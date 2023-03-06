胃炎是胃黏膜的炎症。
炎症可由很多因素引起，包括感染、重度疾病引起的应激、损伤、阿司匹林和其他非甾体类抗炎药 (NSAID) 的使用、饮酒以及免疫系统疾病。
胃炎的症状包括腹痛或腹部不适，有时也会出现恶心或呕吐。
医生大多可由症状做出诊断，但有时也需使用可弯曲的可视管道进行胃镜检查（上消化道内镜检查）。
治疗是使用药物减少胃酸，有时使用抗生素。
（也可参见胃炎和消化性溃疡病简介。）
通常情况下，胃粘膜可以抵御刺激，而且能够耐受强酸。然而，若发生胃炎时，胃粘膜会受刺激并且出现炎症。
胃炎根据严重程度分为两个类别：
糜烂性
非糜烂性
糜烂性胃炎比非糜烂性胃炎更加严重。糜烂性胃炎包括胃黏膜炎症和破损（糜烂）。糜烂性胃炎通常突然出现（称为急性糜烂性胃炎），但可能发展缓慢（称为慢性糜烂性胃炎），通常出现在健康患者中。
非糜烂性胃炎的特点是胃黏膜变化，包括胃黏膜萎缩、胃组织转变为其他类型的肠道组织（化生）。多种类型的白细胞通常聚集在胃中，可引起不同程度的炎症。炎症可发生于整个胃或仅发生于某些部位。
胃炎的病因
不同类型的胃炎可由很多因素引起，包括感染、重度疾病引起的应激、损伤、某些药物（如阿司匹林和其他非甾体类抗炎药 [NSAID]）、饮酒以及免疫系统疾病。
糜烂性胃炎常见病因为酒精、重度疾病引起的应激、药物刺激（尤其是阿司匹林及其他 NSAID）。不常见病因包括克罗恩病、细菌和病毒感染（例如巨细胞病毒）、吞下腐蚀性物质，以及直接损伤（例如鼻胃管插管）。有些人即使每日服用低剂量阿司匹林也会引起胃黏膜损伤。
非糜烂性胃炎通常由幽门螺杆菌感染引起。
不是由幽门螺杆菌引起的感染性胃炎较为罕见。
病毒性或真菌性胃炎可发生于现在或曾经长期患病或免疫系统受损的人群，如艾滋病或癌症患者或服用免疫抑制药的患者。
急性应激性胃炎，是一种形式的糜烂性胃炎，由突发疾病或损伤引起。这种损伤不一定在胃。如广泛的皮肤烧伤、头部损伤、以及引起大出血的各种外伤都是典型原因。严重疾病引起胃炎的确切机制现在仍不清楚，但可能是因为胃血流减少、胃酸增加和/或胃黏膜层防护和自我更新的机制受损所致。
如果放疗部位是左下胸部或上腹部，可引起放射性胃炎，因为胃黏膜会受到刺激。
残胃炎发生于部分胃切除术后的患者。炎症常发生于吻合口部位。残胃炎被认为是由于手术破坏了胃壁的血供或使胃壁暴露于过量胆汁的环境中所致（胆汁是由肝脏分泌的黄绿色消化液）。
萎缩性胃炎是胃黏膜变薄（萎缩），并且失去许多或全部分泌酸和分泌酶的细胞。当出现攻击胃黏膜的抗体时，可以导致其发生，这种情况称为自身免疫性化生萎缩性胃炎。萎缩性胃炎也见于存在幽门螺旋杆菌慢性感染的部分患者。它同样容易发生在胃部分切除的病人中。
嗜酸细胞性胃炎源于对蛔虫感染病的过敏反应，但通常病因不明。在这类胃炎中，嗜酸性粒细胞（白细胞的一种）会聚集于胃壁。
梅尼特里埃病是一种罕见疾病，病因不明，其胃壁变厚、皱襞变大、伴有充满液体的小囊肿。该病可能由于免疫反应异常引起，也与幽门螺杆菌感染相关。
胃炎的症状
胃炎通常无症状。如有症状，依据其病因不同也会有不同的症状，可能出现疼痛、不适、恶心或呕吐，即我们常说的不消化（消化不良）。
恶心和间断呕吐可见于更严重的胃炎形式，例如糜烂性胃炎和放射性胃炎。
可发生消化不良，特别是存在糜烂性胃炎、放射性胃炎、残胃炎或萎缩性胃炎的患者。很轻微的消化不良也可见于急性应激性胃炎。
胃炎的并发症
胃炎的并发症包括
出血
溃疡
胃排出道狭窄
急性应激性胃炎可导致疾病或外伤后几天内出现出血现象，而这种出血在慢性糜烂性胃炎或放射性胃炎中进展更加缓慢。如果出血轻度缓慢，患者可能没有症状，或者只注意到因黑色的消化道出血引起的黑便（黑粪症）。如果出血更加快速，患者可能会呕血或粪便中排血。持续出血可导致出现贫血的症状，包括疲劳、虚弱和头重脚轻感。
胃炎可致胃溃疡，此时症状会加重。如果溃疡穿透胃壁，胃内容物可能进入腹腔，引起发炎和（通常情况下）腹膜腔内层感染（腹膜炎）和严重疾病，并有突发剧痛。
胃炎的一些并发症进展缓慢。由于胃炎引起的胃流出道瘢痕和狭窄，尤其是放射性胃炎和嗜酸性粒细胞胃炎，可致严重恶心和频繁呕吐。
在梅尼特里埃病中，胃黏膜发炎使蛋白质丢失可引起体液潴留和组织肿胀（水肿）。
残胃炎和萎缩性胃炎可致贫血，如乏力和虚弱，是由于内因子（一种结合维生素B12并促进B12吸收和在红细胞中利用的蛋白）产生减少。
少数萎缩性胃炎患者的胃组织转变为另一类型的消化道组织（化生）。更少的一部分患者的化生会导致胃癌。
胃炎的诊断
上消化道内镜检查
当患者有上腹不适、疼痛或恶心时，医生常会考虑为胃炎。通常无须做检查。但如果医生不能确诊，或治疗后症状未消除，医生可能会做上消化道内镜检查。
在进行上消化道内镜检查时，医生使用内镜（可弯曲的可视导管）检查胃和部分小肠。如有必要，医生可以对胃黏膜进行活检（切除组织样本，在显微镜下观察）。
胃炎的治疗
用于减少酸分泌的药物和抗酸药
有时需使用抗生素治疗幽门螺杆菌感染
止血的治疗
无论胃炎病因是什么，服用中和或抑制胃酸产生的药物，并停用可引起症状的药物均可缓解症状。（另见胃酸的药物治疗。）
治疗胃炎的药物
轻症患者，服用抗酸药已足够，用于中和那些已经产生并在胃中的胃酸。几乎所有的抗酸药不需医师处方就可买到，有片剂、软嚼粒或液体形式。
抗酸药包括氢氧化铝（可引起便秘）、氢氧化镁（可引起腹泻）和碳酸钙。由于抗酸药会影响许多不同药物的吸收，因此服用其他药物的患者在服用抗酸药之前应咨询药剂师或其医生。
抑酸药物包括
H2 受体阻滞剂在缓解症状方面的效果通常优于抗酸剂，许多患者也认为其非常方便使用。医生最常开处方给予质子泵抑制剂治疗出血相关的胃炎。患者通常需服用这些抑酸药物 8 至 12 周。
医生可开处方药硫糖铝，帮助保护和治愈胃，同时避免刺激。
如果胃炎是由幽门螺杆菌感染引起的，也处方抗生素。
糜烂性胃炎
糜烂性胃炎患者需避免服用刺激胃黏膜的药物（如 NSAID）。质子泵抑制剂或 H2 阻滞剂常用于保护胃黏膜。
急性应激性胃炎
当患者的基础疾病、外伤或出血控制后，大多数急性应激性胃炎会完全恢复。但一小部分重症监护患者有时会因急性应激性胃炎发生大出血，这可能致命。对重症、严重外伤或重度烧伤患者应采取措施预防急性应激性胃炎。通常会对术后患者和重症监护患者给予抑酸药物，以预防急性应激性胃炎。这些药物也被用于治疗各种溃疡。
对急性应激性胃炎引起大出血者，需采用各种治疗措施。但是，很少有治疗可改善效果。内镜检查时可暂时电凝（烧灼）止血，但如原发疾病存在，出血会复发。如果出血持续不止，可切除部胃以挽救生命，但一般情况下不需要。
其他类型的胃炎
目前尚无有效治疗残胃炎或萎缩性胃炎的方法。萎缩性胃炎导致维生素B12吸收减少并致贫血的患者需毕生肌肉注射维生素B12。
在嗜酸细胞性胃炎，若出现胃流出道梗阻，可使用糖皮质激素或手术治疗。
进行部分或全切胃术，可能治愈梅尼特里埃病。没有治疗梅尼特里埃病的有效药物。