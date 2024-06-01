您吃的食物必须经过消化才能为身体提供能量。消化是将食物分解为单独的部分：
蛋白质
脂肪
碳水化合物
蛋白质、脂肪和碳水化合物能提供营养，属于营养素。其他营养素包括：
维生素和矿物质
食物被消化后，营养素通过肠壁进入体内循环。这称为吸收。
小肠定位
什么是吸收不良？
吸收不良意味着您没有从食物中摄取（吸收）适当的营养素。胃肠道 (GI) 某处有问题会阻碍一种或多种营养素的吸收。
吸收不良可由疾病、肠道手术或肠道感染引起
您通常会体重减轻、腹泻并且粪便难闻
在一段时间后，您可能会出现维生素缺乏症，这可导致血细胞计数低，您会感觉不舒服
医生通常需要进行粪便和血液检查，有时需用一根柔性导管查看胃肠（内镜检查）
吸收不良的治疗方法取决于病因，但医生通常会尝试通过调节饮食来缓解症状
是什么原因导致了吸收不良？
吸收不良的症状有哪些？
吸收不良的最常见症状有：
久泻不止
排出大量稀松、油性大便，比平时更臭。
其他症状包括：
感觉腹内有气体、腹胀
体重减轻
女性停经
维生素和矿物质缺乏症可能导致：
低血细胞计数（贫血）
容易瘀青
手脚刺痛
医生如何诊断吸收不良？
医生通常进行：
大便检查以寻找未吸收的脂肪
血液化验
如果这些检查显示吸收不良，医生会再做检查明确病因。医师会：
使用一根柔性观察导管（内镜）向下查看胃肠
做呼吸测试
在您吞咽液体造影剂后进行 X 光检查
医生如何治疗吸收不良？
治疗取决于病因。某些吸收不良疾病有特殊的治疗方法。例如，热带口炎性腹泻和惠普尔病可用抗生素治疗。
一般而言，如果您只是吸收某些食物有困难，医生会让您避开它们。如果您缺少某些消化酶，有时可以服用酶补充剂。如果您有某种维生素缺乏症，则需额外服用维生素。