学习障碍是大脑获取、记忆或使用信息的能力出问题。这些问题使他们很难将精力集中在学习上并取得好成绩。

患有学习障碍的儿童通常智力正常或较高，但在特定智力技能方面存在问题，例如阅读或数学

学习障碍与智力障碍（孩子出生时智力低于正常水平，导致 所有 智力技能出现问题）不同

医生将给您的孩子进行一系列检查，以查看您的孩子是否患有学习障碍

某些学校课程可以帮助您的孩子解决问题

儿童不会因为懒惰或行为不当而被诊断为学习障碍。他们大脑中的某些东西没有正常发育。医生不确定为什么会发生这种情况，但如果出现以下情况，则学习障碍的可能性更大：

母亲在妊娠期间生病或使用某些非法药物

母亲或婴儿在妊娠期间有医学并发症

孩子年幼时患有严重疾病（例如癌症）

常见的学习障碍是：

阅读障碍，例如诵读困难

书写障碍

数学障碍

未能按适合其年龄和能力的水平学习的儿童应接受学习障碍测试。