自杀行为是意图伤害自己的行为，包括自杀姿态、自杀企图和完成自杀。自杀意念是关于自杀的想法和计划。自杀企图是可能导致死亡（如吊死或溺水）的自伤行为。

应激事件可能触发有精神疾病（如抑郁症）的儿童自杀。

有自杀风险的儿童可能抑郁或焦虑、退出活动、谈论和死亡相关的话题，或突然改变他们的行为。

家庭成员和朋友应严肃对待所有自杀威胁或企图。

医疗保健专业人员会尝试确定自杀风险有多严重。

如果风险高，治疗可能包括住院、药物治疗其他精神疾病、以及个人和家庭咨询。

（另见成人自杀行为。）

自杀在青春期之前的儿童期很少见，在青春期则会变得常见，尤其是在 15 至 19 岁之间，以及在成人期较常见。但是，儿童自杀确有发生，而且在青春前期不能被忽视。

在美国，自杀是 10 至 24 岁患者的第二大死因，也是 5 至 11 岁儿童的第 9 大主要死因。每年导致 2,000 人死亡。自杀对黑人社区的影响尤其大，因为小学黑人儿童在 1993 年至 2012 年间自杀率几乎翻倍。许多事故导致的死亡，例如机动车和枪支造成的死亡，也可能实际上为自杀。

企图自杀的年轻人比实际自杀成功的年轻人多得多。美国疾病控制和预防中心最近提供了有关多个群体和时间段自杀趋势增加的信息：

对于女性（10 至 14 岁），总体自杀率从 1999 年的 0.5% 增加至 2019 年的 2%。

对于男性（10 至 14 岁），总体自杀率从 1999 年的 1.9% 增加至 2019 年的 3.1%。

其他研究结果强调了 2015 年美国高中生的自杀相关统计数据：

2001 年至 2015 年间，所有年龄组因自伤、自杀念头或自杀未遂而前往急诊科就诊的人数增加。

2011 年首次发现自杀企图急剧增加，即使实际自杀数量保持稳定。

从 2006 年至 2015 年，10 至 19 岁人群中有超过 40,000 人自杀。在同一时期，同一年龄组的 118,000 名儿童和青少年需要针对非致死性自杀企图接受医学治疗。

许多因素可能导致儿童和青少年自杀企图增加，其中包括青少年抑郁增加（尤其是女孩）、父母亲的阿片类药物处方增加、成人社交圈子中自杀率增加、与父母的关系冲突和学业压力。

这些企图自杀的人包括临时发生犹豫而停止自杀及呼救的人。

在美国的青少年中，完成自杀的男孩与女孩的比例超过 4：1。但是女孩比男孩更容易企图自杀，是男孩的 2～3 倍。

COVID-19 疫情导致儿童和青少年自杀增加。2020 年夏季，所有青少年因可疑自杀企图进行急诊就诊的人数比一年前高出 22%，在 2021 年冬季高出 39%。女孩中报告的比率较高（夏季高出 26%，冬季高出 51%）。

你知道吗……

风险因素 自杀念头并不总是导致自杀行为，但它们是自杀行为的危险因素。在自杀想法变成自杀行为之前，有多方面的因素起作用。潜在的精神障碍和触发该行为的应激事件很常见。应激事件的例子包括 所爱的人死亡

学校或其他同龄人群组中出现自杀

失去男朋友或女朋友

离开熟悉的环境（学校、邻居）或朋友

被家庭或朋友羞辱

在学校被欺负，尤其是针对女同性恋、男同性恋、双性恋和变性者 (LGBT) 学生

在学校成绩不及格

有法律纠纷 在儿童中这些应激事件相当普遍，但是，如果没有其他的潜在的问题，很少导致自杀行为。 最常见的潜在问题如下： 抑郁： 患有抑郁的儿童或青少年有绝望和无助感，这限制了他们考虑解决当前问题的替代方案的能力。

酒精或物质使用障碍： 酒精和违禁药物的使用降低了对危险行为的限制能力，并干扰了对行为后果的预测能力。

对冲动的控制能力差： 青少年，尤其是那些有破坏性品行障碍（例如品行障碍）的青少年，可能会在未经思考的前提下行事。 其他精神障碍和生理疾病也可能增加自杀的风险。它们包括焦虑、精神分裂症、头部损伤和创伤后应激障碍。 企图自杀的儿童和青少年普遍是生家庭成员或朋友的气，他们不能控制愤怒，而把怒气转向自己。他们可能希望去控制或惩罚其他人（“当我死亡后他们将会感到遗憾”）。与父母沟通困难可能会导致自杀风险。 有时候自杀行为是儿童模仿其他人的结果。例如，一个被广泛宣传的自杀，如名人的自杀，常常有其他人跟随其自杀或出现自杀企图。同样，有时会在学校中出现模仿自杀的情况。 自杀更可能出现在情绪障碍较为常见的家族中，尤其是有自杀或其他暴力行为家族史的家庭。

诊断 父母、医生、老师和朋友辨别出风险 父母、医师、老师或朋友能够辨别出可能企图自杀的儿童，尤其是那些在近期有行为改变的人。儿童和青少年常常只向同龄人倾吐秘密，必须要鼓励他们不要为可能企图自杀的儿童保守秘密。明显表达出如“我希望我从未出生”或者“我想睡觉不再醒来”的自杀想法的儿童有自杀的危险，但是有更多其他细微迹象的儿童也处于危险之中，如社交回避、学校留级或失去心爱的物品。 医疗保健专业人员有两个关键角色： 评估自杀儿童的安全性和住院需要

治疗基础疾病，如抑郁症或物质滥用

治疗 有时住院

防止将来自杀企图的预防措施

针对产生自杀风险的任何疾病的治疗

转诊至精神科医生处和进行心理治疗 表达自伤意图或企图自杀的儿童需要在医院急诊室里进行紧急评估。任何种类的自杀企图都必须严肃对待，因为 1/3 完成自杀的人之前均尝试过自杀，有时候表面上看很轻微，如在手腕制造一些浅的伤痕或者吞下少量药丸。当父母或照料者忽视或小看一次不成功的自杀企图时，儿童就可能把这种反应视为对抗，以后再次自杀的危险增加了。 一旦消除了对生命的直接威胁，医师就应该决定该儿童是否应该住院。此决定取决于家中存留的风险程度和为儿童提供支持和人身安全的家庭能力。住院是保护儿童的最可靠方法，在医生怀疑儿童患有抑郁症等严重的精神障碍的情况下，通常需要住院。 一次企图自杀的严重性可以通过很多因素来评估，包括： 是否是周密计划而不是一时冲动，例如，留下遗书表明计划好的企图

是否采用了避免被发现的措施

使用方法的类型——例如，用枪比服药更可能造成死亡

是否的确受到伤害

试图自杀时儿童的心理状态 把危险的意图和实际后果区分开是很重要的。例如，一个吞下他（她）相信是致死的但是却无害的药丸的青少年应该被认为处于极度危险之中。 如果没有必要住院，那么其家庭必须确保从家里搬走全部枪支，且将药物（包括市售成药）和尖锐物体移走或者安全地锁好。尽管如此，阻止自杀仍然是非常困难的。 如果孩子患有可能导致风险的疾病（例如抑郁症或双相情感障碍），则请医生对其进行治疗。但此治疗不能消除自杀风险。尽管有人担心服用抗抑郁药可能会增加一些青少年自杀的风险（参见抗抑郁药和自杀），但不治疗抑郁症可能同样危险，甚至更危险。医生会谨慎监测使用抗抑郁药的儿童，并仅开具一次性全服下后不会致命的少量药物。 医生通常会将患儿转诊至可以提供适当药物治疗的精神病学医生以及可以提供心理治疗（如认知行为疗法）的治疗师处。如果初级保健医生继续参与治疗，治疗会最为成功。 如果发生自杀 自杀的儿童和青少年的家庭成员对自杀的反应很复杂，包括悲痛、内疚和沮丧。他们可能会感到生活没有目的，也会逃离日常活动，感到愤恨。他们可能难以继续生活。精神医师可对患儿进行辅导，了解其自杀前的困惑及向其解释自杀的后果及影响。然后患儿可能会理解自杀并不是他们自己的错。 一个自杀事件发生后，同一社区内的其他人的自杀风险可能增加，尤其是自杀身亡者的朋友和同学。出现自杀事件后，提供资源（如学校工具包），以为学校和社区提供帮助。学校和社区的工作人员可以安排精神健康专业人员，以便提供相应信息和咨询。