医生对所有孕妇进行血液检查，以确定其是否患有糖尿病。大多数医生建议进行葡萄糖耐量试验。在此检测中：

孕妇喝一杯含有大量葡萄糖的非常甜的饮料

一小时后，医生将抽取血样并测试血糖水平

如果血糖非常高，则孕妇患有妊娠糖尿病

如果血糖只有一点点高，医生会在饮料中添加更多的葡萄糖来重复测试，并在 3 小时后测量血糖

有时，医生只是在没有喝含糖饮料的情况下测量血糖。这更快更简单，但并不准确。