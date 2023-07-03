新生儿呼吸窘迫综合征

呼吸窘迫综合征是早产儿的一种肺部疾病，由于覆盖肺部气囊的一种称为表面活性剂的物质缺失或不足，肺部气囊无法保持开放。
早产儿和其母亲怀孕时患糖尿病的新生儿，患呼吸窘迫综合征的风险增加。
患病新生儿出现重度呼吸困难，并且由于血液中缺乏氧气而可能会皮肤青紫或发灰。
诊断基于呼吸困难、血氧水平和胸部 X 线检查结果。
给予吸氧，可使用连续气道正压通气来保持气囊开放，如果呼吸对新生儿来说太困难，则可能需要呼吸机。
有时给予表面活性剂，直到新生儿开始产生足够的自身表面活性剂。
如果治疗无法改善血液中的低氧含量，则该综合征可能会导致脑损伤或死亡。
如果胎儿会早产，可通过给予母亲皮质类固醇注射，以加快胎儿产生表面活性剂的速度。
（另请参见新生儿一般问题概述。）
呼吸窘迫是呼吸困难。为了让新生儿能够顺畅地呼吸，肺泡必须保持开放并充满空气。正常情况下，双肺产生一种物质，称作表面活性物质。表面活性物质覆盖气囊表面，从而降低表面张力。低表面张力可使气囊在整个呼吸周期中保持开放状态。
通常，胎儿在妊娠约24周时开始产生表面活性剂。在妊娠 34 周至 36 周之间，胎儿肺部有足够的表面活性剂，可以使气囊保持开放状态。因此，新生儿早产程度越大，可用的表面活性剂越少，出生后发生呼吸窘迫综合征的可能性就越大。呼吸窘迫综合征几乎只发生在早产儿中，但也可能发生在怀孕期间患糖尿病的母亲所生的足月和近足月新生儿中。
其他危险因素包括多胎（例如双胞胎、三胞胎或四胞胎）和白人男性。
罕见情况下，这种综合征是由某些基因突变引起，该突变导致表面活性物质不足。这种遗传原因引起的呼吸窘迫综合征也可能发生在足月儿中。
新生儿呼吸窘迫综合征的症状
患病新生儿的双肺僵硬，肺泡完全萎陷，肺内不含气。一些太小的早产儿双肺僵硬，以至于出生时不能呼吸。新生儿通常会尝试呼吸，但是由于肺部僵硬，因此出现重度呼吸困难（呼吸窘迫）。呼吸窘迫的症状包括
呼吸明显费力且呼吸加快
凹陷征（快速呼吸过程中附着在肋骨上和肋骨下方的胸部肌肉被向内牵拉）
吸气时鼻孔张大
呼气时发出呼噜声
由于在这种情况下大部分肺部无空气，因此患呼吸窘迫综合征的新生儿血氧水平较低，这会导致皮肤和/或嘴唇青紫或发灰（发绀）。在有色新生儿中，皮肤可能会变成黄灰色、灰色或白色。在口腔、鼻子和眼睑内侧黏膜中更容易看到这些变化。
几小时以后，呼吸窘迫将变得更严重，当肺内少量的表面活性物质耗尽后，越来越多的肺泡萎陷，呼吸肌变得疲劳、无力。如果不治疗低氧水平，新生儿可能出现大脑和其他器官损害，并可能死亡。
新生儿呼吸窘迫综合征的诊断
呼吸窘迫的症状
血液化验
胸部 X 线检查
血液培养，有时进行脑脊液培养
呼吸窘迫综合征的诊断是基于呼吸窘迫症状、血液中的氧气水平以及胸部 X 线检查的异常结果。
呼吸窘迫综合征有时会伴有疾病，例如血液感染（脓毒症）或新生儿一过性呼吸急促。因此，医生可能会做其他检查以排除这些疾病。可以进行血液和有时进行脑脊液培养以寻找某些类型的感染。
新生儿呼吸窘迫综合征的治疗
新生儿呼吸窘迫综合征的预后
新生儿呼吸窘迫综合征的预防
出生前，医生能够通过测量羊水中表面活性物质水平来检测胎肺成熟度。在称为羊膜穿刺术的操作中，从胎儿周围的囊中采集羊水，或从母亲阴道中采集（如果胎膜破裂）。表面活性物质水平可帮助医生确定最佳分娩时间。如果可以安全地延迟分娩直至胎肺产生足够的表面活性物质，则可以极大降低呼吸窘迫综合征的风险。
如果不能避免早产，产科医师可以给孕妇注射皮质类固醇药物（倍他米松）。皮质类固醇通过胎盘传送给胎儿，可以加速表面活性物质的产生。开始注射后 48 小时内，胎肺可能成熟至分娩后不太可能发展为呼吸窘迫综合征的程度，或者如果仍发生呼吸窘迫综合征，则可能程度较轻。
分娩后，医生可能会为呼吸窘迫综合征高危新生儿给予表面活性物质制剂。高危新生儿是指那些胎龄 30 周之前分娩的婴儿，尤其是母亲没有接受皮质类固醇治疗的婴儿。表面活性剂制剂可以挽救生命，并降低某些并发症的风险，例如肺萎陷（气胸）。表面活性剂能像自身产生的表面活性物质一样产生作用。
可以通过放置在口腔并通向气管的导管（称为气管内插管）为新生儿给予表面活性剂治疗，并且可在分娩后，立即在分娩室中进行治疗，从而在症状出现前预防呼吸窘迫综合征。