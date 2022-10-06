焦虑是担心或紧张。分离焦虑是幼儿在某个依恋者离开房间时感到不安和哭泣的正常反应。通常从大约 8 个月大的婴儿开始出现，一直持续到大约 2 或 3 岁。分离焦虑障碍则有所不同。

分离焦虑障碍发生时：

与照顾者分离所致的焦虑比正常人强烈得多，或持续到较大年龄

焦虑使孩子无法进行日常活动

一般来说：