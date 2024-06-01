什么是热带口炎性腹泻？
热带口炎性腹泻是一种罕见疾病，影响热带和亚热带国家的人群。它会使小肠（消化食物的地方）的黏膜出现问题。然后，您会在分解（消化）食物和吸收营养素方面会遇到困难。无法吸收营养素被称为吸收不良。
症状包括感觉不适、大便颜色浅、腹泻和体重减轻
对于居住或近期访问过该病多发地区之一（加勒比海地区、印度南部和东南亚）的人，医生会检查其有无症状
医生使用四环素（一种抗生素）治疗热带口炎性腹泻
是什么原因导致了热带口炎性腹泻？
医生尚不清楚导致热带口炎性腹泻的原因，但他们认为可能由于感染引起。
热带口炎性腹泻有哪些症状？
症状可能包括：
浅色、柔软、大量油腻的恶臭粪便
腹泻
发热
全身不适
体重减轻
贫血（红细胞计数低），可使您感觉虚弱、疲倦
医生如何判断我是否患有热带口炎性腹泻？
如果您出现以下情况，医生会疑诊热带口炎性腹泻：
近期居住或到访过加勒比海地区、印度南部或东南亚
贫血（红细胞计数低）
长时间腹泻
医生可能会做：
小肠活检
血液检查，明确有无营养不良
大便检查，寻找引起症状的其他原因，如细菌或寄生虫
活检时，医生会使用内镜（一根柔性观察导管）末端的器械切取一小块组织样本。然后在显微镜下观察样本。
医生如何治疗热带口炎性腹泻？
治疗包括：
四环素（一种抗生素），有时需用药 6 个月
维生素，补充充足的铁、叶酸和维生素 B12