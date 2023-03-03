酸相关及反流相关检查

酸相关及反流相关检查主要用于诊断酸反流进入食管（从咽部至胃的中空管道）。
检查时使用置入食管的可弯曲小导管上放置的监视器，或与食管下部暂时连接的无线酸监测设备。
患者在检查前一天的午夜之后禁饮禁食，但在置入监测设备后可随意回家，和往常一样进食饮水。设备通常留置 24 小时，但也可留置最长 72 小时。
并发症非常少见。
导管监测
医生将一根细的塑料管（导管）经患者鼻腔向下插入食管。该导管保留 24 小时。导管含有一个或多个 pH 探针（pH 用于测量酸度）。探针检测从胃部流出进入食管的酸液（称为胃酸反流）。探针的导线将结果传输至患者穿戴的数据记录器。
连续 24 小时记录患者的症状、饮食和睡眠。医生将探针数据与患者的症状记录进行匹配，以观察症状是否在存在胃酸时出现。
一些较新型导管也包含能检测任何酸度的胃内流出液的探头（阻抗检测）。这些较新型导管将 pH 监测与阻抗检测相结合，可同时测量酸性和非酸性反流进入食管的情况。
无线监测
医生还可以使用无线pH感测胶囊，监测食管中的酸。医生使用经口插入的柔性观察导管（内镜），使胶囊附着在食管下段。
胶囊可连续 48 至 72 小时监测酸暴露，并将结果无线传输至患者穿戴的接收器。因此，与导管检查不同，患者无需在检查过程中经鼻腔插入导管。
与导管检查类似，患者记录检查过程中的症状、饮食和睡眠，以便医生能够了解症状是否在存在酸时出现。
无需取出胶囊。胶囊通常可在一周内掉落，通过粪便排出。由于胶囊在连接时可无线传输数据，因此无需从粪便中取出。