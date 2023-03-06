不同类型的胃炎可由很多因素引起，包括感染、重度疾病引起的应激、损伤、某些药物（如阿司匹林和其他非甾体类抗炎药 [NSAID]）、饮酒以及免疫系统疾病。

糜烂性胃炎常见病因为酒精、重度疾病引起的应激、药物刺激（尤其是阿司匹林及其他 NSAID）。不常见病因包括克罗恩病、细菌和病毒感染（例如巨细胞病毒）、吞下腐蚀性物质，以及直接损伤（例如鼻胃管插管）。有些人即使每日服用低剂量阿司匹林也会引起胃黏膜损伤。

非糜烂性胃炎通常由幽门螺杆菌感染引起。

不是由幽门螺杆菌引起的感染性胃炎较为罕见。

病毒性或真菌性胃炎可发生于现在或曾经长期患病或免疫系统受损的人群，如艾滋病或癌症患者或服用免疫抑制药的患者。

急性应激性胃炎，是一种形式的糜烂性胃炎，由突发疾病或损伤引起。这种损伤不一定在胃。如广泛的皮肤烧伤、头部损伤、以及引起大出血的各种外伤都是典型原因。严重疾病引起胃炎的确切机制现在仍不清楚，但可能是因为胃血流减少、胃酸增加和/或胃黏膜层防护和自我更新的机制受损所致。

急性胃炎 隐藏详情 分散的小红点是由幽门螺杆菌感染引起的胃黏膜发炎部位。 供图：David M. Martin，医学博士。

如果放疗部位是左下胸部或上腹部，可引起放射性胃炎，因为胃黏膜会受到刺激。

残胃炎发生于部分胃切除术后的患者。炎症常发生于吻合口部位。残胃炎被认为是由于手术破坏了胃壁的血供或使胃壁暴露于过量胆汁的环境中所致（胆汁是由肝脏分泌的黄绿色消化液）。

萎缩性胃炎是胃黏膜变薄（萎缩），并且失去许多或全部分泌酸和分泌酶的细胞。当出现攻击胃黏膜的抗体时，可以导致其发生，这种情况称为自身免疫性化生萎缩性胃炎。萎缩性胃炎也见于存在幽门螺旋杆菌慢性感染的部分患者。它同样容易发生在胃部分切除的病人中。

嗜酸细胞性胃炎源于对蛔虫感染病的过敏反应，但通常病因不明。在这类胃炎中，嗜酸性粒细胞（白细胞的一种）会聚集于胃壁。

梅尼特里埃病是一种罕见疾病，病因不明，其胃壁变厚、皱襞变大、伴有充满液体的小囊肿。该病可能由于免疫反应异常引起，也与幽门螺杆菌感染相关。