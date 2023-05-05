分离焦虑障碍的特征是因为离家或者与依赖的人（通常为父母）分离而持续过度焦虑。

大多数儿童感到一些分离焦虑，但通常能摆脱它。

患有分离焦虑障碍的儿童经常哭泣并恳求即将离开的人，且当后者离开后，只会思考再次团聚的事情。

医生根据症状及其强度和持续时间进行诊断。

行为疗法通常有效，个人及家庭心理治疗也有帮助。

治疗目标为使儿童尽早回归学校生活。

（另见儿童焦虑障碍概述。）

一定程度的分离焦虑是正常现象，几乎发生在所有儿童中，尤其是在年幼儿童中。儿童会在其依恋的人离开时出现分离焦虑。该人通常是母亲，但可以是父母或其他看护者。这种焦虑通常会在儿童得知此人还会回来时停止。在分离焦虑障碍中，焦虑症更为严重，超出与儿童年龄和发育水平相对应的预期范围。分离焦虑障碍通常发生在低龄儿童中，在青春期之后较为罕见。

某些生活应激事件，例如亲戚、朋友或宠物死亡、地域迁移或学校变化等，可能会导致分离焦虑障碍。遗传易患性在焦虑的发生中也起到了重要的作用。

分离焦虑障碍的症状 患有分离焦虑障碍的儿童与家或与他们依恋的人分离时会感到极大的困扰。在告别期间，通常会发生戏剧性的场面。告别的场景对于父母及孩子都是痛苦的。孩子们经常痛哭、绝望地恳求父母不要离开，延长告别的场面，使得分离变得更加的困难。如果父母也有焦虑的话，孩子会变得更加焦虑，造成恶性循环。 在父母离开后，孩子们盼望着重聚。他们常常需要知道父母的行踪，并且念念不忘地担心在他们或他们父母身上会发生可怕的事情。有些孩子持续和过分担心因绑架、生病或死亡而失去父母。 独自出门会使他们不安，他们可能拒绝上学、露营、拜访朋友或在朋友家中睡觉。一些儿童不能单独待在房间里，而是缠着父母亲或者尾随着父母亲在屋子中到处走。 睡眠困难是常见的。分离焦虑障碍儿童可能坚持有人在房间里，直到他们睡着。噩梦可以透露他们的害怕，如家被大火或其他的灾难毁坏。 儿童通常会出现身体症状，如头痛或腹痛。 通常当父母一方出现时即会正常。因此，问题可能看起来不是那么严重。 疾病持续的时间越长，就越严重。