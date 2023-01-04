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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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胃炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
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胃炎是什么？

胃炎是指胃黏膜出现炎症（发炎）。根据病因的不同，胃炎可能起病急、消退快（急性），也可能持续很长时间（慢性）。

  • 胃炎可能由感染、压力或药物引起

  • 您可能会出现腹部疼痛或不适、恶心或吐血

  • 医生可能需要用一根柔性观察导管查看胃部

  • 医生会让您服药降低胃酸数量

是什么原因导致了胃炎？

胃炎的常见病因包括：

  • 饮酒或摄入其他可伤害胃黏膜的刺激性物质

  • 感染，大多由一种称为幽门螺杆菌的细菌引起

  • 压力，包括严重损伤或疾病造成的压力

  • 刺激胃部的药物，包括某些止痛药（非甾体类抗炎药 [NSAID]，如阿司匹林或布洛芬）

胃炎的症状有哪些？

胃炎可能不会引起症状。

如果您确实有症状，则可能包括：

  • 腹部疼痛或不适，通常在中上部

  • 感觉胃部不适或呕吐

如果胃炎导致胃出血，您可能会：

  • 呕血或吐出看起来像咖啡渣的深色物质

  • 排出深黑色粪便（大便）

医生如何判断我是否患有胃炎？

医生通常根据症状来判断您有无胃炎。通常不需做检查。

有时医生可能会：

  • 内镜（一根柔性观察导管）查看胃部

  • 做活检（从胃黏膜采样以在显微镜下观察）

医生如何治疗胃炎？

医生用药物治疗胃炎症状，例如：

  • 抗酸剂，可中和胃酸，购买时不需医生处方

  • 抑酸药，可使胃减少胃酸生成

  • 抗生素，如果胃炎由于感染幽门螺杆菌所致

医生还会嘱咐您避免摄入某些食物和饮料，并停止服用伤害胃黏膜的药物，如阿司匹林或其他 NSAID（例如，布洛芬）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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