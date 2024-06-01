您吃的食物必须经过消化才能为身体提供能量。消化是将食物分解为单独的部分：

蛋白质

脂肪

碳水化合物

蛋白质、脂肪和碳水化合物能提供营养，属于营养素。其他营养素包括：

维生素和矿物质

食物被消化后，营养素通过肠壁进入体内循环。这称为吸收。

小肠定位

是什么原因导致了吸收不良？ 有两个主要问题可导致吸收不良： 食物未正确消化

肠道不能吸收营养素 是什么原因导致了消化问题？ 如果出现以下情况，您将不能完全消化食物： 胰腺不能足量生成消化液，例如发生胰腺炎或囊性纤维化时

肠道中没有某些消化酶，例如发生乳糖不耐受时 营养素为什么不能被吸收？ 如果出现以下情况，营养素的吸收会遇到困难： 肠黏膜受损，例如发生乳糜泻、热带口炎性腹泻或惠普尔病

部分肠道被切除，称为短肠综合征

吸收不良的症状有哪些？ 吸收不良的最常见症状有： 久泻不止 排出大量稀松、油性大便，比平时更臭。 其他症状包括： 感觉腹内有气体、腹胀

体重减轻

女性停经 维生素和矿物质缺乏症可能导致： 低血细胞计数（贫血）

容易瘀青

手脚刺痛

医生如何诊断吸收不良？ 医生通常进行： 大便检查以寻找未吸收的脂肪

血液化验 如果这些检查显示吸收不良，医生会再做检查明确病因。医师会： 使用一根柔性观察导管（内镜）向下查看胃肠

做呼吸测试

在您吞咽液体造影剂后进行 X 光检查