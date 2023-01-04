胃会产生大量的酸，这有助于消化食物。正常情况下，胃肠黏膜有对抗胃酸的防御机制。如果某种因素妨碍这些防御机制发挥作用，则胃酸会引起损伤。
什么是消化性溃疡？
“消化性”与涉及胃蛋白酶和胃酸的消化有关。溃疡是指开口疮。所以，消化性溃疡是指胃或小肠第一段（称为十二指肠）的黏膜形成溃疡。胃部发生的消化性溃疡被称为胃溃疡。小肠第一段发生的溃疡被称为十二指肠溃疡。
感染幽门螺杆菌或服用非甾体类抗炎药（阿司匹林或布洛芬等止痛药）会损害身体对抗胃酸的防御机制
胃酸会使胃或十二指肠的黏膜发炎
您可能会感到上腹部疼痛或不适
深部溃疡可能导致胃部出血或穿孔
医生治疗消化性溃疡的方法是用抗生素根除幽门螺杆菌感染并使用药物减少胃酸
供图：David M. Martin，医学博士。
胃和肠
是什么原因导致了消化性溃疡？
消化性溃疡的两个最常见病因是：
胃部感染，通常由于幽门螺杆菌引起
使用非甾体类抗炎药（止痛药，如布洛芬或阿司匹林）和某些其他药物
吸烟者更容易发生消化性溃疡。此外，其溃疡愈合更缓慢，很可能复发。
消化性溃疡的症状有哪些？
许多消化性溃疡患者无症状。如果出现症状，最常见的为：
轻度至中度腹痛（可能是胸骨正下方的上中腹部有烧灼感、啃咬感和疼痛感）
疼痛通常反复出现。进食通常会使十二指肠溃疡患者感觉好转，但几小时后疼痛会复发。服用抗酸剂通常也会缓解疼痛。
其他症状包括：
感觉胃部不适或呕吐
胀满感
消化性溃疡的并发症有哪些？
消化性溃疡会导致以下问题：
出血，可引起黑便或者呕血或吐出看起来像咖啡渣的物质
穿过胃或小肠壁的孔（穿孔）会引起腹部重度感染和疼痛
幽门螺杆菌感染若不治疗，会增加胃癌发病风险。
医生如何判断我是否患有消化性溃疡？
医生可能会根据症状疑诊溃疡，并直接开始溃疡治疗。如果您的病情好转，医生通常不做任何检查。
但是，如果出现以下情况，医生可能会做一些检查：
症状持续很长时间
症状严重或不是溃疡的典型症状
症状在 45 岁后才出现
服药后没有好转
医生会做的主要检查是：
内镜检查（使用一根柔性观察导管查看胃部）
在内镜检查中，医生通常会取活检（采集组织样本以在显微镜下观察），明确有无幽门螺杆菌或癌症。
医生如何治疗消化性溃疡？
医生使用药物治疗溃疡，例如：
抗生素，若有幽门螺杆菌感染
抑酸药（如质子泵抑制剂和组胺-2 阻断剂）
抗酸剂，如碳酸氢钠、碳酸钙、氢氧化铝或氢氧化镁
医生还会嘱咐您避免：
阿司匹林和其他非甾体类抗炎药
饮酒
吸烟
加重疼痛或腹胀的食物
如果溃疡出血，医生会进行内镜检查以实施止血治疗。如果胃壁或肠壁穿孔，则需要手术。