“消化性”与涉及胃蛋白酶和胃酸的消化有关。溃疡是指开口疮。所以，消化性溃疡是指胃或小肠第一段（称为十二指肠）的黏膜形成溃疡。胃部发生的消化性溃疡被称为胃溃疡。小肠第一段发生的溃疡被称为十二指肠溃疡。

感染 幽门螺杆菌 或服用非甾体类抗炎药（阿司匹林或布洛芬等止痛药）会损害身体对抗胃酸的防御机制

胃酸会使胃或十二指肠的黏膜发炎

您可能会感到上腹部疼痛或不适

深部溃疡可能导致胃部出血或穿孔

医生治疗消化性溃疡的方法是用抗生素根除幽门螺杆菌感染并使用药物减少胃酸

胃溃疡 图片 供图：David M. Martin，医学博士。