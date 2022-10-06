自杀是指杀死自己。

自杀行为包括：

自己考虑自杀

企图自杀

实际自杀（完成自杀）

那些以明显无意引起死亡的方式伤害自己的孩子的行为，例如抓伤、割伤或烧伤自己，被认为是非自杀性自伤。

自杀主要是青少年和成人中的问题，但儿童有时确实会自杀

压力事件可能会导致患有精神问题，如抑郁症的儿童或青少年自杀

有自杀风险的儿童可能抑郁或焦虑、从活动中分离、谈论和死亡相关的话题，或突然改变他们的行为。

医生试图确定年轻人自杀倾向的严重程度

治疗可能包括个体和家庭疗法、治疗其他精神问题的药物或在自杀风险较高的情况下住院治疗

始终认真对待自杀行为。如果您认为您的孩子或青少年有自杀倾向，请立即致电寻求帮助（在美国，请拨打 911 或致电 1-800-273-8255 联系“全国自杀预防生命热线”）或将您的孩子带到医院急诊科就诊。