胃可生成胃酸以帮助消化食物。
酸反流是指胃酸通过食管向上流回喉咙。食管是连接喉咙和胃的管道。酸反流可引起上腹部和胸部出现烧灼痛。这种疼痛有时称为烧心。
酸反流也称为 GERD（胃食管反流病）。
食管
针对酸反流有哪些检测？
医生会将器械放在食管内，以测量食管中的酸量。有两类检测：
导管监测，使用一根软管（导管）测定酸量
无线监测，使用射频胶囊测定酸量
不论进行哪类检测，您在检测前的午夜后不能吃喝，但在器械留置在食管内时可以正常进食和饮水。
这些检测非常安全。
导管监测
医生将一根细塑料管（导管）通过鼻子和喉咙向下置入食管
该导管配有测酸探头
导管在您的食管中留置 24 小时，在此期间，您应在日记中记录自己的症状、餐食和睡眠情况
导管内的金属丝可将食管中的酸量信息发送至记录仪
医生会将记录仪中的信息与您的日记进行比较，明确食管内有酸时是否出现症状
有些导管也可以测量其他物质，如向上流入食管的黏液。
无线监测
在用药使您昏昏欲睡后，医生通过口腔插入一根柔性观察导管，以使一粒测酸胶囊附着至食管下部
您应在日记中记录自己的症状、餐食和睡眠情况
该胶囊可测量食管中的酸量并将信息无线地发送至您佩戴的接收器
医生会将该信息与您的日记进行比较，明确食管内有酸时是否出现症状
胶囊在一周内脱落，通过肠道在大便中排出体外