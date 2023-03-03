酸相关及反流相关检查

酸相关及反流相关检查主要用于诊断酸反流进入食管（从咽部至胃的中空管道）。

检查时使用置入食管的可弯曲小导管上放置的监视器，或与食管下部暂时连接的无线酸监测设备。

患者在检查前一天的午夜之后禁饮禁食，但在置入监测设备后可随意回家，和往常一样进食饮水。设备通常留置 24 小时，但也可留置最长 72 小时。

并发症非常少见。

导管监测 医生将一根细的塑料管（导管）经患者鼻腔向下插入食管。该导管保留 24 小时。导管含有一个或多个 pH 探针（pH 用于测量酸度）。探针检测从胃部流出进入食管的酸液（称为胃酸反流）。探针的导线将结果传输至患者穿戴的数据记录器。 连续 24 小时记录患者的症状、饮食和睡眠。医生将探针数据与患者的症状记录进行匹配，以观察症状是否在存在胃酸时出现。 一些较新型导管也包含能检测任何酸度的胃内流出液的探头（阻抗检测）。这些较新型导管将 pH 监测与阻抗检测相结合，可同时测量酸性和非酸性反流进入食管的情况。