医生会将器械放在食管内，以测量食管中的酸量。有两类检测：

导管监测，使用一根软管（导管）测定酸量

无线监测，使用射频胶囊测定酸量

不论进行哪类检测，您在检测前的午夜后不能吃喝，但在器械留置在食管内时可以正常进食和饮水。

这些检测非常安全。

导管监测 医生将一根细塑料管（导管）通过鼻子和喉咙向下置入食管

该导管配有测酸探头

导管在您的食管中留置 24 小时，在此期间，您应在日记中记录自己的症状、餐食和睡眠情况

导管内的金属丝可将食管中的酸量信息发送至记录仪

医生会将记录仪中的信息与您的日记进行比较，明确食管内有酸时是否出现症状 有些导管也可以测量其他物质，如向上流入食管的黏液。