自杀行为是意图伤害自己的行为，包括自杀姿态、自杀企图和完成自杀。自杀意念是关于自杀的想法和计划。自杀企图是可能导致死亡（如吊死或溺水）的自伤行为。
应激事件可能触发有精神疾病（如抑郁症）的儿童自杀。
有自杀风险的儿童可能抑郁或焦虑、退出活动、谈论和死亡相关的话题，或突然改变他们的行为。
家庭成员和朋友应严肃对待所有自杀威胁或企图。
医疗保健专业人员会尝试确定自杀风险有多严重。
如果风险高，治疗可能包括住院、药物治疗其他精神疾病、以及个人和家庭咨询。
（另见成人自杀行为。）
自杀在青春期之前的儿童期很少见，在青春期则会变得常见，尤其是在 15 至 19 岁之间，以及在成人期较常见。但是，儿童自杀确有发生，而且在青春前期不能被忽视。
在美国，自杀是 10 至 24 岁患者的第二大死因，也是 5 至 11 岁儿童的第 9 大主要死因。每年导致 2,000 人死亡。自杀对黑人社区的影响尤其大，因为小学黑人儿童在 1993 年至 2012 年间自杀率几乎翻倍。许多事故导致的死亡，例如机动车和枪支造成的死亡，也可能实际上为自杀。
企图自杀的年轻人比实际自杀成功的年轻人多得多。美国疾病控制和预防中心最近提供了有关多个群体和时间段自杀趋势增加的信息：
对于女性（10 至 14 岁），总体自杀率从 1999 年的 0.5% 增加至 2019 年的 2%。
对于男性（10 至 14 岁），总体自杀率从 1999 年的 1.9% 增加至 2019 年的 3.1%。
其他研究结果强调了 2015 年美国高中生的自杀相关统计数据：
2001 年至 2015 年间，所有年龄组因自伤、自杀念头或自杀未遂而前往急诊科就诊的人数增加。
2011 年首次发现自杀企图急剧增加，即使实际自杀数量保持稳定。
从 2006 年至 2015 年，10 至 19 岁人群中有超过 40,000 人自杀。在同一时期，同一年龄组的 118,000 名儿童和青少年需要针对非致死性自杀企图接受医学治疗。
许多因素可能导致儿童和青少年自杀企图增加，其中包括青少年抑郁增加（尤其是女孩）、父母亲的阿片类药物处方增加、成人社交圈子中自杀率增加、与父母的关系冲突和学业压力。
这些企图自杀的人包括临时发生犹豫而停止自杀及呼救的人。
在美国的青少年中，完成自杀的男孩与女孩的比例超过 4：1。但是女孩比男孩更容易企图自杀，是男孩的 2～3 倍。
COVID-19 疫情导致儿童和青少年自杀增加。2020 年夏季，所有青少年因可疑自杀企图进行急诊就诊的人数比一年前高出 22%，在 2021 年冬季高出 39%。女孩中报告的比率较高（夏季高出 26%，冬季高出 51%）。
你知道吗……
风险因素
自杀念头并不总是导致自杀行为，但它们是自杀行为的危险因素。在自杀想法变成自杀行为之前，有多方面的因素起作用。潜在的精神障碍和触发该行为的应激事件很常见。应激事件的例子包括
所爱的人死亡
学校或其他同龄人群组中出现自杀
失去男朋友或女朋友
离开熟悉的环境（学校、邻居）或朋友
被家庭或朋友羞辱
在学校被欺负，尤其是针对女同性恋、男同性恋、双性恋和变性者 (LGBT) 学生
在学校成绩不及格
有法律纠纷
在儿童中这些应激事件相当普遍，但是，如果没有其他的潜在的问题，很少导致自杀行为。
最常见的潜在问题如下：
抑郁： 患有抑郁的儿童或青少年有绝望和无助感，这限制了他们考虑解决当前问题的替代方案的能力。
酒精或物质使用障碍： 酒精和违禁药物的使用降低了对危险行为的限制能力，并干扰了对行为后果的预测能力。
对冲动的控制能力差： 青少年，尤其是那些有破坏性品行障碍（例如品行障碍）的青少年，可能会在未经思考的前提下行事。
其他精神障碍和生理疾病也可能增加自杀的风险。它们包括焦虑、精神分裂症、头部损伤和创伤后应激障碍。
企图自杀的儿童和青少年普遍是生家庭成员或朋友的气，他们不能控制愤怒，而把怒气转向自己。他们可能希望去控制或惩罚其他人（“当我死亡后他们将会感到遗憾”）。与父母沟通困难可能会导致自杀风险。
有时候自杀行为是儿童模仿其他人的结果。例如，一个被广泛宣传的自杀，如名人的自杀，常常有其他人跟随其自杀或出现自杀企图。同样，有时会在学校中出现模仿自杀的情况。
自杀更可能出现在情绪障碍较为常见的家族中，尤其是有自杀或其他暴力行为家族史的家庭。
诊断
治疗
有时住院
防止将来自杀企图的预防措施
针对产生自杀风险的任何疾病的治疗
转诊至精神科医生处和进行心理治疗
表达自伤意图或企图自杀的儿童需要在医院急诊室里进行紧急评估。任何种类的自杀企图都必须严肃对待，因为 1/3 完成自杀的人之前均尝试过自杀，有时候表面上看很轻微，如在手腕制造一些浅的伤痕或者吞下少量药丸。当父母或照料者忽视或小看一次不成功的自杀企图时，儿童就可能把这种反应视为对抗，以后再次自杀的危险增加了。
一旦消除了对生命的直接威胁，医师就应该决定该儿童是否应该住院。此决定取决于家中存留的风险程度和为儿童提供支持和人身安全的家庭能力。住院是保护儿童的最可靠方法，在医生怀疑儿童患有抑郁症等严重的精神障碍的情况下，通常需要住院。
一次企图自杀的严重性可以通过很多因素来评估，包括：
是否是周密计划而不是一时冲动，例如，留下遗书表明计划好的企图
是否采用了避免被发现的措施
使用方法的类型——例如，用枪比服药更可能造成死亡
是否的确受到伤害
试图自杀时儿童的心理状态
把危险的意图和实际后果区分开是很重要的。例如，一个吞下他（她）相信是致死的但是却无害的药丸的青少年应该被认为处于极度危险之中。
如果没有必要住院，那么其家庭必须确保从家里搬走全部枪支，且将药物（包括市售成药）和尖锐物体移走或者安全地锁好。尽管如此，阻止自杀仍然是非常困难的。
如果孩子患有可能导致风险的疾病（例如抑郁症或双相情感障碍），则请医生对其进行治疗。但此治疗不能消除自杀风险。尽管有人担心服用抗抑郁药可能会增加一些青少年自杀的风险（参见抗抑郁药和自杀），但不治疗抑郁症可能同样危险，甚至更危险。医生会谨慎监测使用抗抑郁药的儿童，并仅开具一次性全服下后不会致命的少量药物。
医生通常会将患儿转诊至可以提供适当药物治疗的精神病学医生以及可以提供心理治疗（如认知行为疗法）的治疗师处。如果初级保健医生继续参与治疗，治疗会最为成功。
如果发生自杀
自杀的儿童和青少年的家庭成员对自杀的反应很复杂，包括悲痛、内疚和沮丧。他们可能会感到生活没有目的，也会逃离日常活动，感到愤恨。他们可能难以继续生活。精神医师可对患儿进行辅导，了解其自杀前的困惑及向其解释自杀的后果及影响。然后患儿可能会理解自杀并不是他们自己的错。
一个自杀事件发生后，同一社区内的其他人的自杀风险可能增加，尤其是自杀身亡者的朋友和同学。出现自杀事件后，提供资源（如学校工具包），以为学校和社区提供帮助。学校和社区的工作人员可以安排精神健康专业人员，以便提供相应信息和咨询。
预防
直接询问有危险的儿童关于自杀的想法，可能会发现导致孩子痛苦的重要问题。反过来，找出这些问题即可采用有效的干预措施。研究表明，超过 50% 的孩子因任何原因在急诊科就诊，且他们的自杀想法和行为筛查结果为阳性。因此，自 2019 年以来，医院被要求评估自杀情况，作为标准医疗护理的一部分。
医生还应询问枪支的情况，枪支是美国青少年的主要死因（60% 凶杀、35% 自杀、4% 意外）。据报道，医生咨询和提供电缆枪锁可以增加枪支的安全储存。
在很多社区都有提供 24 小时援助的危机热线（参见侧边栏 自杀干预：危机热线），而且随时可以联系到有同情心的人，能够立即提供建议和协助，以获得进一步护理。虽然很难证明这些服务确实减少了自杀死亡的数目，但是在指导儿童和家庭采用适当的对策上是有用的。
下列方法可能有助于降低自杀风险：
得到针对精神、身体和物质使用障碍的有效诊疗
能够轻松地获得心理健康服务
获得家庭和社区的支持
学习和平解决冲突的方法
限制媒体访问与自杀相关的内容
有劝阻自杀的文化和宗教信仰
自杀预防计划可能有所帮助。最有效的计划是那些试图确保孩子获得如下支持的计划：
支持性培育环境
随时获得精神健康服务
促进尊重个人、种族和文化差异的学校或其他社会环境
2022 年，美国启用了一个新的 3 位数拨号代码 (988)，称为 988 自杀和危机生命热线。致电 988、发送短信或聊天会将呼叫者转接至全国自杀预防生命热线（之前的生命热线电话号码 1-800-273-8255 将继续可用）。训练有素的英语和西班牙语咨询员提供全天候支持，并在必要时将呼叫者转介至适当的资源。这项服务是保密且免费的。
辨别有自杀风险的儿童和青少年
类型
具体因素
自杀的危险因素
影响脑部的疾病
家族病史
自杀行为家族史
母亲患有情绪障碍
父亲在警察局有案底
与父母缺乏沟通
成人自杀率增加
父母使用阿片类药物
触发事件
学习困难，包括纪律问题或休学
失去所爱的人（如男朋友或女朋友），尤其是所爱的人自杀
与父母分离
缺乏社会接触，有时是因为没有工作或者未读大学
遭受欺凌
媒体上的自杀报道，这可能导致模仿自杀
部位或情形
接触枪械或处方药
以前尝试自杀
当试图获得心理健康服务时遇到障碍和／或寻求此类帮助时产生耻辱感
性／性别方面为少数群体状态
—
药物
异维A酸
孟鲁司特
加巴喷丁
泼尼松
苯二氮䓬类药物
自杀的警示信号
精神及身体症状
专注于病态主题
抑郁症
感到绝望
缺乏自尊心
情绪戏剧性的变化
食欲改变
睡眠障碍
紧张、焦虑不安
难以控制冲动
行为改变
健康情况差及忽视个人仪容（尤其是对于突然的改变）
退出社交互动
逃学
成绩下降
暴力行为增加
丢弃最喜爱的物品
谈话
会说自己感到内疚
会提及想死亡，如“我希望自己从未出生”或“我想睡下再不醒来”
直接或间接威胁要自杀
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
Metanoia 组织： 本网站直接和同情性地帮助考虑自杀的人解决问题，提供有关他们正在经历的疼痛与应对资源之间失衡的宝贵信息，然后提供直接访问自杀热线和其他心理健康服务的信息。
患者健康问卷 (PHQ-9)： 该九项问卷由美国预防服务工作组发布，医生使用它来筛查抑郁症。