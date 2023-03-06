胃酸在一系列胃部疾病中起到影响，包括消化性溃疡、胃炎和胃食管反流病 (GERD)。虽然这些疾病的患者的胃中存在的胃酸通常为正常量，但降低胃酸量对于治疗胃肠部损伤和缓解症状非常重要。
用于治疗胃酸的药物
药物类型
一些副作用
注释
制酸药
氢氧化铝：恶心、头痛、虚弱、食欲不振和便秘
氢氧化镁：腹泻
这些药物通常用来减轻症状，不能治愈。
组胺-2 (H2) 受体阻滞剂
皮疹、发热、腹泻、肌肉疼痛和精神恍惚
一天一次，晚上或睡前服用。晨服可减少药效。
质子泵抑制剂
腹泻、便秘、头痛
这些药物通常耐受良好，是减少产酸最有效的方式。
胃酸的其他治疗药物
米索前列醇：腹部痉挛、自然流产、腹泻
硫糖铝：可降低其他药物的吸收、便秘
由于副作用，米索前列醇很少用于胃病治疗。
硫糖铝不影响胃酸生成，但可覆盖在胃溃疡上，防止它们与胃酸接触。
质子泵抑制剂
质子泵是胃部分泌胃酸的化学过程的名称。质子泵抑制剂是减少胃酸生成最强的药物。与组胺 H2 受体阻滞剂相比，质子泵抑制剂可在更短的时间内达到更高的溃疡愈合率，因此常作为溃疡治疗的首选药物。它们可用于严重的胃炎形式（例如存在出血）和严重的 GERD。质子泵抑制剂也可用于治疗胃酸分泌过多的疾病，如卓-艾氏综合征。
质子泵抑制剂可口服或静注 (IV)。这些药物通常耐受非常良好，但可能导致腹泻、便秘和头痛。长期使用质子泵抑制剂可能导致 B12、铁、镁和钙吸收降低。
组胺-2 (H2) 受体阻滞剂
组胺是一种体内自然产生的物质，有多种作用。组胺是过敏反应的主要原因之一，因此抗组胺药（组胺阻滞剂）可用于对某些东西产生过敏反应的患者。组胺还可帮助提示机体生成胃酸，因此一种称为组胺-2 阻滞剂的抗组胺药可用于减少胃酸。因此，H2 阻滞剂可用于质子泵抑制剂的许多适应症。
H2 阻滞剂每天服用 1 至 2 此，可口服或静注 (IV)。组胺 H2 受体阻滞剂通常不会引起严重副作用。但是，所有H2受体阻滞剂可引起腹泻、皮疹、发热、肌肉疼痛和精神恍惚。H2 受体阻滞剂可引起乳房增大和男性勃起功能障碍。另外，西咪替丁和小部分其他 H2 受体阻滞剂可影响某些药物的代谢，如治疗哮喘的茶碱、防止血栓形成的华法林和治疗抽搐的苯妥英钠。
制酸药
抗酸药是可中和已分泌胃酸的化学物质，由此提升胃内 pH 值（减弱其酸性）。抗酸药可以单独用于胃酸导致的轻微症状。但仅凭抗酸药不足以治疗胃酸相关疾病，如溃疡和严重胃炎等。对于这些疾病，抗酸药通常作为质子泵抑制剂或 H2 阻滞剂的补充，在治疗早期阶段帮助缓解症状。其用量和患者产酸量的不同均会使抗酸药效果不同。几乎所有的抗酸药不需医师处方就可买到，包括片剂、软嚼粒或液体形式。然而，抗酸药会影响很多不同药物的吸收，所以在服用抗酸药之前应咨询药剂师或医生可能的药物间相互作用。
碳酸氢钠（小苏打）以及碳酸钙，是最强效的抗酸药，它们可偶尔服用以短期缓解症状。然而，因为抗酸药可被吸收入血液，长期使用会致血液碱性化（碱中毒）而引起恶心、头痛和乏力。这些抗酸药通常不得大剂量使用超过数天。这些抗酸药也含有很多盐，因此须遵循低盐饮食的患者或心力衰竭或高血压患者或不应使用。
氢氧化铝，是相对安全常用的抗酸剂。但铝可能与消化道的磷酸盐结合，耗竭机体的钙并降低血液磷酸盐水平，引起乏力、恶心和食欲缺乏。这些副作用在有酒精使用障碍、营养不良和有肾脏疾患的患者（包括透析患者）中表现更明显。氢氧化铝还可引起便秘。
氢氧化镁比氢氧化铝抗酸更有效。这种抗酸药作用很快且能有效抗酸。但镁也是一种泻药。如果每日仅服用数汤匙，一般说来对大便影响不大。超过每日4次则可引起腹泻。因为少量镁会吸收入血液，所以有肾脏疾患的患者应小剂量服用氢氧化镁。为限制腹泻，许多抗酸药同时含氢氧化镁和氢氧化铝。
任何有心脏病、高血压或肾功能障碍的患者在选择抗酸药之前都应征询医生意见。
胃酸的其他治疗药物
硫糖铝的作用原理是在溃疡底部形成一层保护涂层，以促进愈合。该药对消化性溃疡效果良好，是抗酸药的合理替代选择。硫糖铝一天服用 2 至 4 次，不吸收入血液，因此所引发的副作用极少。然而，该药可引起便秘，有时还可降低某些其他药物的疗效。
米索前列醇可用于预防由非甾体抗炎药 (NSAID) 引起的胃和十二指肠溃疡。米索前列醇通过减少胃酸产生和使胃壁对胃酸有更好的抵抗力起作用。老年人、服用皮质类固醇的患者和有溃疡病史的患者或有溃疡并发症史的患者在服用NSAID类药物时，患溃疡的风险更大。这些患者可以同食物和 NSAID 一起服用米索前列醇。然而，30% 的患者服用米索前列醇后引起腹泻和其他消化道症状。并且，它可引起孕妇自发流产。米索前列醇的替代药物适合服用阿司匹林、NSAID 或皮质类固醇的患者使用。作为其可供替换的药物是质子泵抑制剂，在服用阿司匹林、非甾体类抗炎药或类固醇激素的患者中同样可以有效减少溃疡形成且副作用较少。