青春期是儿童成长为独立成人的时期。它通常从大约 10 岁开始，一直持续到十几岁晚期或二十多岁初期。但是大多数人只是将青春期视为青少年时期。
青少年经历许多身体、心理和情感上的变化。他们试图弄清楚他们将成为什么样的成人。随着青少年继续发育，他们逐渐在更多时候表现得像成人，而更少的时候表现得像儿童。
青少年有哪些行为问题？
许多青少年会尝试冒险活动，例如开车太快或喝酒。偶尔的错误判断与需要专业帮助的严重不当行为不同。当青少年经常进行冒险活动时，就会变成行为问题。或者，如果他们做的事情后果很严重，例如重伤某人或在打斗中使用武器，则成为行为问题。
青少年的一些行为问题包括：
喝酒或吸毒
危险的性行为，例如不使用避孕措施或预防 STI（性传播感染，也称为 STD 或性传播疾病）的措施
不做作业和成绩低下
打架或欺凌
伤害自己
偷窃
逃学
离家出走
成为帮派成员
为什么青少年会出现行为问题？
我应如何预防青少年的行为问题？
限制在电视、视频游戏、电影和家庭中看到的暴力行为
清楚地告诉青少年您期望他们如何表现
关注青少年的行为，而不是试图控制其自我表达，例如选择衣服、发型和音乐
使用权威的养育方式（鼓励良好行为，但不鼓励不良行为的父母）
什么是权威的养育方式？
权威的养育方式意味着为青少年设定一定限制，但在没有得到他们意见的情况下不能做出所有决定：
给青少年安排一些琐事，例如洗碗，以及给予一些自由，例如挑选衣服或装修房间
通过逐渐赋予更多的责任和自由来奖励良好行为，例如与朋友外出
如果青少年做出错误的选择或表明他们尚未准备好承担责任，请剥夺其特权
观察他们的行为，以确保他们遵守他们已同意的规则