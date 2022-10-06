什么是自杀行为？
自杀是指杀死自己。
自杀行为包括：
自己考虑自杀
企图自杀
实际自杀（完成自杀）
那些以明显无意引起死亡的方式伤害自己的孩子的行为，例如抓伤、割伤或烧伤自己，被认为是非自杀性自伤。
自杀主要是青少年和成人中的问题，但儿童有时确实会自杀
压力事件可能会导致患有精神问题，如抑郁症的儿童或青少年自杀
有自杀风险的儿童可能抑郁或焦虑、从活动中分离、谈论和死亡相关的话题，或突然改变他们的行为。
医生试图确定年轻人自杀倾向的严重程度
治疗可能包括个体和家庭疗法、治疗其他精神问题的药物或在自杀风险较高的情况下住院治疗
始终认真对待自杀行为。如果您认为您的孩子或青少年有自杀倾向，请立即致电寻求帮助（在美国，请拨打 911 或致电 1-800-273-8255 联系“全国自杀预防生命热线”）或将您的孩子带到医院急诊科就诊。
是什么原因导致儿童自杀行为？
通常，当已经患有抑郁症、物质滥用或另一种潜在精神障碍等问题的儿童或青少年经历压力事件时，就会发生自杀行为，例如：
亲人去世
失去男朋友或女朋友
被人欺负
在学校遇到麻烦
许多年轻人会有这样的压力事件。但是，如果没有根本性的问题，那么这些事件通常不会导致自杀行为。
自杀行为的症状是什么？
考虑或企图自杀的儿童和青少年可能：
说出诸如“我希望我没有出生”之类的话
将一些自己喜欢的东西送人
情绪波动剧烈
有睡眠问题
回避家人或朋友
成绩变差
医生如何治疗儿童的自杀行为？
医生将会：
确保您孩子的安全，并决定是否需要住院
通过疗法和（有时）药物来治疗潜在问题，例如抑郁症或药物滥用
让您的孩子去看精神科医生或精神保健专家
帮助您的家人了解未来自杀企图的风险
您是否采取了预防措施以确保孩子安全——移走或锁住家里的任何枪支、药物（包括非处方药，例如止痛药）和锋利物品