能够顺畅地呼吸，肺泡必须保持开放并充满空气。正常情况下，双肺产生一种物质，称作表面活性物质。表面活性物质覆盖气囊表面，从而降低表面张力。低表面张力可使气囊在整个呼吸周期中保持开放状态。

通常，胎儿在妊娠约24周时开始产生表面活性剂。在妊娠 34 周至 36 周之间，胎儿肺部有足够的表面活性剂，可以使气囊保持开放状态。因此，新生儿早产程度越大，可用的表面活性剂越少，出生后发生呼吸窘迫综合征的可能性就越大。呼吸窘迫综合征几乎只发生在早产儿中，但也可能发生在怀孕期间患糖尿病的母亲所生的足月和近足月新生儿中。

其他危险因素包括多胎（例如双胞胎、三胞胎或四胞胎）和白人男性。

罕见情况下，这种综合征是由某些基因突变引起，该突变导致表面活性物质不足。这种遗传原因引起的呼吸窘迫综合征也可能发生在足月儿中。

新生儿呼吸窘迫综合征的症状 患病新生儿的双肺僵硬，肺泡完全萎陷，肺内不含气。一些太小的早产儿双肺僵硬，以至于出生时不能呼吸。新生儿通常会尝试呼吸，但是由于肺部僵硬，因此出现重度呼吸困难（呼吸窘迫）。呼吸窘迫的症状包括 呼吸明显费力且呼吸加快

凹陷征（快速呼吸过程中附着在肋骨上和肋骨下方的胸部肌肉被向内牵拉）

吸气时鼻孔张大

呼气时发出呼噜声 由于在这种情况下大部分肺部无空气，因此患呼吸窘迫综合征的新生儿血氧水平较低，这会导致皮肤和/或嘴唇青紫或发灰（发绀）。在有色新生儿中，皮肤可能会变成黄灰色、灰色或白色。在口腔、鼻子和眼睑内侧黏膜中更容易看到这些变化。 几小时以后，呼吸窘迫将变得更严重，当肺内少量的表面活性物质耗尽后，越来越多的肺泡萎陷，呼吸肌变得疲劳、无力。如果不治疗低氧水平，新生儿可能出现大脑和其他器官损害，并可能死亡。

新生儿呼吸窘迫综合征的诊断 呼吸窘迫的症状

血液化验

胸部 X 线检查

血液培养，有时进行脑脊液培养 呼吸窘迫综合征的诊断是基于呼吸窘迫症状、血液中的氧气水平以及胸部 X 线检查的异常结果。 呼吸窘迫综合征有时会伴有疾病，例如血液感染（脓毒症）或新生儿一过性呼吸急促。因此，医生可能会做其他检查以排除这些疾病。可以进行血液和有时进行脑脊液培养以寻找某些类型的感染。

新生儿呼吸窘迫综合征的治疗 有时给予表面活性剂进行治疗

氧气和支持呼吸的措施 在患有呼吸窘迫综合征的一些新生儿中，分娩后可能需要将呼吸管通入气管。导管连接到呼吸机（帮助空气进出肺的机器）以支持新生儿呼吸。通过气管插管给予新生儿表面活性剂。可能需要多剂表面活性剂。 分娩后，少数患有轻度呼吸窘迫综合征的早产儿和新生儿可能需要补充吸氧，或者可能需要通过持续气道正压通气 (CPAP) 输送氧气。通过放置于新生儿鼻孔中的二叉管补充氧气。CPAP可使新生儿自主呼吸，同时给他们提供略加压的氧气。 如果呼吸窘迫持续，在出生后第一天可能要重复给予几次表面活性剂治疗。

新生儿呼吸窘迫综合征的预后 通过治疗，大多数新生儿可存活。出生后表面活性物质的天然生成量增加。随着表面活性物质的持续产生，有时还提供呼吸支持和表面活性剂治疗（参见治疗），呼吸窘迫综合征通常在 4 或 5 天内消失。 一些需要长期治疗的婴儿发展为支气管肺发育不良。 如果不采取增加血氧水平的治疗措施，新生儿可能会发展为心力衰竭并出现大脑或其他器官损害或死亡。