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小知识
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青少年的行为问题

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2024
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青春期是儿童成长为独立成人的时期。它通常从大约 10 岁开始，一直持续到十几岁晚期或二十多岁初期。但是大多数人只是将青春期视为青少年时期。

青少年经历许多身体、心理和情感上的变化。他们试图弄清楚他们将成为什么样的成人。随着青少年继续发育，他们逐渐在更多时候表现得像成人，而更少的时候表现得像儿童。

青少年有哪些行为问题？

许多青少年会尝试冒险活动，例如开车太快或喝酒。偶尔的错误判断与需要专业帮助的严重不当行为不同。当青少年经常进行冒险活动时，就会变成行为问题。或者，如果他们做的事情后果很严重，例如重伤某人或在打斗中使用武器，则成为行为问题。

青少年的一些行为问题包括：

  • 喝酒或吸毒

  • 危险的性行为，例如不使用避孕措施或预防 STI（性传播感染，也称为 STD 或性传播疾病）的措施

  • 不做作业和成绩低下

  • 打架或欺凌

  • 伤害自己

  • 偷窃

  • 逃学

  • 离家出走

  • 成为帮派成员

为什么青少年会出现行为问题？

青春期是发展独立性的时期。青少年可能想通过质疑规则表明自己是独立的。有时他们会破坏规则。因为他们的大脑还没有完全发育成熟，所以他们可能会犯错，并且很难阻止他们的不当行为。

  • 青少年想控制自己的生活，有时可能会质疑或违反规则

  • 青少年正在学习变得更加独立，但仍需要得到父母和看护者的指导

  • 从父母和看护者那里感受到温暖和支持的青少年往往不容易参与到危险行为之中

  • 医生可以帮助您判断什么是正常行为，什么是行为问题，并可以告诉您问题是由学习障碍还是由心理健康问题引起的

  • 出现行为问题的青少年需要专业帮助，例如物质使用治疗或咨询

我应如何预防青少年的行为问题？

  • 限制在电视、视频游戏、电影和家庭中看到的暴力行为

  • 清楚地告诉青少年您期望他们如何表现

  • 关注青少年的行为，而不是试图控制其自我表达，例如选择衣服、发型和音乐

  • 使用权威的养育方式（鼓励良好行为，但不鼓励不良行为的父母）

什么是权威的养育方式？

权威的养育方式意味着为青少年设定一定限制，但在没有得到他们意见的情况下不能做出所有决定：

  • 给青少年安排一些琐事，例如洗碗，以及给予一些自由，例如挑选衣服或装修房间

  • 通过逐渐赋予更多的责任和自由来奖励良好行为，例如与朋友外出

  • 如果青少年做出错误的选择或表明他们尚未准备好承担责任，请剥夺其特权

  • 观察他们的行为，以确保他们遵守他们已同意的规则

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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