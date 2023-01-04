医生用药物治疗胃炎症状，例如：

抗酸剂，可中和胃酸，购买时不需医生处方

抑酸药，可使胃减少胃酸生成

抗生素，如果胃炎由于感染幽门螺杆菌所致

医生还会嘱咐您避免摄入某些食物和饮料，并停止服用伤害胃黏膜的药物，如阿司匹林或其他 NSAID（例如，布洛芬）。