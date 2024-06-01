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小知识
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吸收不良综合征

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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您吃的食物必须经过消化才能为身体提供能量。消化是将食物分解为单独的部分：

  • 蛋白质

  • 脂肪

  • 碳水化合物

蛋白质、脂肪和碳水化合物能提供营养，属于营养素。其他营养素包括：

  • 维生素和矿物质

食物被消化后，营养素通过肠壁进入体内循环。这称为吸收。

小肠定位

什么是吸收不良？

吸收不良意味着您没有从食物中摄取（吸收）适当的营养素。胃肠道 (GI) 某处有问题会阻碍一种或多种营养素的吸收。

  • 吸收不良可由疾病、肠道手术或肠道感染引起

  • 您通常会体重减轻、腹泻并且粪便难闻

  • 在一段时间后，您可能会出现维生素缺乏症，这可导致血细胞计数低，您会感觉不舒服

  • 医生通常需要进行粪便和血液检查，有时需用一根柔性导管查看胃肠（内镜检查）

  • 吸收不良的治疗方法取决于病因，但医生通常会尝试通过调节饮食来缓解症状

是什么原因导致了吸收不良？

有两个主要问题可导致吸收不良：

  • 食物未正确消化

  • 肠道不能吸收营养素

是什么原因导致了消化问题？

如果出现以下情况，您将不能完全消化食物：

营养素为什么不能被吸收？

如果出现以下情况，营养素的吸收会遇到困难：

吸收不良的症状有哪些？

吸收不良的最常见症状有：

  • 久泻不止

排出大量稀松、油性大便，比平时更臭。

其他症状包括：

  • 感觉腹内有气体、腹胀

  • 体重减轻

  • 女性停经

维生素和矿物质缺乏症可能导致：

  • 低血细胞计数（贫血

  • 容易瘀青

  • 手脚刺痛

医生如何诊断吸收不良？

医生通常进行：

  • 大便检查以寻找未吸收的脂肪

  • 血液化验

如果这些检查显示吸收不良，医生会再做检查明确病因。医师会：

  • 使用一根柔性观察导管（内镜）向下查看胃肠

  • 做呼吸测试

  • 在您吞咽液体造影剂后进行 X 光检查

医生如何治疗吸收不良？

治疗取决于病因。某些吸收不良疾病有特殊的治疗方法。例如，热带口炎性腹泻和惠普尔病可用抗生素治疗。

一般而言，如果您只是吸收某些食物有困难，医生会让您避开它们。如果您缺少某些消化酶，有时可以服用酶补充剂。如果您有某种维生素缺乏症，则需额外服用维生素。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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