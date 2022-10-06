什么是分离焦虑障碍？
焦虑是担心或紧张。分离焦虑是幼儿在某个依恋者离开房间时感到不安和哭泣的正常反应。通常从大约 8 个月大的婴儿开始出现，一直持续到大约 2 或 3 岁。分离焦虑障碍则有所不同。
分离焦虑障碍发生时：
与照顾者分离所致的焦虑比正常人强烈得多，或持续到较大年龄
焦虑使孩子无法进行日常活动
一般来说：
分离焦虑障碍在学龄前儿童中更常见，随着年龄增长而变得不太常见，并且在青少年中很少见
孩子感到压力非常大
假期和课间休息结束后分离焦虑障碍可能会加剧
行为疗法会有帮助
什么原因导致分离焦虑障碍？
通常情况下，孩子仅仅是发生分离焦虑障碍。可能由压力事件触发，例如：
家人、朋友或宠物死亡
搬到新地方
换学校
而且，父母焦虑的孩子通常更焦虑。
分离焦虑障碍的症状有哪些？
一个患有分离焦虑障碍的孩子会：
与家人或亲人分开时，哭很长时间
恳求亲人不要离开
分离时只想亲人回到身边
担心亲人会发生坏事情，例如车祸
当亲人在身边时行为正常，看起来还不错
通常，孩子看起来如此绝望，以至于父母不忍心离开孩子。这可能会影响孩子的生活，因为孩子可能：
无法上学
害怕与亲戚或朋友一起过夜，甚至害怕探访亲戚或朋友
有时即使亲人在家也不想一个人呆在房间里
有时，孩子可能还会出现身体症状，例如：
头痛
胃痛
梦魇
医生如何治疗分离焦虑障碍？
医生用以下方法治疗分离焦虑障碍：
儿童及其父母或照顾者的疗法
在严重情况下，使用药物