什么是学习障碍？
学习障碍是大脑获取、记忆或使用信息的能力出问题。这些问题使他们很难将精力集中在学习上并取得好成绩。
患有学习障碍的儿童通常智力正常或较高，但在特定智力技能方面存在问题，例如阅读或数学
学习障碍与智力障碍（孩子出生时智力低于正常水平，导致所有智力技能出现问题）不同
医生将给您的孩子进行一系列检查，以查看您的孩子是否患有学习障碍
某些学校课程可以帮助您的孩子解决问题
儿童不会因为懒惰或行为不当而被诊断为学习障碍。他们大脑中的某些东西没有正常发育。医生不确定为什么会发生这种情况，但如果出现以下情况，则学习障碍的可能性更大：
母亲在妊娠期间生病或使用某些非法药物
母亲或婴儿在妊娠期间有医学并发症
孩子年幼时患有严重疾病（例如癌症）
常见的学习障碍是：
阅读障碍，例如诵读困难
书写障碍
数学障碍
未能按适合其年龄和能力的水平学习的儿童应接受学习障碍测试。
学习障碍的症状是什么？
患学习障碍的幼儿学习以下内容的时间可能比平时更长：
颜色、字母或物体的名称
如何计算
如何读写
孩子可能还患有：
注意力持续时间短
难以集中注意力
言语或语言问题
难以理解方向
难以记住最近发生的事情
使用手和手指时遇到麻烦，例如按手印和抄写
一些有学习障碍的孩子在学校变得沮丧。沮丧会导致行为问题，例如过度活跃、害羞或攻击性。
儿童诵读困难是一种阅读障碍，其症状包括：
开始说话和命名字母和图片的速度慢
单词发声困难或按正确顺序发声困难
难以看到一组单词中的单个单词或一个单词的一部分
朗读速度慢
拼写和书写错误比平常更多，例如单词的字母颠倒
医生如何判断我的孩子是否患有学习障碍？
医生将测试您的孩子的听力和视力，以确保这些问题不是您的孩子学习问题的原因（听力和视力问题不是学习障碍）。
为了确诊，他们会将您的孩子送到学习专家那里检查（通常是在孩子所在学校）。专家将进行一系列智力测验，并询问您的孩子阅读、书写和数学问题。
如何治疗学习障碍？
通过可帮助学习障碍患儿的教育课程来治疗学习障碍。例如，可以教孩子通过注意声音来识别单词，从而治疗诵读困难。这些课程还使用有声读物、计算机屏幕阅读器和其他工具。
一些有学习障碍的儿童也患有 ADHD（注意力缺陷/多动症）。医生开出的治疗 ADHD 的处方药可以帮助孩子集中注意力，这可能有助于他们更好地学习。
在美国，联邦残疾人教育法案（IDEA）要求公立学校测试儿童是否有学习障碍。它还要求学校为患有学习障碍的儿童提供免费和适当的教育。