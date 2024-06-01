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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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热带口炎性腹泻

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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什么是热带口炎性腹泻？

热带口炎性腹泻是一种罕见疾病，影响热带和亚热带国家的人群。它会使小肠（消化食物的地方）的黏膜出现问题。然后，您会在分解（消化）食物和吸收营养素方面会遇到困难。无法吸收营养素被称为吸收不良

  • 症状包括感觉不适、大便颜色浅、腹泻和体重减轻

  • 对于居住或近期访问过该病多发地区之一（加勒比海地区、印度南部和东南亚）的人，医生会检查其有无症状

  • 医生使用四环素（一种抗生素）治疗热带口炎性腹泻

是什么原因导致了热带口炎性腹泻？

医生尚不清楚导致热带口炎性腹泻的原因，但他们认为可能由于感染引起。

热带口炎性腹泻有哪些症状？

症状可能包括：

  • 浅色、柔软、大量油腻的恶臭粪便

  • 腹泻

  • 发热

  • 全身不适

  • 体重减轻

  • 贫血（红细胞计数低），可使您感觉虚弱、疲倦

医生如何判断我是否患有热带口炎性腹泻？

如果您出现以下情况，医生会疑诊热带口炎性腹泻：

  • 近期居住或到访过加勒比海地区、印度南部或东南亚

  • 贫血（红细胞计数低）

  • 长时间腹泻

医生可能会做：

  • 小肠活检

  • 血液检查，明确有无营养不良

  • 大便检查，寻找引起症状的其他原因，如细菌或寄生虫

活检时，医生会使用内镜（一根柔性观察导管）末端的器械切取一小块组织样本。然后在显微镜下观察样本。

医生如何治疗热带口炎性腹泻？

治疗包括：

  • 四环素（一种抗生素），有时需用药 6 个月

  • 维生素，补充充足的铁、叶酸和维生素 B12

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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