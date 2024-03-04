糖尿病是血糖（葡萄糖）水平过高的疾病。血糖是人体的主要能量来源。人体将各种食物（包括面包、水果、苏打和意大利面）分解成血糖。
胰岛素控制血糖。如果人体没有足够的胰岛素或者对胰岛素没有适当的反应，血糖就会过高。高血糖会给孕妇和婴儿带来许多问题。
大约 4% 的孕妇在怀孕期间患上糖尿病。在怀孕期间患上糖尿病称为妊娠期糖尿病。
如果已经患有糖尿病，则糖尿病可能会在怀孕期间恶化
也可能会在怀孕期间第一次患上糖尿病，这种糖尿病通常会在分娩后消失
怀孕期间患糖尿病会给本人和孩子带来严重的问题
医生会检查所有孕妇，看她们怀孕期间是否有糖尿病
医生会进行密切监测，确保血糖水平保持在正常水平
什么会导致妊娠期糖尿病？
在以下情况下，孕妇更可能患上妊娠糖尿病：
有妊娠糖尿病史
患有肥胖症
近亲患有糖尿病
具有某种特定血统，尤其是美洲原住民、南亚或东亚、太平洋岛民或西班牙裔/拉丁裔
妊娠期糖尿病会导致什么问题？
医生如何判断我怀孕期间是否患有妊娠糖尿病？
医生对所有孕妇进行血液检查，以确定其是否患有糖尿病。大多数医生建议进行葡萄糖耐量试验。在此检测中：
孕妇喝一杯含有大量葡萄糖的非常甜的饮料
一小时后，医生将抽取血样并测试血糖水平
如果血糖非常高，则孕妇患有妊娠糖尿病
如果血糖只有一点点高，医生会在饮料中添加更多的葡萄糖来重复测试，并在 3 小时后测量血糖
有时，医生只是在没有喝含糖饮料的情况下测量血糖。这更快更简单，但并不准确。
医生如何治疗妊娠期糖尿病？
怀孕前
如果患有糖尿病并计划怀孕，医生会让你通过下列方式控制血糖水平：
遵守饮食计划（避免高糖食物，不要额外增加体重）
规律运动
服用胰岛素
怀孕期间
医生可能会与护士和营养师一起组成医疗团队，以降低发生问题的几率。他们将：
尽可能保持血糖水平接近正常水平
告诉孕妇用血糖仪每天在家中检查几次血糖水平
给孕妇胰岛素或其他药物来降低血糖水平
通过计算婴儿的心率并进行超声检查来检测婴儿情况
分娩和产程
如果在 39 周时还没开始分娩，医生可能会使用药物发动分娩
分娩时医生可以通过静脉给予孕妇胰岛素
怀孕后
孕妇的医疗保健团队将密切关注婴儿并经常进行血液检查
如果孕妇在怀孕前患有糖尿病，通常可以在分娩后一周内恢复至孕妇以前使用的胰岛素或药物的剂量
妊娠糖尿病通常会在孕妇分娩后消失，但是如果再次怀孕，可能会再次出现糖尿病，且随着年龄的增长，患上永久性糖尿病的可能性会更高