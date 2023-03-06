抗酸药是可中和已分泌胃酸的化学物质，由此提升胃内 pH 值（减弱其酸性）。抗酸药可以单独用于胃酸导致的轻微症状。但仅凭抗酸药不足以治疗胃酸相关疾病，如溃疡和严重胃炎等。对于这些疾病，抗酸药通常作为质子泵抑制剂或 H2 阻滞剂的补充，在治疗早期阶段帮助缓解症状。其用量和患者产酸量的不同均会使抗酸药效果不同。几乎所有的抗酸药不需医师处方就可买到，包括片剂、软嚼粒或液体形式。然而，抗酸药会影响很多不同药物的吸收，所以在服用抗酸药之前应咨询药剂师或医生可能的药物间相互作用。

碳酸氢钠（小苏打）以及碳酸钙，是最强效的抗酸药，它们可偶尔服用以短期缓解症状。然而，因为抗酸药可被吸收入血液，长期使用会致血液碱性化（碱中毒）而引起恶心、头痛和乏力。这些抗酸药通常不得大剂量使用超过数天。这些抗酸药也含有很多盐，因此须遵循低盐饮食的患者或心力衰竭或高血压患者或不应使用。

氢氧化铝，是相对安全常用的抗酸剂。但铝可能与消化道的磷酸盐结合，耗竭机体的钙并降低血液磷酸盐水平，引起乏力、恶心和食欲缺乏。这些副作用在有酒精使用障碍、营养不良和有肾脏疾患的患者（包括透析患者）中表现更明显。氢氧化铝还可引起便秘。

氢氧化镁比氢氧化铝抗酸更有效。这种抗酸药作用很快且能有效抗酸。但镁也是一种泻药。如果每日仅服用数汤匙，一般说来对大便影响不大。超过每日4次则可引起腹泻。因为少量镁会吸收入血液，所以有肾脏疾患的患者应小剂量服用氢氧化镁。为限制腹泻，许多抗酸药同时含氢氧化镁和氢氧化铝。

任何有心脏病、高血压或肾功能障碍的患者在选择抗酸药之前都应征询医生意见。