胃炎是什么？
胃炎是指胃黏膜出现炎症（发炎）。根据病因的不同，胃炎可能起病急、消退快（急性），也可能持续很长时间（慢性）。
胃炎可能由感染、压力或药物引起
您可能会出现腹部疼痛或不适、恶心或吐血
医生可能需要用一根柔性观察导管查看胃部
医生会让您服药降低胃酸数量
是什么原因导致了胃炎？
胃炎的常见病因包括：
饮酒或摄入其他可伤害胃黏膜的刺激性物质
感染，大多由一种称为幽门螺杆菌的细菌引起
压力，包括严重损伤或疾病造成的压力
刺激胃部的药物，包括某些止痛药（非甾体类抗炎药 [NSAID]，如阿司匹林或布洛芬）
胃炎的症状有哪些？
胃炎可能不会引起症状。
如果您确实有症状，则可能包括：
腹部疼痛或不适，通常在中上部
感觉胃部不适或呕吐
如果胃炎导致胃出血，您可能会：
呕血或吐出看起来像咖啡渣的深色物质
排出深黑色粪便（大便）
医生如何判断我是否患有胃炎？
医生通常根据症状来判断您有无胃炎。通常不需做检查。
有时医生可能会：
用内镜（一根柔性观察导管）查看胃部
做活检（从胃黏膜采样以在显微镜下观察）
医生如何治疗胃炎？
医生用药物治疗胃炎症状，例如：
抗酸剂，可中和胃酸，购买时不需医生处方
抑酸药，可使胃减少胃酸生成
抗生素，如果胃炎由于感染幽门螺杆菌所致
医生还会嘱咐您避免摄入某些食物和饮料，并停止服用伤害胃黏膜的药物，如阿司匹林或其他 NSAID（例如，布洛芬）。